Жены-миллионерши: что показали чиновники в своих декларациях за последние годы

Политики и чиновники не спешат подавать декларации о доходах. Времени у них — до конца января 2024 года. Но те, кто успел отчитаться о доходах — разжились машинами, квартирами и накопили миллионы гривен. Фокус выяснил, кто из политиков и чиновников подал декларации.

Спустя почти два года с начала полномасштабного вторжения украинцы, наконец-то, смогут узнать, сколько денег заработали чиновники и нардепы за это время и что успели приобрести. 10 декабря НАПК возобновило доступ к реестру электронных деклараций.

Согласно закону, декларации нардепов и чиновников, которые служат в ВСУ, будут закрыты до их увольнения или завершения войны. Также из публичного реестра исключат информацию о чиновниках, которые находятся на временно оккупированных территориях. Кампания декларирования за 2021-2022 годы продлится до 31 января 2024 года.

В НАПК также сообщили, если в реестре граждане не смогли найти информацию про определенное лицо, это значит, что в отношении его поступило представление об изъятии из публичного доступа.

"Изъятие документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае некоторое время они будут находиться в открытом доступе", — отметили в НАПК.

На сайте агентства есть перечень лиц, которые могут изъять свои декларации из реестра. Среди них:

военнослужащие;

сотрудники полиции особого назначения, которые во время военного положения привлечены к ведению боевых действий;

лица, которые относятся к кадровому составу разведывательных органов Украины и/или занимающих должности, пребывание на которых связано с государственной тайной в связи с непосредственным осуществлением такими лицами оперативно-розыскной, контрразведывательной, разведывательной деятельности, а также лица, претендующих на занятие таких должностей, и лица, прекративших деятельность;

субъекты декларирования, которые выполняют служебные полномочия на территориях, где ведутся активные боевые действия;

субъекты декларирования, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях;

граждане, которые выполняют международные операции по поддержанию мира и безопасности в составе национальных контингентов или национального персонала в других странах;

пленные;

лица, которые после ранения, контузии или заболевания связанного с выполнением служебных полномочий или военной службы находятся на лечении;

субъекты декларирования, которые являются членами семьи выше указанных лиц.

Нардепы подавать декларации не спешат

После того как Верховная Рада под аплодисменты некоторых нардепов приняла закон о возобновлении декларирования и открытия доступа к электронным декларациям, политики не спешат показать свои доходы. В сентябре только 53 народных депутата добровольно подали имущественные декларации за 2021 год. За 2022 год — еще меньше: 38 нардепов проинформировали о своих доходах за этот период.

Фокус изучил декларации топовых политиков. Среди монобольшинства отчеты о доходах подали: глава фракции СН Давид Арахамия (задекларировал доходы за 2021 и 2022 годы), глава СН Елена Шуляк (2021 год), а также замглавы фракции СН Юрий Корявченков "Юзик".

Интересно, что в большинстве случаев вторые половинки нардепов и политиков "богаче" супругов.

Арахамия в 2021 году заработал 410,4 тыс. грн, в то время как его супруга — 752,2 тыс. грн. Также жена политика получила доход от отчуждения недвижимого имущества — 3,5 млн грн и арендовала Mercedes-Benz V 300 D 2021 года выпуска, стоимостью 2,7 млн грн.

На банковских счетах у нардепа 980 тыс. грн и около 21 тыс. долл. Наличными политик хранит 2,9 млн грн совместно с супругой, 900 тыс. долл. и 200 тыс. евро.

В 2022 году Арахамия заработал 418,1 тыс. грн, его супруга Виктория — 1,7 млн грн. В декларации также указано, что жена нардепа в конце прошлого года оформила аренду на два автомобиля — Mercedes-Benz V300D 2021 года выпуска, стоимостью 2,3 млн грн и AUDI Q-4 E-TRON 2021 года выпуска, стоимостью 1,97 млн грн.

На банковских счетах у нардепа за прошлый год значатся 1,3 млн грн и около 21 тыс. долл. Наличными политик хранит 900 тыс. долл. и 200 тыс. евро, частью из которых он владеет совместно с супругой, а также 2,7 млн грн.

Нардеп Юрий Корявченков пока отчитался только за 2021 год. Судя по декларации, его супруга приобрела в феврале квартиру в Киеве, площадью 136,4 кв и стоимостью 3,3 млн грн. Сам нардеп в 2021 году заработал 509,8 тыс. грн. А вот его супруга получила 5,4 млн грн за предпринимательскую деятельность.

Корявченков хранит наличными 110 тыс. долл. Супруга политика — 80 тыс. евро наличными и 223,7 тыс. грн на банковских счетах.

Елена Шуляк заработала в 2021 году 546,05 тыс. грн. Ее супруг — 449,5 тыс. грн. Муж политика хранит наличными 30 тыс. евро и 50 тыс. долл. У нардепа на банковском счету 6,8 тыс. евро.

Среди глав комитетов ВР о доходах за два года отчитался председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко. В декабре он приобрел автомобиль Volvo XC90 2017 выпуска, стоимостью 899,9 тыс. грн. Его супруга в январе 2022 года купила Lexus RX 450H 2018 выпуска за 950 тыс. грн.

Клочко заработал в 2021 году 574,2 тыс. грн. Вместе с супругой политик хранит наличкой 200 тыс. долл. — каждый по 100 тыс., а также по 1,8 млн грн. На банковском счете у Клочка — 975,9 тыс. грн.

В 2022 году политик заработал 513,5 тыс. грн. Сумма, которую нардеп пополам с женой хранит в наличных деньгах изменилась. У Клочко и его супруги в 2022 году наличными осталось 1,4 млн грн. Долларовые сбережения четы не изменились.

Стоит отметить, что из комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики о своих доходах отчитались только три нардепа — Анатолий Бурмич (подал декларацию за 2021 год), Алексей Жмерецкий (2021 год), Иван Шинкаренко (2021). Никто из руководства комитета декларации пока не подавал.

Также никто из топовых политиков из других фракций в Раде о своих доходах за два года пока не отчитался.

Зарплаты растут

Мэры городов, как и нардепы, не торопятся показать свои доходах за предыдущие два года. В реестре деклараций пока нет информации ни от столичного городского главы Виталия Кличко, ни от его коллег из Днепра и Одессы. Среди старожил, занимающих кресло градоначальника, о доходах отчитался только мэр Львова Андрей Садовой.

Из декларации за 2021 год известно, что его супруга приобрела автомобиль Mercedes-Benz V300 2021 выпуска, стоимостью 2,4 млн грн. Мэр Львова в тот год заработал 788,8 тыс. грн. Жена политика — 2,4 млн грн.

Также в декларации указано, что супруга Садового хранила наличными 76 тыс. долл. и 1,7 млн грн. У тещи Садового на банковском счету 118 тыс. грн.

В 2022 году мэр Львова заработал 813,3 тыс. грн. Его супруга — 2,4 млн грн.

Также жена политика хранит наличными 28 тыс. долл. и 430 тыс. грн. У тещи Садового на банковском счету — 154,8 тыс. грн.

Среди министров доходы задекларировал пока только вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Чиновник указал 12,119 млн грн доходов за 2021 год и 11,548 млн грн — за 2022 год.

Заработная плата Кубракова по сравнению с 2021 годом подросла. В довоенный год министр заработал 825,4 тыс. грн. В 2022 — 1,06 млн грн.

Его супруга в конце года взяла в аренду автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D 2021 года выпуска, стоимостью 3 млн грн.

На банковских счетах министр хранил 1,7 млн грн. Наличными — 70 тыс. евро и 201,6 тыс. долл.

В 2022 году сумма денег на банковских счетах министра составила 12,7 млн грн. Наличными Кубраков хранит 70 тыс. евро и 35 тыс. долл.

Фокус ранее писал, что нардепы начали массово расторгать семейные узы — за последние пару месяцев десяток народных избранников или уже развелись, или заявили о своем желании расторгнуть многолетние браки. Эксперты отмечали, что причиной могут быть не только плохие отношения на фоне войны, но и старая схема сокрытия имущества.

Фокус также рассказывал, как можно исправить уже поданную е-декларацию.