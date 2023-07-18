Повестку не вручали, но в базу уклонистов внесли: новые схемы мобилизации в Украине

Теперь и без получения повестки можно стать уклонистом. Во всяком случае так убеждают работники ТЦК, прибегая к новым механизмам мобилизации. Фокус спросил у юристов, что делать если военкомы угрожают статьей 210 КУоАП.

В соцсетях распространяется информация о новых механизмах мобилизации работниками Территориальных центров комплектования совместно с полицией.

На улице человека останавливают сотрудники правоохранительных органов и просят предъявить документы. После этого проверяют по базе и сообщают, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации. Тут же вызывают сотрудников ТЦК, которые предлагают проехать в военкомат для выяснения ситуации, а там уже выписывают повестку.

Есть и случаи, когда военкомы в сопровождении полиции приходят домой и требуют документы для установления и личности и подтверждения места регистрации. Если человек отказывается показать паспорт — угрожают статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Эта норма закона предусматривает административную ответственность за нарушение правил воинского учета. В частности, неявку военнообязанного, резервиста или призывника в территориальный центр комплектования без уважительных причин по вызову. То есть сотрудники ТЦК еще до вручения повестки "записывают" человека в уклонисты.

"Работники ТЦК не имеют права ничего требовать, тем более угрожать. И если военкомы подходят к вам без сопровождения полиции они приравниваются к обычным гражданам — все равно что прохожий требующий показать паспорт", — говорит Фокусу адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

Если же в дом пришли сотрудники ТЦК и полиция — человек имеет право не пускать таких гостей и отказаться предоставлять паспорт. Квартира или частные владения не являются общественным местом где разрешена проверка документов.

"Полномочия сотрудников ТЦК увеличиваются в сопровождении полиции, но и в таком случае принуждать или задерживать человека без оснований запрещено законом. Чтобы привлечь за уклонение от мобилизации необходимо чтобы был составлен административный протокол, а, чтобы его составить прежде нужно чтобы человек нарушил статью закона, как минимум не явился по врученной ему повестке", — говорит Максимов.

Но даже если единожды не явиться по повестке в военкомат, по словам адвоката, сразу попасть в розыск за уклонение — шансы минимальны.

Вместо базы уклонистов используют систему "Армор"

В Украине существует специальная база "Армор" — информационно-поисковая система МВД. С помощью нее полиция может узнать сведения о проверяемом лице. Например, о регистрации транспортных средств, или всех незаконных действиях человека за десятилетия, даже если он оправдан по определенным статьям. Именно по этой системе могут проверять на уклонение от мобилизации, ведь другой отдельной базы уклонистов пока не существует.

Украинцы в соцсетях рассказывают, что при проверке документов полиция якобы находит информацию о нарушении закона о мобилизации именно в этой системе. Хотя в большинстве случаев это лишь блеф, ведь невозможно стать уклонистом еще до вручения повестки. Да и попасть в базу после одной не явки в военкомат тоже сложно, подчеркивают адвокаты.

"Если полиция при проверке документов, сообщает что вы разыскиваетесь как уклонист, первоначально они должны составить протокол о задержании и вызвать адвоката и лишь после доставит в участок, а не во отделение ТЦК — они в таком случае не имеют никакого отношения к происходящему", — говорит Фокусу адвокат Ростислав Кравц.

Также полиция должна предъявить основания — письмо из военкомата о том, что именно вы в розыске, и составленный административный протокол о нарушении, говорит эксперт.

Обжаловать вручение повестки невозможно

По словам адвоката Дарьи Панфиловой, если человек ранее не получал повестку, то и быть в "реестре уклонистов" не может, но нередки случае, когда именно таким образом, при проверке документов, вносят в базу и вручают повестки. Но даже такие нечестные способы вручения повесток обжалованию не подлежат.

"Процедура вручения повесток не обжалуется, об этом уже есть решение Верховного суда. Более того, вручена повестка или нет, это не освобождает человека от обязанности обновить данные и пройти медицинское освидетельствование", — говорит Фокусу руководитель адвокатского бюро "Панфилова и Партнеры".

По словам адвоката, если необоснованно выписаны штрафы или открыто уголовное производство по статье за уклонение от мобилизации, в таком случае можно привлекать адвоката и доказывать неправомерность действий. Но если повестка выдана под роспись человека, доказать о незаконном механизме ее вручения будет невозможно, подчеркивает Панфилова.

Напомним, житель Хмельницкой области получил приговор — 3 года лишения свободы — за уклонение от мобилизации. Как выяснилось, мужчина получил повестку и должен был прибыть в одно из отделений Хмельницкого областного ТЦК и СП, но не сделал этого — не выполнил требований законодательства по мобилизации.