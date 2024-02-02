Magura V5 против ракетного катера: источники Фокуса рассказали, как "Ивановец" пошел на дно

Безэкипажные катера справились с судном, находившееся в полной боевой готовности в акватории секретной базы. Успех атаки демонстрирует улучшение тактики борьбы Сил обороны Украины с Черноморским флотом. Морские дроны будут постоянно бить по целям РФ в доках и у причалов, рассказали Фокусу военные эксперты.

Главное управление разведки Минобороны Украины провело успешную спецоперацию ночью 1 февраля. Бойцы спецподразделения Group 13 уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Судно находилось на рейде озера Донузлав. По нему несколько раз ударили морские дроны и корабль пошел ко дну. Учитывая, что на катере могло быть 40 моряков, результаты сокращения корабельного состава РФ тоже существенны, добавили Военно-морские силы Украины.

Источники Фокуса, знакомые с ситуацией, рассказывают, что российский катер могли атаковать морскими дронами Magura V5. Украинская компания "Спецтехноэкспорт" впервые показала их на выставке Unmanned Systems Exhibition (UMEX) 2024 в ОАЭ 24 января 2024 года.

Беспилотный катер Magura V5 выполняет несколько задач: наблюдение, разведку, патрулирование, поиск и спасение людей, противоминные мероприятия, охрану на море и участвует в боевых действиях.

Моменты поражения российского корабля попали на видео. Первый беспилотник приближается к корме, катер пытается оторваться и ведет огонь. Второй удар лишил корабль возможности маневрировать. В атаке участвовали минимум шести дронов-камикадзе, последовательно поражая ракетный катер.

Корабль "Ивановец" поразили ночью в акватории секретной военно-морской базы

Дроны "зашли" на секретную базу РФ. Что нового в атаке на корвет "Ивановец"?

В нападении морских дронов на военный корабль РФ можно увидеть ряд интересных моментов. Впервые судно в полной боевой готовности поразили ночью в акватории охраняемой и секретной военно-морской базы, говорит Фокусу военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий.

Озеро Донузлав и одноименная военная база "спрятаны" в глубине Крымского полуострова. Само озеро соединено с Черным морем специально вырытым каналом.

В Советском союзе район озера Донузлав был сверхсекретным

В условиях большой войны с Украиной, как говорит Заблоцкий, толку от кораблей типа "Ивановец" немного. Берег атаковать такие суда не способны, россияне охраняли ими "вышки Бойко", газо- и нефтедобывающие платформы в Черном море.

Дальнобойных ракет типа "Калибр" и пусковых на вооружении "Ивановца" нет, поэтому территорию Украины он не обстреливал. Главная функция корвета заключалась в патрульной службе и сопровождении транспорта с важными грузами.

По словам военно-морского эксперта Национального института стратегических исследований Максима Паламарчука, впервые в мировой истории морские дроны справились с надводным ракетоносителем. Если ранее ВМС наносили российским судам повреждения, то в случае с "Ивановцем" он пошел на дно.

"Значение корабля уменьшит потенциал опасности Черноморского флота для судов, которые идут в Украину. В бухте Донузлав был еще такой корабль, поэтому как минимум одна цель на будущее уже есть", — комментирует он Фокусу.

Однако во время полномасштабной войны лучше не повторять трюки. Для следующих атак следует установить точное месторасположение корабля врага и уточнить собственные ресурсы, добавил Паламарчук.

Успех атаки ГУР МО указывает на совершенствование тактики борьбы с Черноморским флотом. Скорее всего, безэкипажные катеры будут основой для ударов по неподвижным целям в доках и у причалов.

Украинская тактика морского боя уже привела к вынужденному отводу кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. ВМС Украины не имеют на вооружении больших боевых кораблей, что подчеркивает эффективность нападений на российские суда, делают вывод опрошенные Фокусом аналитики.

Ракетный катер "Ивановец": боевые характеристики

Корабли производились в СССР и России в период с 1979 по 1996 годы. Ракетный катер "Ивановец", по классификации НАТО корвет, часть проекта 1241 "Молния". Судно спустили на воду в 1989 году.

На вооружении корвета имеются четыре противокорабельные крылатые ракеты П-270 "Москит" с дальностью пуска от 90 до 120 километров. Кроме этого, катер снабжен ​​системой радиоэлектронной борьбы "Вымпел Р2".

Благодаря наличию систем РЭБ, "Ивановец" мог вести радиоэлектронное противодействие обстрелам Крыма крылатыми ракетами и выводу безэкипажных катеров.

В составе Черноморского флота РФ осталось еще два таких ракетных катера. На вооружении ВМФ РФ имеется около 18 таких катеров. Стоимость "Ивановца" — около 60-70 млн долларов.

Напомним, украинские Силы обороны 13 сентября 2023 года ударили ракетами большому десантному кораблю "Минск" и субмарине "Ростов-на-Дону" ВМС РФ. Вражеское командование объявило о начале ремонтных работ лишь в конце января 2024 года.

Фокус ранее писал, какие новые корабли ввела Россия для военно-морского флота на Черном море. При участии президента РФ Владимира Путина в строй ввели субмарину "Император Александр III" проекта 955А "Борей-А".