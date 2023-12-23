Чиновники, прокуроры и полицейские уйдут в армию? Как изменится мобилизация в Украине

В Верховной Раде хотят показать обществу "справедливость" и начать набирать в армию госслужащих и правоохранителей. Эксперты уверены, что силовики лучше подойдут для пехоты, чем неподготовленные гражданские, но если всех их вывести на фронт, преступность на улицах возрастет. Фокус выяснил, насколько инициатива политиков улучшит возможности ВСУ.

В большом законопроекте о мобилизации в Украине может появиться норма, позволяющая набирать в армию госслужащих и правоохранителей. Нардеп Марьяна Безуглая показала новый вариант "черновика" будущего документа, предусматривающий лишение права на отсрочку при постановке на военный учет для некоторых категорий граждан.

Если нардепы проголосуют, а президент Украины подпишет законопроект в этой редакции, госслужащие, правоохранители, прокуроры и сотрудники Государственной исполнительной службы, входящей в структуру Министерства юстиции Украины, должны будут явиться в военкоматы.

Отметим, что схожие идеи ранее высказывали украинские военные. Боец Дмитрий Глущенко с позывным "Сирко" предлагал сократить до 60% мужчин-призывников в местных советах и администрациях, в прокуратурах и отделах полиции оставить 20% штата, а остальных — на фронт.

Опрошенные Фокусом эксперты говорили также о "раздутой" структуре Министерства внутренних дел, в штате которого числятся до 300 тысяч человек. Пересмотр кадровой политики в МВД даст возможность организовать несколько бригад для наступления.

"Силовики пойдут в пехоту и штурмовые подразделения"

В реальности массово отправить правоохранителей на фронт не получится. После лишения права на отсрочку при постановке на военный учет, у них, как и у остальных чиновников, могут появиться квоты на бронирование от призыва. Правительству нужно лишь принять нужные подзаконные акты, сказал Фокусу ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Убрать автоматическую отсрочку от призыва — верная идея, но после установки квот одна часть силовиков и чиновников получит 100% брони, другая — 50%, а третья — 30%. Получается неравномерное деление", — рассуждает военный.

Практически все силовики подойдут для службы в пехоте, поэтому ими следует комплектовать боевые части. Многие имеют высшее образование и звание офицер. Также работники прокуратур и полицейские регулярно сдают нормы по физподготовке, стрельбе и проходят медкомиссию. Они не являются военными, но их базовый уровень подготовки все равно лучше любого среднего мобилизованного гражданского, добавляет он.

Однако при тотальной мобилизации полицейских и прокуроров появится риск кратного увеличения преступности. К примеру, экспертов-криминалистов просто так не отправишь на фронт, иначе остановится вся система расследования преступлений, подчеркивает ветеран.

Государству следует гибко реагировать на военные вызовы и быстро решить, сколько и каких силовиков мобилизовать.

"Оставить ли 250 тысяч в тылу и забрать воевать 50 тысяч, или наоборот выстроить пропорцию. Такая же ситуация с прокурорами и сотрудниками исполнительной службы. Если мы из полицейских и госслужащих сделаем около 100 тысяч военных, это уже серьезная цифра", — подытожил Дикий.

Чиновники будут спасаться от армии. Кумовство в госорганах усилится

Все должности правоохранителей в условиях полномасштабной войны нужно пересмотреть, ведь эти люди действительно лучше подготовлены к фронту, считает ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Логика в этой идее есть, но правоохранители ведь тоже выполняют ряд необходимых для тыла функций. Общество также требует справедливости: почему одних тащат силой в военкоматы, а другие имеют "индульгенции" от призыва? Посмотрим, удастся ли нардепам принять такую норму", — комментирует Фокусу Гетьман.

Набор большого количества госслужащих в ВСУ далеко не означает прилив качественных новобранцев. Необходимо учитывать набор их профессиональных функций, чтобы полностью не развалить систему госуправления.

"Мобилизовать чиновников вполне реально: одни должности можно сократить, а другие — объединить. Стоит понимать, что госслужащие — это широкая категория и некоторых вы просто не замените из-за функциональных обязанностей и опыта. Поэтому в будущем законе стоит прописать ранг и должности чиновников, подлежащих призыву", — объясняет он Фокусу.

В случае мобилизации чиновников непременно обострится вопрос злоупотреблений: есть риск, что служить отправят обычных работников администраций или министерств, а начальники отделов и заместители глав органов останутся на местах.

"Военные попросят руководство органа подать списки сотрудников на мобилизацию. Начальник вряд ли себя впишет туда, кумовство и коррупционную составляющую никуда не денешь", — заключил Гетьман.

Фокус ранее писал о доходах, которые получили украинские чиновники за последние два года. Главы и заместители областных военных администраций, а также руководители военкоматов нажили элитную недвижимость и миллионы гривен во время большой войны с Россией.

Напомним, украинские топ-чиновники не могут просто так выехать за границу. Зарубежные командировки утверждает премьер-министр.