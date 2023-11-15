Россия применяет хлорпикрин. Насколько опасно химическое оружие и чем ответят ВСУ

В 2013 году Росгвардия передавала боевые отравляющие вещества полиции и спецназу "Беркут" для разгона участников Революции Достоинства. Гранаты с хлорпикрином не раз замечали на Донбассе, а в период большой войны их применение кратно возросло. Фокус выяснил, опасно ли данное оружие и где его используют чаще.

Российские военные могли применить химическое оружие на самых тяжелых участках фронта. Аналитики сообщества DeepState заметили минимум два случая на Сватовском и Бахмутском направлениях.

Вероятнее всего, вражеские войска использовали хлорпикрин — жидкость с резким раздражающим запахом. Впервые российская армия применила это вещество в период Первой мировой войны летом 1916 года в ходе Брусиловского прорыва. Советская армия переняла опыт, использовав химикат в Афганистане против моджахедов.

Конвенция о химическом оружии запрещает использование хлорпикрина в боевых действиях, но Россия неоднократно нарушала эти запреты в Украине. Запасы боевого вещества у страны-агрессора довольно большие и риски его применения есть всегда, подчеркивают в DeepState.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман напоминает, что во время начальной фазы полномасштабной войны россияне могли применить химоружие под Киевом.

"Наше подразделение было в одном из городов Киевской области в марте 2022 года. Разведчики доложили о высокой вероятности использования зарина и иприта. После этого нам срочно привезли общевойсковые защитные комплекты и все необходимое для отражения химатак. Военные из моего подразделения тщательно изучали, как использовать оборудование для химической защиты", — говорит военный Фокусу.

Кроме этого, под Бахмутом украинские бойцы неоднократно чувствовали удушье после использования противником гранат "Черемуха". Боеприпасы имеются на вооружении МВД России, в них содержится боевое отравляющее вещество хлорацетофенон.

"Случаи в Киевской области и под Бахмутом не требовали вмешательства врачей. Желательно собрать доказательства использования запрещенного оружия и передать их в Международный уголовный суд. Но во время боевых действий эксперты физически не смогут собирать образцы грунтов для анализа", — сказал эксперт.

Чем опасны гранаты К-51 с хлорпикрином?

Хлорпикрин при высоких концентрациях сильно раздражает легкие, глаза и кожу. Возможны симптомы серьезнее: рвота, головокружение, воспаление глаз и органов дыхания, а также конвульсии.

Российские войска с 2014 года применяли гранаты К-51 с хлорпикрином, разработанные в 70-х годах прошлого века, в боях на Донбассе. А в 2013 году Росгвардия передавала эти боеприпасы полиции и спецназу в помощь для разгона демонстрантов во время событий Революции Достоинства, сказал Фокусу полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Россияне не считают гранату К-51 с хлорпикрином оружием массового поражения Фото: mil.in.ua

Граната с хлорпикрином в несколько раз мощнее стандартной полицейской гранаты со слезоточивым газом.

"Россияне не считают это оружием массового поражения из-за его нелетального действия. Конечно, противник может выжить после атаки, но здоровье не восстановит. Хлорпикрин серьезно поражает внутренние органы", — объясняет Свитан.

В основном хлорпикрином выкуривают пехоту из занимаемых позиций, но применять его довольно сложно из-за изменения направления ветра. Ядовитое облако может накрыть наступающих и у ВС РФ были такие случаи неоднократно, отмечает военный.

Авдеевка — самый горячий участок фронта

По данным аналитиков DeepState, россияне продолжают идти в атаки на Сватовском и Бахмутском направлениях, но самым горячим участком фронта остается Авдеевка. Враг предпринял попытку штурма к западу от Каменки. Продвижение россиян обеспечивается исключительно благодаря их значительному преимуществу в живой силе, добавили специалисты.

Испанское издание El Pais в репортаже из Авдеевки пишет, что районы вблизи города постоянно контролируют российские беспилотники. Украинские орудия работают по самому решающему участку боя — железнодорожным путям, которые соединяют Авдеевку с районами, подконтрольными Украине.

Россияне продолжают наступать и стремятся окружить Авдеевку

"Железная дорога находится на возвышенности, это своего рода стена против бронетехники ВС РФ. С ее помощью также можно остановить движение пехоты. Если русские возьмут под контроль дорогу, это будет катастрофа", — говорят журналистам военные ВСУ.

Немецкий таблоид Bild сравнивает ситуацию в Авдеевке с боями за Бахмут. Кремлевская армия продолжает наступать, несмотря на тысячи смертей только за последние пять недель, пишет издание.

"Россия заставляет свои войска продвигаться дальше, несмотря на минные поля и огонь противника. Однако русские продолжают наступать и все больше окружать Авдеевку", — говорится в материале.

Напомним, ВС РФ применяли химическое оружие против ВСУ на Купянском направлении. Противник хочет любыми средствами захватить важный участок — железнодорожную развязку Купянск-Узловой.

Фокус также писал, что украинские военные отрабатывают противодействие химическим атакам россиян. Подразделения РХБЗ отрабатывают разведдействия и деактивационную обработку военной техники.