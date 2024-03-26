Вкусно и просто: рецепт венского печенья
Это печенье не менее известное, чем торт "Захер". Но приготовить его намного проще.
Самым известным десертом Австрии и Вены традиционно считают торт "Захер". Но вкусное печенье приготовить еще проще. Главное требование — это густое варенье или джем с кислинкой. Рецептом поделились на сайте Shuba.Life.
Кто придумал рецепт этого вкусного печенья — неизвестно. Но подавали его в местных кафе еще несколько веков назад. Готовится оно из песочного теста и густым джемом, или вареньем.
Венское печенье
Ингредиенты:
- мука — 300 г;
- масло сливочное 73% — 220 г;
- два яйца;
- сахар — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- соль — 5 г;
- джем (например вишневый) — 150 г.
Сливочное масло доведите до жидкого состояния. Добавьте сахар и перемешайте, пока не растворится. Добавьте яйца и щепотку соли и перемешайте венчиком до однородности. Большими порциями добавляйте просеянную с разрыхлителем муку, постепенно замешивая тесто.
Большую часть теста раскатайте на противень, застеленный пергаментом, из меньшей части сформируйте шар. Поставьте противень с тестом в холодильник на полчаса, которые и шар из теста.
После пласт теста замажьте вареньем или джемом, сверху натрите оставшееся тесто. Выпекайте 35-40 минут при температуре 180°С. Затем остудите и нарежьте на квадратики.
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