"Звук чеки от гранаты не перепутаешь". Кому выгодна гибель помощника Залужного, – версии экспертов

Трагическая смерть майора Геннадия Частякова в день его рождения породила множество слухов и версий случившегося. Фокус выяснял, мог ли помощник главнокомандующего ВСУ перепутать боеприпасы с муляжами или это было спланированное убийство.

Гибель в день рождения Геннадия Частякова, помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вызывает много вопросов. Официальные версии случившегося разнятся: в МВД говорят о неосторожном обращении с боеприпасами, а главком — о срабатывании взрывного устройства в подарке.

СМИ тиражируют расширенные догадки со ссылкой на компетентные источники. Журналист Андрей Цаплиенко писал, что старший помощник заместителя главкома ВСУ по фамилии Тимченко подарил Частякову "оригинальный" набор: в деревянную коробку с бутылкой виски "Black Label" положил шесть гранат. Эту версию якобы подтвердили трое свидетелей.

Тимченко сказал Частякову следующее: "Тебя удивить тяжело — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски". Цаплиенко подчеркивает, что Тимченко зачем-то решил оставить себе еще две гранаты.

"Очевидно, Частяков воспринял это как шутку. Потому что забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы", — написал военкор.

Остается неясным, как помощник главнокомандующего ВСУ в звании майора перепутал боевые гранаты с рюмками. Министр внутренних дел Игорь Клименко захотел рассеять слухи и озвучил основную версию полиции: помощник Залужного вернулся домой с работы, достал подарочный ящик с гранатами и начал показывать один из боеприпасов сыну.

"Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", — заявил Клименко.

Во время осмотра в квартире Частякова нашли еще 5 таких неразорванных гранат. Полицейские отыскали коллегу-военнослужащего, вручившего подарок. Его кабинет обыскали и изъяли еще две аналогичные гранаты, отметил министр.

Знал ли Частяков о гранатах?

Помощник главкома действительно мог не знать, что гранаты якобы в виде рюмок были настоящие. Вопрос в том, как они попали к штабным работникам, ведь все гранаты проходят по особому учету, говорит Фокусу бывший полицейский-криминалист, адвокат Виктор Чевгуз.

"Разве он работал со взрывчатками и боеприпасами? Он занимал офисную должность. Поведение военных, которые дарят боевые гранаты, нельзя назвать серьезным. Во время войны даже с западными боеприпасами нужно обращаться аккуратно. Сначала хотя бы досконально изучить их тактико-технические характеристики", — объяснил специалист.

Адвокат приравнивает версию главнокомандующего ВСУ о взрывном устройстве, под которой можно подразумевать умышленную ликвидацию, к словам Клименко о подрыве гранаты самим военным.

"По законодательству граната считается взрывным устройством, версии не противоречат друг другу. Опытные саперы подрываются, а что уже говорить о штабных. Конечно, ни один фронтовик так не поступил бы", — оценил он действия лиц.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев не согласен с тем, что у помощника главкома ВСУ не было боевого опыта. Геннадий Частяков — выпускник военного лицея и Одесского института Сухопутных войск и сразу бы отличил настоящую гранату от муляжей.

"Когда выдергиваешь чеку рабочей гранаты, раздается характерный звук независимо от ее модификации. Перепутать этот звук ни с чем нельзя. После выдергивания чеки остается до 4 секунд на принятие решения — выкинуть ее или накрыть собой, чтобы не пострадали дети", — говорит он Фокусу.

Эксперт обращает внимание на необходимость открытия уголовного дела по факту незаконного оборота взрывоопасных предметов. Если этого не сделают, появится больше вопросов к причинам гибели Частякова. Фокус обратился в МВД с запросом об открытии дела по данной статье, но на момент публикации текста ответ не получил.

"Российский след"? Могли ли заказать Геннадия Частякова

Следствие обязано отработать все версии трагедии, включая целенаправленную ликвидацию военного. Проработать надо следующую цепочку: откуда поступили гранаты и от кого, отмечает генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Необходимо установить подлинные мотивы действий и насколько даривший гранаты чиновник был в близких отношениях с погибшим.

"Настоящие боеприпасы вполне могли подсунуть вместо муляжей. Подарить гранаты — это уже нарушение закона и юридически квалифицируется как преступление. Военные и правоохранители, имеющие право на ношение оружия, не могут выносить боевые гранаты в общественные места", — поясняет генерал Фокусу.

Получение боеприпасов со складов ВСУ и передача их другому лицу — это сознательное деяние, угрожающее жизни и здоровью людей, добавил Маломуж.

"Российский след" тоже мог присутствовать в деле Частякова. Его гибель воспринимается как атака на Залужного и военное руководство Украины, полагает член Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, экс-нардеп Сергей Высоцкий.

Убийство высокопоставленного военного, по его словам, лишний раз доказывает, что фронт повсюду. В случае с Частяковым стоит говорить о теракте в тылу, заключил экс-нардеп.

Напомним, в Португалии полиция задержала туриста из Азербайджана в ресторане за то, что его приложение для перевода перепутало "гранат" с "гранатой".

А в конце октября неизвестный мужчина оставил в метро немецкого города Франкфурт ручную гранату. Боеприпас, содержавший около 100 граммов взрывчатки, нашли перед магазином в торговом пассаже.