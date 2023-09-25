Шойгу дали неделю. Почему Путин хочет остановить контрнаступление ВСУ до октября

Российские военачальники могут в ближайшее время устраивать непрерывные контратаки на фронте, несмотря на растрату военного потенциала. Повышение градуса напряжения возможно на Купянском направлении, уверены опрошенные Фокусом аналитики.

Президент России Владимир Путин мог приказать министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября текущего года. Источники аналитиков Института изучения войны (ISW) в Кремле говорят, что ВС РФ заставят любой ценой улучшить ситуацию на передовой.

Вслед за столь грозным объявлением, Шойгу может отдавать приказы на непрерывные контратаки, несмотря на запредельную цену для военного потенциала армии. В Кремле считают процесс обороны оккупантов "большой победой на поле боя", указывают аналитики.

Москва стремится подорвать поддержку и доверие к ВСУ на Западе. Удержание оборонительных позиций создаст ощущение отсутствия успехов контрнаступления армии Украины, говорится в отчете.

Обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон 24 сентября отметил, что летом украинский способ ведения войны вызывал восхищение. Армия России имеет превосходство над ВСУ в воздухе, в таких условиях наступать на хорошо укрепленные российские позиции крайне сложно.

Отдельно Фергюсон делает акцент на большом количестве артиллерии и ударных дронов у захватчиков. В последнем немалую роль сыграла военная помощь Ирана.

"Русские адаптировались. Раньше у них не было дронов. Теперь они нас копируют", — приводит Фергюсон слова одного из украинских генералов.

Путин готовится к выборам президента: объявят ли в РФ мобилизацию?

Указанные планы военного руководства РФ возможны лишь при объявлении всеобщей мобилизации в России. Кремль всячески избегает этого сценария, говорит Фокусу эксперт по безопасности Национального института стратегических исследований Алексей Йижак.

Шансы остановки контрнаступления ВСУ силами оккупанта без мобилизации, эксперт оценил менее 50%. Реальность исполнения команды Путина — не более чем надежда.

"В России готовятся сформировать бюджет под выборы президента в марте 2024 года. Военные затраты не должны увеличиться, плюс надо улучшать ситуацию на рынке труда. Первая волна мобилизации отобрала много рабочей силы, но для удержания новой рабочей силы придется сдерживать затраты на войну", — считает специалист.

Западные партнеры Украины, по его оценкам, готовы к затягиванию войны до конца 2023 года и возможному отсутствию побед ВСУ, чтобы можно было говорить с РФ с позиции силы.

Атаки на Купянском направлении поднимут градус напряжения

Если до начала октября Шойгу не выполнит приказ Путина по остановке контрнаступления, требования Путина прозвучат уже в другой форме, отмечает военный эксперт Олег Жданов.

"Требования главы Кремля будут все жестче, ведь приближается 1 января. Нужно выходить на предвыборную кампанию, давать победы электорату по проведению так называемой СВО. Путин не знает, как поступить: объявлять мобилизацию или нет. Фронт без набора военных проседает", — сказал он Фокусу.

Увеличения интенсивности боевых действий в Украине ждать к зиме не стоит, в России начнутся политическая грызня из-за упущенного времени, добавил эксперт.

"Даже если Путин сегодня скажет экстренно проводить мобилизацию, так как в прошлом году уже не получится. Оперативный резерв исчерпан, а новобранцев придется учить. Повысить градус на линии фронта можно, скопив резервы и пойдя в атаку на Купянском направлении. На всех остальных участках фронта ВСУ стойко держат оборону", — резюмировал Жданов.

Напомним, украинские военные показывают успехи в продвижении возле села Вербовое Запорожской области. Благодаря этому есть шанс перехватить тактическую инициативу, чтобы преодолеть вторую и третью линии обороны ВС РФ с перспективой выхода к Азовскому морю.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ могут значительно изменить ситуацию. Западу нужно передать Киеву больше различного вооружения.