Вкусно и просто: рецепт венского печенья

Это печенье не менее известное, чем торт "Захер". Но приготовить его намного проще.

Самым известным десертом Австрии и Вены традиционно считают торт "Захер". Но вкусное печенье приготовить еще проще. Главное требование — это густое варенье или джем с кислинкой. Рецептом поделились на сайте Shuba.Life.

Кто придумал рецепт этого вкусного печенья — неизвестно. Но подавали его в местных кафе еще несколько веков назад. Готовится оно из песочного теста и густым джемом, или вареньем.

Венское печенье

Ингредиенты:

мука — 300 г;

масло сливочное 73% — 220 г;

два яйца;

сахар — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л;

соль — 5 г;

джем (например вишневый) — 150 г.

Сливочное масло доведите до жидкого состояния. Добавьте сахар и перемешайте, пока не растворится. Добавьте яйца и щепотку соли и перемешайте венчиком до однородности. Большими порциями добавляйте просеянную с разрыхлителем муку, постепенно замешивая тесто.

Большую часть теста раскатайте на противень, застеленный пергаментом, из меньшей части сформируйте шар. Поставьте противень с тестом в холодильник на полчаса, которые и шар из теста.

После пласт теста замажьте вареньем или джемом, сверху натрите оставшееся тесто. Выпекайте 35-40 минут при температуре 180°С. Затем остудите и нарежьте на квадратики.

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