"Живут с прахом родных, в ожидании мемориала": почему в Украине все еще нет военного кладбища

В Украине до сих пор не построили Национальное мемориальное военное кладбище, хотя Минветеранов обещали провести первые захоронения в октябре-ноябре 2023 года. Пока власти ищут "подходящее место", семьи погибших защитников больше года хранят прах близких дома в урнах.

История с созданием Национального мемориального военного кладбища началась в 2019-2020 году, говорит Фокусу экс-советник Министра по делам ветеранов Константин Татаркин. В 2022 году Верховная Рада приняла соответствующий закон. Тогда же было создано государственное учреждение Национальное мемориальное военное кладбище и начались активные поиски подходящего места для строительства.

"В начале 2023 года в Минветеранов рассматривали пять вариантов участков. Один — в Быковне, второй — возле Гатнинской общины Киевской области, фактически Вита-Почтовая, третий участок — на территории мемориального комплекса, где расположена Родина-Мать, четвертый — в Пуще-Водице и пятый — в Белогородке Киевской области. По каждому участку мы получили ответ от Минкультуры. Меньше всего замечаний было к Быковне. Его и выбрали", — говорит Татаркин.

В мае 2023 года Верховная Рада приняла закон, который закрепил конкретное место строительства нового кладбище — территорию рядом с Национальным историко-мемориальным заповедником "Быковнянские могилы", и направила его на подпись президента. Кабинет министров выделил средства из бюджета — 65 млн грн, Киевсовет — утвердил место, в Украинском институте национальной памяти (УИНП) согласились с идеей, а в Минветеранов убедили семьи погибших, что уже в октябре-ноябре начнутся первые захоронения героев на новом кладбище.

Однако президент, спустя четыре месяца, закон не подписал. По словам Татаркина, причина в том, что история с Быковней вызвала общественный резонанс. Местные жители оказались недовольны таким решением. Говорили, что им достаточно одного мемориального комплекса, построенного в память жертв политических репрессий. Кроме того, на территории есть неисследованные места захоронений, что в итоге стало одной из причин, чтобы поставить проект на паузу.

В августе 2023 года без всяких обсуждений с семьями погибших, вышло постановление Кабмина о начале экспериментального проекта — строительства Национального мемориального военного кладбища, но не в Быковне, как говорилось раньше, а в селе Гатное Киевской области. Первый этап строительства обещали завершить до конца года. А в целом закончить проект к 2025 года.

Фокус обратился в Министерство по делам ветеранов, чтобы узнать, на каком этапе находится реализация проекта, почему место изменили и что предполагает генеральный план строительства кладбища, если он существует. Однако на момент публикации материала, редакция не получила ответа.

11 сентября в эфире национального телемарафона, первый замминистра по делам ветеранов Александр Порхун сообщил, что технически и документально работы начались.

"Непосредственно само строительство планируем начать как можно скорее", — сказал чиновник.

По его словам, новое место расположение выбрали по нескольким критериям. В том числе из-за удобной локации с имеющимся общественным транспортом, а также отсутствия "юридических препятствий, которые способны остановить строительство НВМК".

Многие семьи погибших больше года живут с прахом родных, в ожидании строительства мемориала. И не понимают, почему власти сделали вид, что закона о Национальном мемориальном военном кладбище не существует.

Экспериментальный проект: почему не учитывают мнения семей погибших?

По словам адвоката "Юридической сотни" Аллы Белошенко, предоставляющей помощь участникам российско-украинской войны и их родственникам, многие семьи погибших больше года живут с прахом родных, в ожидании строительства мемориала. И не понимают, почему власти сделали вид, что закона о Национальном мемориальном военном кладбище не существует. Новое постановление Кабмина не устраивает семьи погибших, так как они опасаются, что экспериментальный проект могут поставить на паузу на любом из этапов, и процесс растянется на долгие годы.

"В августе в Раде зарегистрировали очередной законопроект. Депутаты предлагают передать право Кабмину определять в дальнейшем место строительства Национального военного мемориального кладбища. Если его примут, есть риск, что каждое новое место строительства будут изучать, а зачем находить причины, почему там нельзя построить кладбище. Ведь когда приняли решение о Быковне, сначала проблем не было, но затем мнение министерства резко поменялось. У нас есть опасения, что нынешний экспериментальный проект предполагает несколько этапов строительства, на любом из которых, если что-то пойдет не так, эксперимент не доведут до конечной точки", — отмечает эксперт в беседе с Фокусом.

Бывший советник Министра по делам ветеранов добавляет, что главная проблема, почему кладбища до сих пор нет — неэффективная коммуникация со стороны министерства с общественниками, а также специалистами. К участку на территории Гатного, где теперь должны реализовать проект, у Минкультуры тоже были претензии.

"Если бы представители Министерства с самого начала провели обсуждения, выслушали позицию экологов, жителей общин, юристов, проблем можно было бы избежать. Но они не хотят коммуницировать. В Гатном тоже могут обнаружиться археологические находки, или грунтовые воды на уровне двух метров, что станет причиной остановки строительства. Пренебрегать такими вещами нельзя только потому, что нужно срочно построить, ведь уже пропустили все сроки", — добавляет Татаркин.

В планах у чиновников – рассеять могилы по всем кладбищам Украины, чтобы количество погибших в войне политически не вредило.

Эксперт отмечает, что строительство кладбища — долгая история. До конца года действительно могут провести несколько первых захоронений, но основной этап, который включает создание административного помещения, зала прощания, других объектов генерального плана, в лучшем случае смогут реализовать в следующем году.

Из-за отсутствия эффективной коммуникации семьи защитников полагают, что в планах у чиновников – рассеять могилы по всем кладбищам Украины, чтобы количество погибших в войне политически не вредило, о чем говорила председатель Патронатной службы Азова Елена Толкачева.

Татаркин добавляет, что частично решить проблему долгого строительства можно было рекомендациями министерства о создании на территории общин секторов для захоронения погибших защитников.

"У людей должна быть возможность проводить захоронения не только в столице. И должны быть рекомендации от Министерства, относительно создания специальных секторов. Некоторые общины не дождались такого решения сверху, и стали создавать свои проекты. Хороший пример — Луцк. Там провели конкурс проектов, утвердили план и сделали сектор. Но это их личная инициатива", — добавляет эксперт.

Спустя 18 месяцев российско-украинской войны, вопрос о создании Национального мемориального военного кладбища по-прежнему остается открытым. Эксперты считают, что проект смогут реализовать, но когда и какой ценой — никто не знает.

"Сколько уйдет ресурса, времени, потерянной коммуникации, а главное — слез членов семей погибших. И кто понесет ответственность, когда фактически прошел год, как обещали, выделены деньги, а результата нет", — резюмировал Татаркин.

Фокус ранее писал о том, что в Украине хотят создать институт военного омбудсмена. Эксперты считают, что главный критерий для защитников прав военных — независимость от военного руководства страны.

Фокус также подробно разбирался, почему вернувшиеся из плена украинские защитники не могут уволиться из ВСУ по собственному желанию. Соответствующий законопроект есть, но он уже год ожидает рассмотрения депутатов.