Привет от Пригожина? Кто в РФ мог запустить дроны-камикадзе по аэродрому в Пскове

Точное попадание в фюзеляжи самолетов Ил-76 практически невозможно обеспечить из другой страны. Украинские разведчики могли воспользоваться конфликтами в военном руководстве РФ и желанием "вагнеровцев" отомстить за смерть главаря. Для подобных атак хватит обычного дрона с устройством для скидывания гранат, рассказали Фокусу военные инженеры и аналитики.

Тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76, размещенные на аэродроме "Кресты" в российском Пскове могли быть атакованы с территории РФ. Два воздушных судна уничтожены и еще два получили серьезные повреждения, рассказал изданию The War Zone начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Мы работаем из территории России", — коротко отметил военачальник, не уточнив, причастны ли к атаке ​​сотрудники ГУР или российские партизаны.

Сколько и какие типы дронов участвовали в атаке, Буданов не рассказал. Источники в ГУР предоставили The War Zone снимок, на котором виден результат одного из ударов. Дрон попал в то же место, где два самолета получили повреждения.

Спутниковые снимки визуально подтверждают уничтожение двух самолетов

Топливо на борту могло быть причиной возгорания двух других самолетов. Скорее всего, дрон сбросил бомбы, а его полет корректировали операторы на месте, отмечают журналисты.

Другие спутниковые снимки визуально подтверждают уничтожение двух самолетов и серьезное повреждения еще двух.

В составе ВВС России имеется около 100 исправных Ил-76

Буданов добавил, что ударили по четырем Ил-76 неслучайно. Самолеты в рабочем состоянии, ВС РФ используют их для перевозки военных грузов и десантников.

В составе ВВС России имеется около 100 исправных Ил-76. Насколько сильный урон нанесет эта атака способности России доставлять грузы и войска, еще предстоит увидеть. Можно говорить, что такие атаки продолжатся, предполагают авторы материала.

"Вагнеровцы" мстят Путину и Шойгу. Кто в России способен запускать дроны?

Запущенные по аэропорту дроны точно попали в фюзеляжи самолетов. Дрон должен быть постоянно на связи с оператором для точного наведения. Пролететь из Украины почти 800 км и попасть в такую трудную цель с технической точки зрения выглядит фантастически, говорит Фокусу бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов", авиаэксперт Константин Криволап.

"Конечно, можно сказать, что где-то летели ретрансляционные БПЛА, наладили видеосвязь. Но это больше из области фантастики. Нужно, чтобы работали два канала — один для связи, другой — для радиоуправления", – рассказал специалист.

Возле аэродрома, по его оценкам, должны находиться люди, которые отследят перемещения самолетов.

Завести в Россию дроны со взрывчаткой и собрать их вполне возможно. Для этого надо подкупить правоохранителей или спецслужбы, уверен Криволап.

Сотрудники ГУР МО вполне могли воспользоваться нарастающей конфронтацией между российскими силовиками и спецслужбами, считает координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"После ликвидации главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не исключен вариант вовлечения наемников. Они не могут мстить открыто властям и лично министру обороны Сергею Шойгу. Кроме этого, не все российские военачальники довольны цензурой", — отметил он.

В качестве примера эксперт привел командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова. "Старшее командование" отстранило его от должности из-за доклада о проблемах в российской армии. Попов обратил внимание на главную трагедию в рядах ВС РФ — отсутствие контрбатарейной борьбы, артиллерийской разведки и массовую гибель оккупантов от артиллерии ВСУ.

Желающих идти на контакты с украинскими разведчиками найдутся, многие не согласны с политикой командования РФ. ГУР Минобороны имеет достаточно опыта по вербовке разных людей, в том числе в России, добавил Коваленко.

Точечные удары по объектам возможны самодельными дронам-камикадзе. Покупается обычный дрон, на него устанавливается устройство для скидывания гранаты или выстрел РПГ-7 с боевой частью, объясни.

Напомним, недавно на совещании у президента Владимира Зеленского было подтверждено применение дальнобойного оружия, сделанного в Украине. Минстратегпром отчитался о поражении цели за 700 километров.

По сведениям украинской разведки, российские самолеты Ил-76 перебрасывали личный состав на фронт и пополняли запасы вооружения ВС РФ.