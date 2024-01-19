Миллион снарядов от ЕC остались в "проекте": зачем создавать новую "артиллерийскую коалицию"?

Киев и Париж при участии Вашингтона договорились об инициативе, решающей острую проблему с запасами снарядов. Таким образом, Запад и Украина создают уже пятую военную коалицию. Опрошенные Фокусом военные аналитики разделились во мнении насчет эффективности новых договоренностей: одни считают, что ЕС и США должны выполнить существующие обязательства по военной помощи Украине, другие говорят об улучшении координации запросов ВСУ по боеприпасам.

Франция и Украина запускают "артиллерийскую коалицию", чтобы военные ВСУ могли получить больше боеприпасов. Возглавили новое объединение Соединенные Штаты и Франция.

Инициатива должна решить острую проблему, с которой сталкиваются в настоящее время Вооруженные силы, подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Одна из целей такой коалиции — обеспечение украинских защитников возможностями для защиты территории страны. Нам нужно усилить обороноспособность Украины, чтобы защитить свободный мир от российского зла", — подчеркнул украинский министр.

Его французский коллега Себастьен Лекорню пообещал отправить Киеву шесть самоходных артиллерийских установок Caesar в ближайшие недели. А всего за 2024 год Франция произведет для Украины еще 72 машины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за создание арткоалиции, но также акцентировал внимание на усилении украинской системы ПВО.

Запад и Украина создали уже пять коалиций:

о противовоздушной обороне,

бронетехнике,

авиации,

морской безопасности

с 18 января — об артиллерии.

Указанные союзы чаще всего предусматривают не только передачу оружия, но и обучение украинских военных. К примеру, по условиям авиакоалиции украинские пилоты обучаются управлять истребителями F-16. Киев официально не отчитывался о получении самолетов, но о начале тренировок пилотов говорил экс-министр обороны Украины Алексей Резников в августе 2023 года.

Северная Корея опережает Запад? Есть ли смысл в новой коалиции

Страны Западной Европы обещали поставить Украине до конца марта 2024 года миллион снарядов. Передали в итоге 300 тысяч, о чем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил еще в конце ноября прошлого года. Далее дело с места не сдвинулось.

Зачем создавать новые коалиции, если можно просто исполнять взятые на себя ранее обязательства, задает вопрос в беседе с Фокусом полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Мы помним, сколько страны Западной Европы обещали поставить Украине снарядов и сколько мы в итоге получили… Даже отсталая во всех отношениях Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов для войны с Украиной", — объясняет военный эксперт.

Национальная служба разведки Южной Кореи ранее заявляла, что с августа 2023 года Пхеньян отправил Москве около 10 партий вооружения и советников по использованию боеприпасов. Северная Корея, по оценкам специалистов, обладает одними из крупнейших в мире запасов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с вооружением СССР.

"Самые сильные экономики мира пока отстают, но Украина не сдается и подсвечивает проблему. Поэтому и появилась новая коалиция. Успех на поле боя сильно зависит от количества снарядов к артиллерии", — замечает Селезнев.

В артиллерийской коалиции есть небольшой нюанс: решив действовать самостоятельно, Франция слегка отделилась от Контактной группы по обороне Украины, известной под названием "Рамштайн", полагает заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Группу "Рамштайн" создали для координации предоставления военной помощи Украине, в ее работе участвуют более 50 стран — все страны НАТО, большинство государств Евросоюза, а также союзники из Африки и Азии.

Если каждая из стран "Рамштайн" начнет выходить на контакт с Минобороны Украины по поводу военной помощи, это приведет к разрушению коммуникаций, добавил Самусь.

"С каждой страной придется согласовывать объемы отдельно от других партнеров. Это касается не только артиллерии, но и других коалиций", — поясняет эксперт Фокусу.

Поможет ли ЕС преодолеть Украине "снарядный голод"

В день, когда Рустем Умеров объявил о создании артиллерийской коалиции, мэр Киева Виталий Кличко решил рассказать немецкому таблоиду Bild о "безумном дефиците" боеприпасов и нехватке людей в ВСУ.

"Уже несколько месяцев наблюдается безумный, огромный дефицит боеприпасов. Боеприпасы — вопрос номер один, когда говоришь с солдатами на передовой. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и послать сигнал Германии: мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Евросоюз", — отметил он.

По его словам, для Украины наступило "трудное время, когда Россия оказывает невероятное давление". Однако Европа в состоянии помочь: цель в миллион артснарядов кажется вполне достижимой, ведь в производство боеприпасов ЕС инвестировал миллиарды евро, добавляет военный аналитик Михаил Самусь.

Европа 30 лет практически не выпускала военные товары, все сводилось максимум к 10 самоходным артустановкам год или 100 боеприпасам в месяц.

"Не было такой нужды, а сейчас во время большой войны в Украине наращивать надо производство на несколько порядков. Строить заводы, через пару месяцев в среднем мы получим миллион. И это заслуга как раз "Рамштайна". Артиллерийская коалиция позволит координировать запросы и лишь улучшит решение вопросов", — уточняет эксперт.

Потенциал России в производстве боеприпасов весьма высок, а ее союзник Северная Корея в будущем может стать цехом для сборки снарядов, уверен Самусь.

"КНДР обладает рабочей силой, инженерами и производственными мощностями. РФ и Китай займутся инвестированием, дополнительных работников на оружейное производство найдут быстро. Поэтому Украине нужна артиллерийская коалиция, чтобы вместе с Западом наращивать производство. Только все 50 стран "Рамштайна" смогут противостоять оси зла", — заключил Самусь.

Напомним, военные эксперты ранее подсчитали, что российские артиллеристы могут в день выстреливать в среднем 8220 снарядов. Поставки из КНДР позволили оккупантам в два раза увеличить темпы стрельбы по сравнению с летом 2023 года.

В России надеются получить боеприпасы от Китая и части стран Центральной Азии для ведения войны в Украине. Участие Пекина, как говорят американские высокопоставленные чиновники, кардинально изменит характер войны Украины с РФ.