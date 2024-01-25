"Не нравится транзит зерна, а транзит танков РФ устроит?", — Несвитайлов о польских фермерах (видео)

Польские фермеры не понимают, что Украина не просто так в мирное время угрожает своим экспортом и получает преференции от ЕС. Польское правительство не хочет ничего делать с протестующими, а это не поведение лидера, которым Польша пытается быть в Европе, говорит политолог.

Визит нового премьера Польши Дональда Туска в Украину вряд ли повлияет на протесты польских фермеров, ведь это очень заполитизированная история, а сам премьер не хочет вступать в конфронтацию с консерваторами в Сейме. А еще он не хочет ссориться с самими фермерами, ведь агропромышленный бизнес занимает большую часть экономики страны. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог международник Максим Несвитайлов.

Ситуация с протестами и блокированием пунктов пропуска продолжается довольно долго, отмечает эксперт, а главное, что польские власти никоим образом не хотят решать эту проблему. Вместо этого Правительство Польши делает какие-то ссылки на Еврокомиссию и перекладывает ответственность на других.

"Если я мог бы обратиться к польским фермерам, я бы сказал так: если вам не нравится, что через вашу страну ездят грузовики с украинским зерном, то как вам понравится, если через нее транзитом будут ездить танки россиян?", — отмечает Максим Несвитайлов, — Эти фермеры ведут себя как будто оторванные от реальности и не понимают, что происходит в соседней стране".

Такая негативная реакция со стороны польских фермеров была бы вполне оправданной, если бы в мирное время Украина продвигала свои ресурсы в ЕС и угрожала экономике Польши, или просто так получала бы какие-то европейские преференции, говорит политолог. Но в Украине, у вас под боком, происходит самая большая война в Европе со времен Второй мировой, поэтому такая ситуация играет даже против самой Польши, которая имеет амбиции конкурировать с Германией за лидерство в ЕС.

"Подобные протесты и перекрывание границ не является поведением лидера, — акцентирует эксперт, — такое поведение демонстрирую всю незрелость государства для лидерства".

По мнению Максима Несвитайлова, если ситуация с протестами фермеров продолжится, то Украина просто найдет другое место для транзита. Например, расширяются логистические пути с Румынией, которая видит в этом большой экономический потенциал. Страны Балтии тоже уже предлагают услуги своих логистических хабов, отмечает эксперт.

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может нанести прямой удар по странам ЕС. Он призвал Евросоюз к "радикальному усилению" своей обороноспособности.