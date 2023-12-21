"Первые после главного": как эксперты оценили деятельность заместителей Шмыгаля в 2023 году

По мнению экспертов, опрошенных Фокусом, самыми эффективными вице-премьерами оказались глава Минцифры Михаил Федоров и глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Фокус составил Рейтинг министров Украины, куда вошли заместители премьер-министра Дениса Шмыгаля. Профильные эксперты проанализировали деятельность украинских вице-премьеров в 2023 году.

Эффективность работы чиновников оценивали по 10-балльной шкале. Затем баллы по каждому министру суммировали и разделили на количество экспертов.

Деятельность украинских вице-премьеров эксперты оценили следующим образом:

вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 8 баллов;

вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков – 8 баллов;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – 7,5 балла;

вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук – 6,5 балла;

первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко 5 баллов.

Михаил Федоров – 8 баллов

Деятельность министра цифровой трансформации Михаила Федорова эксперты в среднем оценили в 8 баллов. По мнению основателя проекта A.Drones Юрия Касьянова, главным достижением чиновника в 2023 году стала программа "Армия дронов".

Один из основателей группы компаний DroneUA Валерий Яковенко также отметил эффективную работу министра на международной арене. По словам эксперта, Украина стала определять мировые тенденции в области технологий, связанных с безопасностью.

Михаил Федоров

В то же время соучредитель компании "Бережа Сек’юріті" Константин Корсун указал на некоторые недостатки в работе ведомства. По словам эксперта, приложение "Дія" не отвечает основным условиям безопасности и защиты персональных данных. Он также считает, что "IT-армия" оказалась неэффективной.

Оценивали:

Юрий Касьянов, офицер ВСУ, специалист по аэроразведке, основатель проекта A.Drones.

Константин Корсун, специалист по информационной безопасности, соучредитель компании "Бережа Сек’юріті".

Валерий Яковенко, сооснователь и управляющий партнер группы компаний DroneUA.

Галина Петренко, директор ОО "Детектор Медиа".

Александр Кубраков – 8 баллов

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков получил от экспертов 8 баллов. К достижениям министра относят восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях и организацию логистики для обеспечения обороноспособности страны.

"Укрзалізниця" справилась даже очень хорошо. Но также я считаю, что насколько возможно работали и порты, независимо от действительно военного положения", — отметила руководитель общественной организации Herojam Slava Яника Мерило.

Александр Кубраков

Экс-заместитель гендиректора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию аэропорта "Бориспіль" считает, что Кубракова можно называть ключевой фигурой в нынешнем правительстве, его министерство – в восстановлении и развитии Украины.

В свою очередь бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян указал на отсутствие плана восстановления Украины, определения стратегических приоритетов развития транспортной отрасли, градостроительства и регионального развития.

Оценивали:

Владимир Омелян, министр инфраструктуры в 2016-19 годах, капитан ВСУ.

Яника Мерило, руководитель общественной организации Herojam Slava.

Андрей Новак, председатель Комитет экономистов Украины.

Владимир Наумов, председатель правления совета Центра реформ транспортной инфраструктуры Украины.

Георгий Зубко, бывший заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию международного аэропорта "Бориспіль".

Ольга Стефанишина – 7,5 балла

Эксперты оценили работу вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на 7,5 балла. Исполнительный директор общественной организации "Європа без бар'єрів" Ирина Сушко считает, что главное достижение ведомства Стефанишиной в том, что в условиях полномасштабной войны Украина стабильно и предсказуемо движется в сторону ЕС.

Ольга Стефанишина

При этом эксперт-международник Александр Хара отметил, что оценить результат работы вице-премьера сложно, так на решения ЕС по Украине влияет деятельность всего общества и властей. Кроме того, на отношение европейских стран к Киеву повлияла российская агрессия.

"Она — технократ, без политических амбиций, ей удалось с легкостью встроиться в команду президента и долго оставаться на своем месте", — сказал Фокусу эксперт-международник Вадим Трюхан.

Оценивали:

Владимир Горбач, аналитик института Евроатлантического сотрудничества.

Ирина Сушко, исполнительный директор общественной организации "Європа без бар'єрів".

Вадим Трюхан эксперт-международник, бывший директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины.

Александр Хара, заместитель председателя правления Института стратегических черноморских исследований.

Ирина Верещук – 6,5 балла

Деятельность вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук была оценена экспертами в 6,5 балла. Юрист-международник Борис Бабин считает, что Верещук способна оперативно проводить правительственные решения.

Ольга Скрипник из Крымской правозащитной группы упомянула о том, что в 2023 году была принята Стратегия государственной политики по внутреннему перемещению, начались процессы обновления закона об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц, разработка стратегии государственной политики по восстановлению власти и реинтеграции деоккупированных территорий Украины.

Ирина Верещук

"Она не боится сложных тем и регулярно поднимает вопросы, которые в целом непопулярны во власти. Многие вопросы решаются в "ручном режиме", — отметила эксперт Центра прав человека ZMINA Елена Лунева.

При этом Лунева указала на то, что министерство до сих пор пытается понять границы своего мандата. По ее словам, 2022 году он фактически расширился до территории всей страны и на все сферы социальной жизни.

Оценивали:

Борис Бабин, юрист-международник, представитель президента в АР Крым в 2017–2018 годах.

Елена Лунева, эксперт Центра прав человека ZMINA.

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Ольга Скрипник, председатель правления Крымской правозащитной группы.

Юлия Свириденко 5 баллов

Средняя оценка деятельности первого вице-премьер-министра и министра экономики Украины Юлии Свириденко составила лишь 5 баллов. Мнения экспертов о работе ведомства под руководством Свириденко были преимущественно критическими из-за отсутствия конкретных достижений.

"Многие встречи с иностранцами и бизнесом, но непонятно, что можно поставить в заслугу", — констатировал эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин.

Юлия Свириденко

К недостаткам работы министерства эксперты отнесли отсутствие стратегического видения развития экономики, допущение протестов польских аграриев и перевозчиков на границе, а также недостаточные действия по привлечению средств иностранного бизнеса для восстановления страны.

Оценивали:

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Даниил Монин, эксперт экономических программ Украинского института будущего.

Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital.

Тарас Козак, основатель и президент инвестиционной компании УНИВЕР.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины.

Полный Рейтинг Фокуса "Правительство военного времени. Как справился Кабинет министров со своей работой в 2023 году" читайте по ссылке.