"Кива — доказательство того, что в Украине теперь есть собственный Моссад": эксперт о ликвидации предателей

СБУ и ГУР действительно достигли высокого уровня в операциях на территории противника и сегодня эти аббревиатуры коллаборационисты и предатели вспоминают с ужасом, считает политолог Артем Бронжуков.

Ликвидация предателя Ильи Кивы является показателем того, что Украина смогла сделать собственный Моссад, и, к тому же как мы знаем, это не первая успешная операция в тылу врага, ведь до этого были уничтожены Дарья Дугина, Владлен Татарский и другие одиозные фигуры. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Артем Бронжуков.

То что СБУ и ГУР могут дотянуться до предателей и врагов Украины несмотря на все меры хваленого ФСБ или СВР, демонстрирует раздутость мифа об их могуществе, как и миф о "второй армии в мире", отмечает эксперт. Спецслужбы страны-агрессора не могут контролировать ситуацию на собственном пространстве, чем успешно пользуются украинские соответствующие структуры.

Подрыв на железной дороге, ведущей в Китай, постоянный "хлопок" на российских предприятиях вдали от украинских границ является показателем удачной работы нашей агентуры, — акцентирует политолог, — А все украинские предатели и враги лишний раз убедились, что спать спокойно они не смогут никогда.

Также ликвидация предателя Кивы является своеобразной противопропагандой, ведь он был одним из активных манкуртов и коллаборационистов, который уверял всех, что Украины не существует, потому что несуществующее государство не может убивать своих врагов за ее пределами, утверждает Артем Бронжуков. Теперь, по его мнению, другие приспешники оккупантов, тот же перебежчик Олег Царев, например, трижды подумает что говорить об Украине и стоит ли быть инструментом российской пропаганды.

По мнению политолога, несмотря на громкость имен предателей это лишь была своеобразная проба пера и в будущем нас ждут еще более громкие фамилии ликвидированных врагов Украины. Ведь за почти два года полномасштабного вторжения наши СБУ и ГУР действительно достигли высокого уровня в операциях на территории противника и сегодня эти аббревиатуры коллаборационисты и предатели вспоминают с ужасом.

Насколько большим является так называемый "список Малюка" (главы СБУ) и кто в него входит кроме всем известных персонажей не знает никто, говорит политолог. У нас, к сожалению, оказалось немало предателей, но все они в очередной раз убедились, что их когда-то тоже ожидает расплата и даже в России им не спрятаться, отмечает эксперт.

Полный выпуск разговора с Артемом Бронжуковым вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус делился мнениями экспертов на тему: кто из предателей Украины должен опасаться расплаты. В ГУР Минобороны Украины заявили, что подобная участь постигнет и других предателей.