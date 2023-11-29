Демобилизация без проблем: как вернуть бойцов с фронта и избежать напряжения между подразделениями

Вопрос ротации и демобилизации поднимается не в первый раз. После того как президент поручил подготовить комплексный план, в Раде в ближайшее время может появиться соответствующий законопроект. Фокус разбирался, кого коснется первая волна демобилизации и как власти могут организовать процесс.

Военно-политическое руководство страны готовит комплексный план мобилизации. Среди важных вопросов — демобилизации. Семьи военных давно настаивают на необходимости вернуть домой бойцов, которые с первых дней полномасштабного вторжения защищают Украину. А эксперты считают, что неограниченный срок службы демотивирует военнообязанных присоединяться к рядам ВСУ.

По словам адвоката, правозащитника, военнослужащего ВСУ Маси Найема, первая волна демобилизации будет крайне чувствительной темой для украинского общества, так как отправить домой удастся небольшое количество бойцов.

"Для нас крайне важно, чтобы эти алгоритмы были справедливыми, чтобы избежать роста демотивации среди тех бойцов, кто не попадет под первые волны демобилизации. Очевидно, что на первых этапах речь пойдет об относительно малом количестве военнослужащих", — говорит Фокусу Найем.

По мнению эксперта, инструменты справедливого подхода к демобилизации можно разделить на две категории. Первая — критерии, по которым будут приниматься решения по каждому конкретному военнослужащему. Вторая — пропорция распределения демобилизованных между различными подразделениями.

Так первая волна демобилизации должна коснуться военных, приступивших к службе в первые месяцы полномасштабного вторжения. Также должен учитываться боевой опыт, указывающий на уровень тяжести и опасности службы.

Военнослужащий отмечает, что при формировании демобилизованных списков нужно включить опцию добровольного отказа. Если бойцы хотят продолжать службу, несмотря на то, что попадают под критерии, указанные выше, они должны иметь на это право.

"Важно, чтобы подготовка сопровождалась систематизацией данных о количестве личного состава, подпадающего под критерии в различных подразделениях. Это позволило бы пропорционально распределить слоты демобилизации между различными подразделениями Сил Обороны и избежать потенциального появления напряжения между представителями различных подразделений", — добавляет Найем.

Что должно быть в комплексном плане по улучшению мобилизации, который поручил разработать Владимир Зеленский Фокус разбирал в материале "Демобилизуют не всех": Маси Найем о том, кого нужно вернуть с фронта и как организовать новую мобилизацию

Ранее Фокус писал, почему власти заговорили о возможном референдуме об окончании войны.