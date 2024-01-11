Скандал вокруг семьи Гринкевича. Почему Минобороны заключало госконтракты с непрофильными компаниями

Скандальное дело бизнесмена Игоря Гринкевича заставляет в очередной раз поднять важную тему непрозрачности тендерных процедур. Почему строительная компания выигрывает конкурсы на закупку одежды и еды для ВСУ, в разы завышая цену услуг?

Общественность следит за развитием скандала вокруг Игоря Гринкевича и его семьи. В истории со львовским бизнесменом, крупнейшим поставщиком Минобороны Украины, интересно то, что за ним давно тянулся шлейф скандалов, но с ним продолжали заключать госконтракты.

Первый публичный случай — реконструкция Армянского собора во Львове. В июне 2008 года Львовский горсовет провел тендер на ремонтно-реставрационные работы и победила его строительная компания "Верховина". За полгода организация получила около 2,5 млн гривен, при этом почти никаких работ в соборе не выполнили.

Журналист-расследователь, основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов отмечал, что Гринкевичу доставались различные строительные проекты и всегда они реализовывались с завышенной ценой работ и стройматериалов.

В 2019 году против его фирмы "Визин рич" открыли уголовное производство по факту завышения цен на реконструкции таможенного пункта пропуска "Чоп". Закарпатская таможня перечислила ООО "Визин Рич" 10,65 млн гривен.

Другая фирма ООО "Строительный альянс Монтажпроект", директором и учредителем которой является Гринкевич-младший, получала заказы от Львовской ОГА на строительство Центра безопасности для граждан Сходницкой громады в селе Новый Кропивник за 33 млн гривен. Цена строительных материалов в документации завышали в 1,5 раза, писали журналисты.

А в 2021 году эта же фирма завысила стоимость работ на полигоне для подготовки воинских частей и подразделений "Широкий Лан" в Николаевской области. Фирма обещала выполнить работы самостоятельно за 44,08 млн гривен, снова по завышенным ценам благодаря махинациям с субподрядчиками.

Почему компании с завышенными ценами выигрывают тендеры?

Огромная маржа на услуги и товары для армии поясняется объективными и субъективными факторами. Часто это зависит от личных связей чиновников с бизнесменами, говорит Фокусу основатель организации StateWatch, эксперт по антикоррупционным вопросам Александр Леменов.

В качестве примера он приводит скандал с закупкой продуктов питания для ВСУ. Минобороны Украины закупало яйца по 170 гривен за десяток. В цену товара заложены логистические затраты и чиновники могут очень вольно трактовать их.

Леменов указывает, что затраты на поставку, погрузку и разгрузку продуктов, а также закупка топлива — это колоссальный коррупционный ресурс.

"Не может быть так, что яйца везде в розницу стоят около 60 гривен за десяток, а Минобороны закупает по 170 гривен с транспортными расходами и по цене опта. Дополнительная коррупционная маржа тут абсолютно понятна. В зависимости от товара реальная транспортная наценка измеряется на уровне 10-15%", — сказал эксперт.

В развитых странах столь огромные переплаты за товары и услуги на государственных тендерах просто невозможны. По словам Леменова, за такие проделки сразу лишаются должностей и получают тюремные сроки.

"У нас просто демократия в переходном периоде. Приведу пример: в правительстве Сингапура министр лишился должности за предварительное озвучивание квалификационных условий для подачи на тендер. Потом его посадили в тюрьму на два года", — говорит Леменов.

Строители берутся поставлять одежду и питание

Участвующие в тендерах фирмы имеют коды внешнеэкономической деятельности. Строительная фирма имеет один КВЭД, а поставщики одежды и питания — другие. Компании, не имеющие опыт в конкретном виде деятельности, не могут браться за нее и подаваться на тендер, продолжает Александр Леменов.

"Если участник тендера не имеет на балансе техники для выполнения работ? Очевидно, что сами они ничего не сделают, а отдадут в субподряд. В условиях войны это недопустимо — все должно делаться быстро, качественно и желательно за адекватную цену", — рассказывает он.

Бизнесменов, зарабатывающих состояние на гостендерах, можно проверить, но нужна воля правоохранителей. Полиция обязана приходить и смотреть, что происходит у предпринимателя. Однако политическая и бизнес-коньюнктура в Украине построена так, что этого практически не бывает, подчеркивает Леменов.

Фокус ранее писал, что деятельность Гринкевича, по данным следствия, нанесла убытки госбюджету на 1,2 млрд гривен. Печерский райсуд Киева 30 декабря отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 429 млн гривен.

В Минобороны Украины обещают тщательно проверить контракт, заключенный с компанией Игоря Гринкевича на поставку питания для военных в Николаевской и Херсонской областях. Соглашение действует до 1 апреля 2024 года.