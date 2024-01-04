Реакторные залы под замком. У МАГАТЭ появились новые ограничения на Запорожской АЭС, что скрывает РФ

Впервые за время полномасштабной войны западные наблюдатели не попали в реакторные залы трех энергоблоков атомной электростанции. Эксперты по вопросам ядерной безопасности бьют тревогу: мир может не узнать о новых проблемах и рисках. Фокус разбирался, к чему приведет отсутствия контроля над объектом.

Российские оккупанты впервые за период большой войны в Украине запретили экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверить реакторные залы трех энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. Наблюдатели не могут попасть на объекты уже две недели.

ВС РФ также ограничили доступ в некоторые машинные залы ЗАЭС, в том числе в помещения третьего, четвертого и шестого реакторов на прошлой неделе. Эксперты МАГАТЭ все еще ожидают доступа на крыши реакторов, но им отказывают по "причинам безопасности".

Запорожская АЭС находится в зоне боевых действий. Команда МАГАТЭ в последние недели слышала регулярные взрывы на расстоянии от объекта. Электроэнергия часто отключается, из-за чего ситуация с безопасностью на крупнейшей АЭС в Европе ухудшается. Постоянная подача электроэнергии нужна для охлаждения реакторов и других важных функций.

Четвертый энергоблок находится в горячем останове, производя пар и горячую воду для обогрева домов Энергодара. Пять из шести реакторов ЗАЭС пребывают в холодном останове, заглушенном режиме с низкой температурой и давлением воды, которая его охлаждает. В этот период ядерный реактор не генерирует электроэнергию.

Частое и бесконтрольное переключение из холодного в горячий останов вызвали у парогенераторов в четвертом, пятом и шестом энергоблоков протечку теплоносителя, говорит Фокусу заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко.

"Может из-за этого россияне и не пустили специалистов МАГАТЭ. У западных специалистов есть свое оборудование для проверки неполадок. Скрывают от мира новые проблемы", — рассказал ученый Фокусу.

Насколько хорошо обслуживается Запорожская АЭС?

В дополнение к проблемам с отключениями электроэнергии добавляется неумение россиян качественно обслуживать атомную станцию. Осмотрев помещения систем безопасности шестого энергоблока, западные эксперты увидели отложения борной кислоты на клапанах и насосах оборудования, и на полах в помещениях. Источником утечки был резервуар для хранения борной кислоты, его ремонт запланирован не сразу, а в рамках технического обслуживания системы.

"Такие события требуют надлежащего и своевременного внимания, расследования и реагирования, чтобы предотвратить более серьезные последствия", — указывает агентство.

В горячем останове энергоблоки могут работать несколько дней, а они так уже больше года работают. Перегрузка влияет на химический состав воды в теплоносителе, к которой предъявляются высокие требования по регламенту. Если она начнет вытекать, добавить новый объем непросто, подчеркивает Владимир Борисенко.

Нормальное техобслуживание ЗАЭС подразумевает мелкий ремонт клапанов, переключателей и замены масла для смазки систем. Без обученного персонала все это сделать невозможно.

"На станции мы видим критическую нехватку рабочих. Если ранее на каждом энергоблоке работало до тысячи человек, то сегодня на всех блоках осталось не более двух тысяч человек", — добавляет он

ЗАЭС перевели в стадию деградации

По оценкам эксперта по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольги Кошарной, оборудование атомной станции находится в стадии деградации из-за отсутствия техобслуживания. Россияне не провели капитальный ремонт первого, второго и пятого энергоблоков, средний ремонт третьего, четвертого и шестого реакторных блоков, а также компенсаторов давления, циркулярных насосов и теплообменников, указывает она.

Эксперты МАГАТЭ с лета прошлого года хотели получить доступ к крышам реакторных отделений, но их не пускали. Эксперт напоминает, что британская разведка МИ-6 не раз сообщала об оборудовании огневых позиций ВС РФ на крышах энергоблоков.

"Это заявлялось на заседании Совета безопасности ООН представительницей Великобритании. Поэтому есть доказательства. В машинные залы также не пускают экспертов МАГАТЭ. Пруд-охладитель, система охлаждения, бассейны-разбрызгиватели были заминированы. Люди видели провода, их не допускали к осмотру этих бассейнов", — объяснила Кошарная Фокусу.

Оккупационное руководство станции системно стремится к главной цели — присоединить ЗАЭС к резервной линии 330 кВ, которая идет от энергосистемы России.

Напомним, в ночь на 2 декабря прошлого года Запорожскую АЭС отключили от украинской основной линии 750 кВ, появилась угроза выброса радиации в воздух. Станцию переводили на питание от генераторов.

В Министерстве энергетики Украины в тот день заявили, что каждый блэкаут — это угроза аварии на ЗАЭС. По словам министра энергетики Германа Галущенко, тогда вполне реально могла повториться авария на японской АЭС Фукусима-1.