Запад прекратит финансовую и военную помощь: почему начали активно ловить коррупционеров

Нардепы от "Слуги народа" становятся символами коррупции во время войны, факты их злоупотреблений замалчивать сложно. Опрошенные Фокусом политологи уверены, что Запад посылает Банковой сигналы в необходимости очиcтки парламента. Под угрозой может оказаться военная и финансовая поддержка Украины.

Никогда коррупции не было, и вот снова

Украинские политики стали часто попадать в публичные коррупционные скандалы. Некоторые берут взятки, а кто-то пользуется привилегиями и выезжает за границу. В последнее время особенно отличились народные депутаты из фракции "Слуга народа". Анатолия Гунько по данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали получении 85 тысяч долларов взятки за обещание решить вопрос с арендой земельного участка площадью 1700 гектаров Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

Гунько задержали при передаче лишь части взятки, ведь общая сумма на которую он рассчитывал якобы составляла 221 тысячу долларов. Интересно, что этот нардеп является главой временной следственной комиссии по выявлению коррупции в НААН.

Верховная Рада 9 августа досрочно лишила полномочий "слугу" Андрея Холодова. По данным журналистов, в январе 2023 года он уехал из Украины и больше не возвращался. Нардеп обзавелся имением на Кипре, а его супруга в конце декабря 2022 года приобрела долю в салоне красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене.

Другой скандальный нардеп Богдан Торохтий столкнулся с возможным исключение из политсилы "Слуга народа". Журналисты выяснили, что во время войны с Россией семья нардепа трижды покупала автомобили стоимостью от 158 до 197 тысяч долларов. Авто оформляли на имя Алины Левченко, жены Торохтия.

Глава фракции Давид Арахамия говорил, что Богдан Торохтий получал из бюджета деньги на компенсацию аренды жилья.

После этих историй несколько неуместно смотрелось интервью министра финансов Сергея Марченко, в котором он заявил о самом низком за последние 20 лет уровне коррупции в Украине.

"За 20 лет, как я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции самый низкий. Может быть, в каких-то секторах он остался высоким…Это мое ощущение", — сказал чиновник, не приведя в доказательства ни одной цифры.

Коррупционеры из "Слуги народа" портят рейтинг Зеленского

Фактов коррупции и злоупотреблений среди нардепов президентской партии стало так много, что их уже невозможно замалчивать, сказал в беседе с Фокусом украинский политолог Игорь Рейтерович.

"Депутатопад" в президентской фракции происходит неслучайно, полагает он.

"Офис президента (ОП) всегда внимательно отслеживал настроения и запросы общества. Когда они достигают определенной границы, на Банковой оперативно реагируют. Мы видели историю с министром культуры [Александром Ткаченко]. С депутатами также. Тему раскручивали долго и все это дошло до политической ответственности и работы правоохранителей", — прокомментировал эксперт.

Попустительство ОП, по его словам, привело бы к резкому негативу и рейтингу в адрес президента Владимира Зеленского. Ассоциации "Слуги народа" с президентом все же присутствуют.

Рейтерович считает, что в первую очередь в коррупционные скандалы попадают депутаты-мажоритарщики. Заменить их сложнее: если они сложат мандаты, то нужно проводить выборы на местах, что в условиях военного времени невозможно.

Стоит отметить, что кроме "слуг" правоохранители взялись и за народного депутата Александра Дубинского, который позиционирует себя как критик власти. Он также попал в скандал с поездкой за границу. "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что генеральный прокурор сообщил политику о подозрении в служебном подлоге.

Следствие установило, что Дубинский внес ложные сведения в официальные документы, по которым он выехал за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Нардеп успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию, утверждают прокуроры.

СБУ и ГБР 9 августа также проводили обыски у экс-нардепа "регионала" по делу об отмывании более 500 млн гривен. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что вероятно речь идет о бывшем владельце телеканала "Прямий" Владимире Макеенко.

Скандалы с нардепами. Запад может остановить военную помощь?

Военное положение требует от украинской власти не демонстративной, а результативной борьбы с коррупционерами. Если этого не делать, активизируется не только оппозиция, но и вражеские центры ИПСО, полагает глава Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.

"Прежде всего должна быть моральная ответственность перед военными, защищающими государство. Вторая причина очищения парламента — явные намеки Запада. Предоставляя гуманитарную, военную и финансовую поддержку, мог быть поставлен вопрос ребром: если не будет борьбы с коррупцией с судебными приговорами, вопрос дальнейшей поддержки зависнет. А это уже угроза нацбезопасности, ведь без помощи Запада войну на истощение с Россией не выиграть", — говорит Фокусу Постернак.

Третий момент, по оценкам политтехнолога, заключается в переизбрании Владимира Зеленского на второй президентский срок. В случае сохранения Россией контроля над временно оккупированными территориями и не восстановления госграниц до 1991 года, понадобится показать украинцам "свет в конце тоннеля".

"Таким "светом" может стать возобновление диалога о вступлении Украины в ЕC и НАТО, а также посадки в тюрьмы взяточников. И здесь стоит говорить не только о чиновниках мелкого эшелона, но и топах", — заключил он.

Фокус ранее писал, что военкома и депутата из города Южный Одесской области Егора Смирнова отправили на фронт. Его подозревают в незаконном обогащении — за время войны он стал долларовым миллионером.

В Днепропетровской области один из военкомов также хорошо заработал во время большой войны. Подозреваемый за полтора года оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепра