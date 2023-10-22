Топливо дорожает? Эксперт рассказал, как война в Израиле меняет цены на нефть

Боевые действия между ЦАХАЛ и ХАМАС не настолько большие, чтобы влиять на мировой энергорынок. Россия также не меняет ситуацию, так как вынужденно продает Китаю и Индию нефть по мизерным ценам, считает экономист Андрей Новак.

Боевые действия в Израиле пока не повлияли на увеличение мировых цен на топливо. Производителей и поставщиков ресурсов, как и запасов сырья, хватает, сказал в эфире YouTube-канала Фокус глава благотворительного фонда "Новая Украина", экономист Андрей Новак.

Мастштабы боевых действий между ЦАХАЛ и ХАМАС не тот который может повлиять на мировой энергорынок, оценил ситуацию эксперт.

Россия не извлечет выгоду из палестино-израильского конфликта, считает Андрей Новак

Россия, как указал Новак, не извлечет выгоду из вооруженного противостояния и возможных изменений цен на рынке топлива, так как европейский рынок для нее закрыт.

Продажи российского топлива на азиатский и другие рынки происходят по демпинговым ценам, добавил Новак.

"Китай и Индия пользуются моментом, скупая у России энергоресурсы по очень низким ценам. Москва не получит ничего от увеличения цен", — объяснил специалист.

Фокус ранее писал о постепенном снижении цены на бензин в Украине. Стоимость топлива зависит от приостановки его растаможки на молдавском и болгарском направлениях, говорят эксперты рынка.

Напомним, что в Европу продолжает попадать российская нефть. СМИ выяснили, что Германия покупает ее в Казахстане через компанию Rosneft Deutschland, дочернее предприятия "Роснефти".