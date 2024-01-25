Взрывы в Туапсе: дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод, — источники Фокуса (видео)

Последовательная работа по нефтеперерабатывающим заводам влияет на экономику России. Предприятие в Туапсе обеспечивало топливом вражеские войска. В будущем украинские спецслужбы обещают много сюрпризов.

Украинские дроны долетели до нефтеперерабатывающего завода в российском Туапсе, в итоге прозвучали два мощных взрыва. Об этом Фокусу рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью Службы безопасности Украины. Беспилотники СБУ атаковали важный для врага объект. После двух мощных взрывов ночью 25 января начался масштабный пожар. Повреждена вакуумная и атмосферная колонны в установке первичной обработки нефтепродуктов.

"СБУ бьет вглубь России и продолжает атаки на объекты, которые имеют важное значение не только для экономики России, но и обеспечивают топливом вражеские войска. Далее будет много сюрпризов, системная работа продолжается", — сообщает источник.

Напомним, несколько дней назад СБУ провела спецоперацию на нефтяном терминале "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Данная операция повлияла на морские поставки сырой нефти из России — они упали до минимума. Удары по российскому экспорту уменьшают ресурсы, которые Россия может тратить на войну в Украине.

После атаки беспилотников на морской терминал в Усть-Луге Ленинградской области РФ один из топливных заводов компании "Новатэк" приостановил работу. Данный завод является одним из самых новых и важных в РФ. Он работает на экспорт и поставляет топливо оккупационным войскам.