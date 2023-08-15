"Отстаньте от девушек OnlyFans", - в Раде объяснили зачем декриминализировать порно

В Верховной Раде заговорили о декриминализации порнографического контента. Соответствующие предложение планируют зарегистрировать в ближайшие несколько дней.

Инициаторы проекта предлагают пересмотреть действие двух статей Уголовного кодекса Украины. Речь о 301-й статье — ввоз, производство и распространение порнографии, а также 302-й — организации "мест разврата". Фокус разбирался, зачем в Украине декриминализировать порнографию.

Разгрузить правоохранителей

"У нас есть две статьи Уголовного кодекса, которые стали советским наследием — статья 301 и 302. Если простыми словами перевести с юридического языка, то проблема заключается в следующем: по ст. 301 УКУ, если вы отправляете своему любимому обнаженное фото или эротическое видео, или просто у вас на телефоне есть такой порнографический контент, за это могут посадить. По ст. 302 — если вы владелец отеля, где люди за закрытыми дверьми занимаются любовью, вас могут посадить на несколько лет", — говорит Фокусу инициатор законопроекта, нардеп Ярослав Железняк.

По словам политика, есть две причины, которые говорят об актуальности проблемы.

Первое — правоохранители ежегодно открывают более 1000 уголовных дел, связанных с распространением порнографического контента. Во многих случаях речь идет об обмене эротическими фотографиями или видео в личных переписках в соцсетях, распространением видеоконтента на онлайн-платформах для взрослых, веб-моделинге и других видах "клубнички", которая не приносит вреда.

Второе — онлайн-платформы, на которых пользователи распространяют эротический контент, перечисляют налоги в государственный бюджет. В качестве примера, нардепы приводят сервис OnlyFans, который за первое полугодие 2023 года заплатил 34 млн грн. в виде "налога на Google". Кроме того, в начале войны именно этот сервис предложил своим пользователям перечислять донаты на ВСУ в обмен на эротический контент.

"С одной стороны, мы с сервиса OnlyFans собрали 34 млн грн. налогов за полгода, с другой — за распространение контента на этой платформе могут посадить", — продолжает нардеп.

Железняк отмечает, что статьи устарели, а правоохранителям, которые заинтересованы в преследовании веб-моделей пора переключиться на другие темы.

"Наши СБУ, Киберполиция и Нацполиция, вместо того чтобы гонятся за девушками с OnlyFans, могут заниматься своей непосредственной деятельностью. Есть другие статьи — порно с детьми, экстремальное порно, это запрещено. Бордели запрещены, вовлечение в проституцию запрещено, сутенерство тоже. Но если у вас, допустим, просто отель, где люди занимаются любовью, без денег, это не место разврата. И никакого отношения к проституции не имеет", — добавляет нардеп.

Дать определение "порнографии"

По словам народного депутата от фракции "Слуга народа", члена комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максима Бужанского, предложенный документ может в перспективе стать базой для обсуждения.

"Мы не смогли прийти к однозначному соглашению. Поэтому решили, что будет законопроект, который рассмотрят парламентарии. Возможно, будут альтернативные проекты. OnlyFans — это только пример, который все используют, потому что многим знакомо название. Основной аргумент тех, кто продвигает инициативу [о декриминализации порнографического контента — прим.], не экономический фактор, а права и свободы человека. Недавно был случай, когда женщина отправила свои интимные фото или видео знакомому мужчине, а он обратился с заявлением к правоохранителям, и женщину обязали выплатить штраф", — говорит Бужанский Фокусу.

По словам нардепа, обсуждение инициативы в рабочей группе продолжалось долго, так как трудно дать четкое определение понятию "порнография". В результате участники пришли к мнению, что важно определить, что можно и нельзя разрешить, и что категорически нельзя декриминализировать.

"В процессе обсуждения мы пришли к одному мнению, необходимо менять требования к условиям распространения товаров порнографического характера. В обсуждении этих требований должны принимать участие другие комитеты. Например, в книжном магазине нельзя, чтобы на видном месте лежал журнал 18+, где его могут рассматривать несовершеннолетние. Он должен продаваться в определенном месте. Какое это должно быть место, как оно должно быть обозначено? Все это пока остается предметом дискуссии", — добавил Бужанский.

Что остается под запретом:

детское порно;

сутенерство;

экстремальное порно (в том числе насилие, зоо-, некрофилия);

порно без согласия (deep fake, порноместь);

втягивание в проституцию;

торговля людьми.

Что предлагают:

разрешить ввоз, изготовление, сбыт, сохранение та распространение порнографии исключительно при участии совершеннолетних и с согласия всех участников;

отменить действие ст. 302 УКУ "Создание или содержание мест разврата и сводничество". Ее действие может распространяться, например, на деятельности веб-студий, что, по мнению авторов инициативы, не имеет отношения к организации проституции.

Фокус ранее писал о том, что депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект о легализации медицинского каннабиса. В сентябре парламентарии рассмотрят документ во втором чтении.