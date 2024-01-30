Войска РФ атакуют позиции ВСУ химическим оружием: как защитить украинских солдат от отравлений

Россияне начали применять на фронте гранаты РГ-Во с ядовитым хлорацетофеноном. Если такой боеприпас прилетит в помещение или блиндаж, солдаты могут погибнуть. Фокус разбирался, насколько часто оккупанты используют химоружие и как защитить бойцов ВСУ.

Российские войска начали применять на войне в Украине новые запрещенные боеприпасы с ядовитыми веществами. Речь идет о гранатах РГ-Во с хлорацетофеноном внутри. Такие боеприпасы запрещены Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или подобных газов.

Ядовитые гранаты впервые применили против ВСУ в декабре 2023 года. Расшифровывается название боеприпаса так: "ручная граната — вещество отравляющее". Из этого наименования делается логический вывод: граната предназначена для ликвидации живой силы противника.

Всего за декабрь прошлого года гранаты с ядовитыми веществами сбрасывали 81 раз, а с начала полномасштабной войны зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ, рассказал 25 января представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Андрей Рудик.

Хлорацетофенон представляет собой отравляющее вещество из группы лакриматоров, слезоточивых веществ. Смертельная доза — 11 миллиграмм в минуту, около 70 капель хватит для убийства взрослого человека.

В случае попадания гранаты РГ-Во в помещение или блиндаж, люди погибнут за 5 минут. Специалисты центра не исключают, что Россия смотрит, как мир реагирует на атаки и в будущем расширит номенклатуру использования химоружия.

Кроме этого, на позиции ВСУ летят и гранаты К-51 с хлорпикрином. Вещество вызывает сильное воспаление глаз, горла, носа и дыхательных путей. Слезоточивый газ быстро лишает человека боеспособности, но в большой концентрации вызывает летальный исход. Хлорпикрин нельзя использовать на войне согласно Конвенции о запрещении химического оружия, но ВС РФ только за 29 января пять раз сбрасывали боеприпасы с таким веществом.

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Химические вещества ограничены в радиусе действия, хотя считаются оружием массового поражения. Граната с газом не всегда работает при влажной погоде. Химоружие хорошо применять в странах с сухим климатом, например в Сирии, говорит Фокусу экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Вспомните историю отравления "Новичком" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Одна из версий, почему они не погибли, заключается в том, что в день их отравления был сильный туман и высокая влажность. Поэтому полноценно яд не подействовал", — поясняет аналитик.

Ветер на открытой местности также играет на руку украинским подразделениям. Отравляющие вещества могут действовать на оккупантов.

"В ограниченном пространстве такие гранаты работали. Например, во время битвы за мариупольские заводы "Азовсталь" и меткомбинат Ильча. Оккупанты закидывали наши позиции, чтобы военные ВСУ поднимались на поверхность, а снайперы или пулеметчики стреляли по ним", — комментирует Ступак.

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Москва подписала с Вашингтоном соглашение об уничтожении запасов химоружия летального действия. Речь идет о вашингтонском саммите в июне 1990 года, во время которого президент США Джордж Буш-старший и советский лидер Михаил Горбачев договорились о прекращении производства химического оружия. Обе страны заявили о начале уничтожения 80% своих запасов.

США в июле 2023 года объявили о полной ликвидации запасов химического оружия, всего у них было 31,5 тыс. тонн отравляющих веществ и последние образцы хранились в штате Кентукки. Россия объявила о завершении всех процедур в 2017 году, уничтожив до 40 тысяч тонн химикатов.

Соглашение Буша-старшего и Горбачева дало начало выработке Всемирной конвенции по химическому оружию, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. За ее соблюдением следит межправительственная Организация по запрещению химического оружия в Гааге.

"Все что осталось у РФ — это слезоточивые гранаты. Их скидывают беспилотниками, а непосредственно в боях фиксируются единичные случаи применения. Картин с массовыми пусками газов и бегающих солдат с противогазами вы точно не увидите", — говорит Фокусу военный эксперт Михаил Жирохов.

Гранаты с химвеществами используются в спецподразделениях МВД, боеприпасы не попадают в большом количестве в руки оккупационных группировок, действующих в Украине.

ВСУ защищаются от химатак штатными средствами: противогазами, но их на всех не хватает. Советские — большие и неудобные, а современные надо закупать. Вопрос соотношения массовости применения химоружия оккупантами и затратами на полноценную защиту ВСУ остается открытым, подчеркивает эксперт Иван Ступак.

Напомним, россияне уже применяли химическое оружие против ВСУ на Купянском направлении. Вероятно, таким образом они хотели облегчить захват важной железнодорожной развязки Купянск-Узловой.

Украинская армия учится противостоять химатакам РФ, профильные подразделения отрабатывают разведействия и деактивационную обработку техники и оружия.