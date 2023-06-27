Пентагон не верит в теракт на Запорожской АЭС: кого слушать — США или Буданова?

Вашингтон заявил, что угроза подрыва Запорожской АЭС не "неизбежна". Белый дом опровергает данные главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова о завершении подготовки ВС РФ к теракту. Фокус разбирался в последних реакциях Запада и каким данным лучше доверять украинцам.

Вашингтон успокоил украинцев, заявив, что угроза подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС пока не на повестке дня. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге 26 июня заявил, что у Штатов есть возможности для отслеживания радиоактивности возле станции.

Кирби фактически опроверг слова начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова о завершении подготовки ВС РФ к теракту на Запорожской АЭС. До этого ГУР Минобороны Украины выяснило, что российские военные перебросили автомобили со взрывчаткой на четыре из шести энергоблоков.

"Я не собираюсь прибегать к конкретным разведывательным данным. У нас есть возможность мониторить радиоактивность вблизи станции. Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна. Мы следим за этим очень, очень внимательно", — заявил Кирби.

В США также не видят возможности применения Россией ядерного оружия в Украине.

"Скажу одно: Россия – это ядерная держава. Мы отслеживаем, насколько это возможно, стратегическую позицию России, ее ядерный потенциал. Нет никаких признаков, кроме бурной риторики, что есть какое-то намерение применить ядерное оружие на территории Украины", — продолжил представитель Совета нацбезопасности.

Россия пока не сделала ничего, чтобы изменить стратегические силы сдерживания США, заключил он.

Постоянная угроза теракта на ЗАЭС: почему США не спешат с выводами?

Украинцам можно и нужно прислушиваться к части разведданных, которые публично озвучивает Пентагон и Белый дом, уверены опрошенные Фокусом военные эксперты.

"Украина ведет с Россией многоцентричную войну с многосферными операциями. Одна из основных задач — это получение развединформации от наших стратегических партнеров. А кто это? США и Великобритания. Как можно им не доверять? Если не доверять, выходит что США работают на Россию? Генштаб ВСУ никогда не высказывал претензий по достоверности, важности и полноте разведданных Запада", — объясняет аналитик Олег Стариков.

Впрочем, Россия не раз демонстрировала нелогичность и внезапность действий. Недавний пример — подрыв Каховской ГЭС ночью 6 июня.

"ВС РФ могут сделать что угодно в любой момент. Логической основы в их действиях мало. Террористы совершают теракты для запугивания или с целью заставить другого играть на своих условиях. К примеру, пойти на переговоры. Поэтому Киев и говорит о постоянной угрозе теракта на ЗАЭС. Американцы утверждают, что понимают логику россиян, но не видят очевидной и прямой угрозы, поэтому они не спешат с выводами", — говорит Фокусу директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

По мнению эксперта, противопоставлять разведданные США и Украины по событиям вокруг Запорожской АЭС не стоит. Киев делает все для получения большего уровня военной поддержки.

"Америка собирает стратегические данные и может четко указать на применение РФ ядерного оружия. А у нас есть доступ "на земле" — мы видим происходящее вокруг атомной станции. Когда в Белом доме говорят про отсутствие угрозы теракта, имеется в виду стратегический уровень — у командования ВС РФ, политического руководства не хватит воли сейчас это сделать. Наши, видя ситуацию на земле, заявляют о готовности минимум с технической точки зрения — подвоза взрывчатки", — дополняет Краев.

Также вспоминаются параллели с разными оценками начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. В Киеве тогда успокаивали украинцев и даже говорили о вреде распространения таких разведданных. А на Западе уже во всю били тревогу.

Военный аналитик Михаил Жирохов в разговоре с Фокусом подчеркивает противоположность заявлений двух сторон. По его мнению, это говорит о реальном незнании ситуации ни в Киеве, ни в Вашингтоне.

"Россияне установили жесткую инфоблокаду. О происходящем на ЗАЭС никто не знает. Миссию МАГАТЭ пустили только куда нужно, у них тоже нет четких cведений. Каждый в рамках собственного понимания комментирует. Военно-политическое руководство Украины тоже разное говорит — несколько дней назад Буданов заявил, что ничего нет, а потом начались разговоры о готовности ВС РФ к подрыву. Американцы могут оперировать спутниковыми снимками, но все происходит внутри самой ЗАЭС", — замечает он.

В условиях постоянной угрозы теракта на атомной электростанции лучше готовиться, чем вернуть украинцев в февраль 2022 года, заключил Жирохов.

Фокус уже подробно разбирал, жителям каких регионов лучше немедленно покинуть зону подрыва ЗАЭС. Cамый опасный район после взрыва будет в радиусе 50 км от атомной станции.

Ученые также говорили, что радиоактивность топлива в реакторах Запорожской АЭС могла уменьшиться в три тысячи раз. Выброс радиации при подрыве ЗАЭС может быть минимальный.