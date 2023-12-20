"Держат тыл": как эксперты оценили работу в 2023 году чиновников, ответственных за экономику

Профильные эксперты поделились своим мнением о работе украинских министров и топ-менеджеров в условиях полномасштабной войны.

Фокус составил Рейтинг министров Украины, куда вошли главы ряда ведомств. В частности, профильные эксперты дали оценку деятельности чиновников и топ-менеджеров компаний, ответственных за снабжение и экономику.

Работу министров и глав неправительственных ведомств оценивали по 10-бальной шкале. Общая сумма баллов по каждому фигуранту рейтинга была разделена на количество экспертов.

По итогу рейтинг чиновников, ответственных за снабжение и экономику по версии Фокуса выглядит следующим образом:

вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков – 8 баллов;

председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий – 8 баллов;

министр финансов Украины Сергей Марченко – 7 баллов;

глава Национального банка Украины Андрей Пышный – 7 баллов;

министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский – 7 баллов;

министр экономики Украины Юлия Свириденко – 5 баллов;

министр энергетики Украины Герман Галущенко – 4 балла;

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин – 4 балла.

Александр Кубраков

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков получил одну из высших оценок – 8 баллов. Эксперты указали на достижения Кубракова в области логистики, восстановления критической инфраструктуры на освобожденных территориях, а тажке функционирования портов и зернового коридора.

При этом глава правления совета Центра реформ транспортной инфраструктуры Украины Владимир Наумов указал на то, что ведомство Кубракова не смогло предотвратить и должным образом отреагировать на блокировку границы со стороны польских перевозчиков.

Владимир Кудрицкий

Средний балл председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого также составил 8 баллов. Аналитик по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокоп указал на то, что в "Укрэнерго" много сделали для стабилизации энергоснабжения в условиях российских атак.

Компания посодействовала увеличению технических возможностей для импорта электроэнергии, а также активно привлекала кредитные и грантовые ресурсы из-за рубежа для восстановления инфраструктуры.

Сергей Марченко

Работу министра финансов Украины Сергея Марченко эксперты в среднем оценили в 7 баллов. В заслугу ведомства поставили выполнение всех расходов бюджета и эффективную работу с иностранными дипломатами и чиновниками.

При этом эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин указал на запоздалое обращение внимания на дисбалансы государственного и местных бюджетов. Министра также критикуют за нерешенный вопрос с блокированием налоговых накладных, а также возврат довоенных налогов и налоговых проверок бизнесу.

Андрей Пышный

Деятельность главы Национального банка Украины Андрея Пышного эксперты оценили в 7 баллов. К достижениям НБУ отнесли поддержку ценовой и курсовой стабильности, снижение учетной ставки, открытость к коммуникации с рынком, а также слаженность в работе с Министерством финансов и МВФ.

В то же время эксперты противоречиво отнеслись к решению перейти к управляемой гибкости курса гривны. Критике также была подвержена политика НБУ по сохранению слишком высоких ставок по основным операциям с банками после снижения учетной ставки до 16%.

Николай Сольский

Средняя оценка работы министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского также составила 7 баллов. Эксперт ВБ Оксана Руженкова считает, что решение проблем с экспортом зерна — это исключительно заслуга главы ведомства.

При этом эксперты указывают на отсутствие реальных шагов в области разминирования полей. По их словам, аграрии продолжают решать эту проблему за свой счет, а в ведомстве только проходят встречи и дискуссии, посвященные данному вопросу.

Юлия Свириденко

Работа министра экономики Украины Юлии Свириденко была оценена на 5 баллов. Эксперты констатировали отсутствие стратегического видения развития экономики и конкретных достижений главы ведомства в 2023 году.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак также критически высказался о решении Минфина об отмене льгот для предпринимателей, введенных после начала полномасштабной войны.

Герман Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко получил от экспертов всего 4 балла. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сказал Фокусу, что министерство имитировало деятельность вместо того, чтобы делать реальные шаги по стабилизации ситуации на энергетических рынках.

"Они увлеклись глобальными нереалистичными проектами по типу малых модульных реакторов, строительства блоков АЭС, на которые просто нет денег", — добавил эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

Александр Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин также набрал только 4 балла. По мнению экспертов, от деятельности ведомства "ни холодно, ни жарко", так как с момента создания оно не имеет четко очерченной сферы ответственности.

"Ни провалов, ни достижений", — отметил экс-министр топлива и энергетики Юрий Продан.

Полный Рейтинг Фокуса "Правительство военного времени. Как справился Кабинет министров со своей работой в 2023 году" читайте по ссылке.