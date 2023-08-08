Фронт или на завод: украинцам предлагают альтернативу тотальной мобилизации

Нардепы хотят, чтобы в армию шли мотивированные патриоты, а нежелающие брать в руки оружие — работали на оборонную промышленность. Хорошая финансовая мотивация воина обойдется от 5 до 10 тысяч долларов, а идти на заводы за минимальную зарплату согласятся единицы, прогнозируют эксперты.

Украинские нардепы считают, что военкомам стоит работать с мотивированными патриотами, а не грести в армию всех подряд. Украинцы, готовые физически и морально, должны воевать с российскими захватчиками, говорится в законопроекте №9566, инициатором которого является нардеп Георгий Мазурашу.

Нежелающие воевать склонны к нарушению приказа, деморализуют других военных и могут сдаться в плен. Отправка в армию в принудительном порядке негативно отражается на экономике и приводит к социальному напряжению, полагает автор инициативы.

Живущие в тылу должны максимально работать на экономику, чтобы поддерживать обороноспособность Украины. Гражданских хотят призывать на работу на предприятия оборонного и других секторов экономики, или на общественно полезные работы на договорных условиях. Оплата труда должна быть не меньше минимальной заработной платы в Украине.

Обязательные работы не распространяются на официально трудоустроенных не менее чем на 0,75 ставки или предпринимателей, которые своевременно платят налоги.

"От 5 до 10 тысяч долларов боевых": какой должна быть мотивация в ВСУ?

Мотивировать людей идти воевать нужно прежде всего финансово. Государство должно предлагать профессионалам хорошие деньги за выполнение боевых задач, говорит Фокусу полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Будущему военному надо предложить хороший соцпакет, можно и землю в Крыму после победы. Тогда начнут приходить за мотивацией, а психологи и военные специалисты по направлениям проведут профотбор. Воевать за что-то не является нормальной мотивацией", — пояснил он.

Сумма в 100 тысяч гривен, которую платят некоторым категориям военных на передовой, по словам эксперта, не является достаточным поощрением, чтобы идти в горячие точки.

"Если платить от 5 до 10 тысяч долларов, как это делают в ЧВК, тогда профессионалы пойдут воевать. Появится очередь желающих, их будет отбирать профкомиссия. Для выполнения боевых задач 400 тысяч человек хватит, около 1% от населения Украины. Получаем в месяц затрат на 2-4 млрд долларов, эти цифры надо находить в бюджете, остальное все не работает", — считает Свитан.

Работа на оборонку за среднюю зарплату

Привлечение к обязательным работам станет интересным для украинцев, которые не желают воевать. Чтобы это сработало, зарплаты должны быть как минимум на уровне средних по регионам, считает адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

По его словам, адекватные сотрудники ТЦК и сейчас распределяют людей на службу в ВСУ согласно их умениям и пожеланиям.

"С военнообязанным общаются, проверяют их навыки, тут ничего не изменилось. Обязанность защиты родины прописана в Конституции и для введения в действие законопроекта №9566 придется поменять массу законодательства. Автор предлагает сильное нововведение — возможность отказа от службы в армии с оружием в руках по религиозным или личным убеждениям. Скорее всего, это не пройдет", — сказал адвокат Фокусу.

Полковник ВСУ Роман Свитан считает, что при вовлечении украинцев в тылу в работу на оборонный сектор нельзя брать за основы идеи насилия. Во время войны надо упростить налогообложение и ввести 1%-й налог на все банковские транзакции. Таким образом за год можно получить в бюджет более 2 трлн гривен, заключил он.

Напомним, что 6 июля президент Украины Владимир Зеленский призывал НАТО добавить немного мотивации ВСУ в стремлении побороть агрессию России. Одним из поощрений могло быть решение о членстве Украины в Альянсе, считает Зеленский.

В Украине за уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственности. Если военнообязанный не прибыл в военкомат для уточнения учетных данных и отказался от получения повестки без законных оснований, он заплатит штраф от 3400 до 5100 гривен.