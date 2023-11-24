Стали меньше донатить: почему волонтеры по-прежнему играют роль в обеспечении ВСУ

Волонтерам все сложнее собирать донаты на поддержку Сил обороны Украины. Однако государство по-прежнему полагается на гражданский сектор в этом вопросе. Фокус выяснил, кто должен обеспечивать нужды ВСУ.

В первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину основную функцию по обеспечению фронта всем необходимым взял на себя гражданский сектор. Волонтерские организации, фонды, блогеры, обычные люди собирали миллиарды гривен, чтобы компенсировать нехватку буквально всего — от касок и бронежилетов до генераторов и автомобилей. На всевозможных социальных площадках украинцев призывали донатить на армию, а внутри страны даже появились награды для тех, кто показал высокий результат на "экономическом фронте".

Однако чем дольше длится большая война, тем сложнее волонтерским организациям за счет донатов закрывать потребности армии. По словам блогера Игоря "Лачен" Лаченкова, количество пожертвований снижается, а что с этим делать — волонтеры не знают.

"Если раньше все понимали и донатили, то сейчас нужно сделать максимально "красивый сбор". Пой, танцуй, шути, разыгрывай приставки и автомобили. Деградация полная уже. Чтобы как-то привлечь внимание, приходится заниматься клоунадой, чтобы помочь армии! Я вижу жизнь Киева, вижу, какие авто покупают, как рынок недвижимости взлетел в космос, будто победа уже. Я никого не осуждаю, но это вызывает огромный диссонанс", — написал блогер.

Донаты спасли нас в первый год войны

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины 24 ноября, чехи и словаки за неделю собрали 400 тысяч евро на покупку американского вертолета Black Hawk для ГУР. Общая стоимость составляет около 4,3 миллиона евро. Как только удастся собрать необходимую сумму, Министерство обороны Чехии доставит Black Hawk украинским разведчикам.

В первый год большой войны волонтерские организации в Украине тоже собирали за короткий период огромные суммы на оборону, компенсируя государству экономический шок от охвативших страну боевых действий. Так с февраля 2022 года по май 2023 благотворительные фонды перевели на нужды обороны 54,6 млрд грн — эти деньги пожертвовали простые украинцы. Всего за тот период на поддержку армии и различные гуманитарные инициативы, фонды перевели 98,9 млрд грн. Эта сумма включает пожертвования граждан, а также взносы частных компаний и банков.

По данным Опендатабот, в 2023 года платформа United24 побила рекорд — в июне удалось собрать 2,4 миллиарда гривен. Это самая большая сумма донатов за один месяц с 24 февраля 2022 года. Всего за первое полугодие 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,4 млрд гривен. Для сравнения, это на 22% меньше, чем за второе полугодие 2022-го.

"Донаты имели стратегическое значение для страны. Волонтеры фактически спасли и дали возможность [государству] бездельничать, не придумывая стратегию обеспечения армии. Волонтеры сделали в разы больше и расслабили тех, кто должен отвечать за организацию процесса. Если бы этого не было, мы бы проиграли. Не хочу разгонять "зраду", но до сих пор ни один военный не уверен, что завтра у него будет патрон. Из-за того, что гражданский сектор показал себя на высоком уровне, причем по всем направлениям, в том числе психологической адаптации, государство расслабилось", — говорит Фокусу Андрей Козинчук, капитан ВСУ, военный психолог.

По словам собеседника Фокуса, в ВСУ нет ни одного подразделения, которое полностью обеспечивает государство. Военнослужащие знают, что в первую очередь, если ломается машина или бойцам нужны бронежилеты, обращаться нужно к волонтерам, а не в Генштаб. Однако гражданский сектор все больше испытывает психологическую усталость от необходимости финансово поддерживать армию. В первую очередь, это связано с продолжительностью войны. А также с определенным расколом внутри общества. На фоне усталости активнее звучит недовольство в адрес тех, кто не служит, а просто донатит. Это снижает желание последних продолжать помогать армии.

"Есть несколько категорий людей, которые донатят: те кто делают это системно, те, кто ситуативно помогает, и те, кто совсем этого не делает. Сейчас снизилось количество тех, кто делает это постоянно. У любого действия, в том числе благотворительности, есть психологический фактор. Человек отправляет деньги и потом видит результат, благодаря чему вырабатывается дофамин — гормон счастья. Сейчас те, кто донатили, видят все меньше результата, потому что военных просят не выставлять лишний раз фотографии", — продолжает Козинчук.

Еще один важный фактор, почему люди все меньше готовы финансово поддерживать армию — уровень безопасности в стране. По мнению Козинчука, в глубоком тылу отголоски войны слышны все меньше. С одной стороны, это высокий результат эффективной работы ВСУ, благодаря чему люди могут продолжать жить в относительной безопасности, работать, воспитывать детей. С другой — к войне привыкают.

"Во многих городах все хорошо, работают бизнесы, развлекательные центры. В Житомире, Днепре, Киеве — люди не чувствуют войну. С одной стороны, это прекрасно, в этом задача ВСУ. С другой — люди мало понимают, что происходит на фронте и реагируют только на резко негативные события, когда случается какой-то страшный "прилет". Тогда вся страна начинает донатить. Я против того, чтобы пожертвования возрастали только тогда, когда все плохо", — отмечает эксперт.

Не хватает фактов о ситуации на фронте

По словам Козинчука, если бы украинцы получали больше информации о реальной ситуации на фронте, было бы больше понимания, почему армия нуждается в поддержке гражданского сектора.

"Наша пропаганда настолько пафосная, что обходит конкретику. А надо объяснить, как даже 50 тысяч гривен влияют на ситуацию на фронте. Все устали слушать про победу, которая вот-вот настанет. Нужны факты. Например, собираем на дроны и предоставляем частично информацию: на таком направлении мы потеряли семь дронов, эти дроны уничтожили столько-то вражеских целей, и нам нужно восполнить потери. Такой подход изменил бы ситуацию. Кроме того, нужно постепенно перекладывать обеспечение армии на плечи государства", — говорит Козинчук.

По словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, в момент любого масштабного кризиса, когда бюджетный год расписан и государству сложно переориентировать расходы, задача гражданского сектора — поддержать страну. Наиболее актуальным это становится в первый год боевых действий.

"На второй год полномасштабной войны государство может распределить расходы на купирование проблемы. А потом постепенно можно уходить от необходимости донатов. У государства есть более эффективные механизмы поддержки, чем помощь фондов и простого народа. Плюс есть международная помощь. Государство должно заниматься вопросом обеспечения армии. А люди — своим жизнеобеспечением. Они уже отдали часть своих сбережений", — говорит Фокусу Свитан.

Напомним, по словам генерального директора КМИС Владимира Паниотто, более 80 % украинцев считают, что победа — это полное освобождение всех оккупированных территорий Украины. Такое понимание сформировалось под влиянием двух факторов — успехов ВСУ на фронте, а также информационной политики.

Фокус ранее писал, что мошенники, которые до войны собирали деньги якобы на помощь тяжелобольным детям, адаптировались к новой реальности и собирают на "потребности ВСУ".