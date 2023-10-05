"Эластичная оборона" под Бахмутом: военные РФ убегают от ВСУ, прикрываясь новой тактикой, – аналитики

Российское командование вспомнило успехи армии СССР в противостоянии с немцами в Курской битве. В то время отступление с занятых позиций и нанесение ответных ударов имело успех, но в противостоянии с высокотехнологичными подразделениями ВСУ оно превращается в бегство. Выходы из Андреевки, Клещиевки и Работино — лишь частные примеры "удачной" российской обороны.

Российские войска применяют тактику эластичной обороны — отступают с занятых позиций и наносят ответные удары, чтобы не дать ВСУ удерживать населенные пункты и другие позиции в качестве плацдармов для будущих атак. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на западных военных аналитиков и чиновников.

ВС РФ смещаются на вторую линию и не стараются удержать линии окопов любой ценой при натиске украинских сил обороны. ВСУ продвигаются, но оккупанты наносят ответный удар в момент уязвимости украинцев. Атаки осуществляются при передвижении ВСУ по открытой местности или во время их подхода к недавно оставленным российским позициям.

"Обороняющийся отступает, нанося как можно более тяжелые потери атакующим, чтобы иметь возможность подготовить нападающих к решающей контратаке", — сказал старший научный сотрудник по исследованиям наземных войн в Международном институте стратегических исследований Великобритании Бен Барри.

Эластичная защита – далеко не новая стратегия. Советская армия использовала ее для победы над войсками Германии в 1943 году в Курской битве.

"Тактика эластичной защиты использовалась весьма успешно. Однако для достижения успеха требуется хорошее руководство и обученные силы, а также нанесение решающих контрударов", — пояснил Барри.

Указанная тактика — один из нескольких факторов, препятствующих быстрому прогрессу ВСУ. Украинские чиновники и военные эксперты подчеркивают трудности, связанные с плотными минными полями, сетями окопов, танковыми заграждениями, большим запасом артиллерии, а также нежеланием НАТО предоставить ВСУ современные истребители и дальнобойное оружие.

ATACMS и F-16 разрушат эластичную оборону армии РФ

Выбранная россиянами тактика эффективна для удержания или завоевания небольшого участка фронта. В геостратегическом плане она не решит ход войны, сказал Фокусу военный аналитик, полковник запас ВСУ Петр Черник.

"Очень узкое локальное действие, что может повлиять только на переход позиций из одних рук в другие. Дальнобойное оружие и западная авиация — вот что решит ход противостояния с армией России. Если ВCУ получат все эти средства, мы выиграем войну за несколько месяцев", — подчеркнул экперт.

Вся проблема заключается в количестве авиации и высокоточных ракет. Несколько сотен ракет ATACMS позволят перерубить сухопутный коридор в Крым, отметил Черник.

"Выбиваем все, что можем до 300 км в отрезке Бердянск-Чонгар. Все железнодорожные эшелоны и колонны военной техники с патронами снарядами, едой и медикаментами. Через несколько недель у солдат РФ нет ни еды ни оружия, им конец", — объяснил эксперт.

"Жесты доброй воли": россияне отступают благодаря тактике Пентагона

Российские военные учатся во время большой войны, меняют тактику и организационную структуру войск. Перемещаясь по временно оккупированным районам, захватчики оставляют после себя плотно заминированные позиции и следят за ними для прострела артиллерией и танками, констатировал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"ВСУ пытаются вести разминирование, а россияне в ответ открывают огонь. Просчитывать ничего не надо, чтобы нанести поражение. Тактика довольно известная, это точно не ноу-хау. А ВСУ ведут сетецентрические боевые действия (тактика, изобретенная Пентагоном, боевая мощь группировки обеспечивается за счет информационно-коммутационной сети — ред.). Средства связи обеспечивают высокоточное наблюдение за врагом", — рассказал военный Фокусу.

Благодаря сетецентрическому стилю войны у командиров ВСУ имеются механизмы гибкого принятия решений на поле боя, занять позиции и атаковать врага с воздуха или земли.

"Эластичная оборона" вряд ли сильно повлияет на контрнаступление ВСУ. Украинские штабы просчитывают ситуацию, военная разведка докладывает про налаживание обороны ВС РФ, считает Гетьман.

Россияне традиционно, в ходе контрнаступления, убегают от ВСУ и безуспешно пытаются восстановить контроль над утраченной территорией. Подобные шаги называются вытеснением оккупантов с занятых позиций, говорит координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Андреевка, Клещиевка, Работино, бои возле Вербового — там тоже эластичная оборона? А где же фанатичные попытки вернуть позиции? ВС РФ постоянно используют такой метод, но результата нет. Если бы они контратаками возвращали территории, был бы коэффициент полезного действия, а так полный ноль", — прокомментировал специалист.

Постоянное отступление ВС РФ больше похоже на жесты доброй воли и пошаговое отступление, подытожил Коваленко.

Фокус ранее писал о попытках армии РФ пустить в ход все резервы для восстановления потерь живой силы и техники. ВС РФ не смогут пойти в масштабное наступление, так как у них нет достаточного количества бронемашин, артиллерии и солдат.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил о наличии у украинских военных собственного сценария контрнаступления. ВСУ навязывают оккупантам собственную волю на поле боя.