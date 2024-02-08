На заслуженный отдых в 43 года: почему военные пенсионеры не спешат в ВСУ

Военные пенсионеры младше 60 лет подлежат мобилизации. Только 21 тысяча из 177 тысяч проходят службу в ВСУ. Фокус выяснил, почему вышедшие на пенсию военные не подлежат массовой мобилизации во время войны.

В Украине насчитывается 367 644 военных пенсионеров. Тех, кто младше 60 лет — 177 тысяча 181 человек. Из них 156 тысяч — не находятся на военной службе или вообще не работают. Такие цифры опубликовала глава Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп Галина Третьякова.

Из тех, кто не служат на военной службе и тех, кто не работают:

младше 45 лет — 3 753 военных пенсионера;

46–50 лет — 35 443 военных пенсионера;

51–55 — 57 744 военных пенсионера;

56–60 — 58 951 военных пенсионера.

По информации политика, число военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, которые продолжают военную службу — 21 тысяча 468 человек.

Как военные уходят на пенсию

Военные имеют право выйти на пенсию после 25 календарных лет службы, говорит Фокусу полковник запаса ВСУ Олег Жданов. Пенсия насчитывается следующим образом — военные получают 50% от денежного содержания на момент увольнения. Если человек не хочет по выслуге лет уходить на пенсию, он может продолжать службу до граничного пенсионного возраста, согласно закону. Для полковника — 60 лет, генерала — 65 лет, генерал-полковника — 70 лет.

Каждый следующий год службы после 25 лет выслуги к пенсии добавляют 3% от денежного содержания. Если человек прослужил 30 лет, военная пенсия составляет 65% от денежного содержания.

"Выслуга лет отсчитывается с момента принятия присяги. То есть поступил курсант в училище, принял присягу — пошла выслуга лет. Тоже самое с солдатом, который поступил на службу и принял присягу или контрактником. Сейчас в Украине нет территорий, где службу считают год за полтора, как было в СССР — например, год службы в горных районах, если гарнизон находился на высоте более 1500 метров, считали за полтора, были горные надбавки. Единственное, что у нас сохранилось — летчики получают летные надбавки, а у десантников есть денежная награда за прыжки", — отмечает Жданов.

Приблизительно в 43 года военные, которые начинают путь с курсантской скамьи, уже выходят на пенсию.

После этого, по словам Жданова, военные могут работать в любом другом месте. Однако часто состояние здоровья военных пенсионеров уже не позволяет им оставаться активными и трудоспособными.

"Кто-то живет на пенсию, многие устраиваются на работу. Но состояние здоровья военных пенсионеров резко отличается от состояния здоровья людей на гражданке. Нужно учитывать, что у военных суточный режим работы, полигоны, много тревог и нервов — все это сказывается на состоянии здоровья. Потому работают, пока есть силы. Потом увольняются", — рассказывает Жданов.

Сколько получают военные пенсионеры

Эксперт добавляет, что военные пенсионеры не пользуются льготами для гражданских — проезд в транспорте для них не бесплатный. Также не все военные пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться медучреждениями для военных.

"Есть военные пенсионеры, которые в военных госпиталях по выслуге лет имеют право на бесплатное обслуживание. А есть те, кто может обратиться за помощью, но за собственные деньги", — добавляет полковник запаса.

Уровень пенсии военных сильно отличается, в зависимости от звания. У генерала и офицера разница в выплатах измеряется в несколько раз.

"Средняя пенсия больше, чем у гражданских. Если у гражданских приблизительно две тысячи грн, то у военных — десять тысяч. Хотя недавно немного увеличили выплаты. Но она не такая большая, как можно подумать, иначе бы военные не судились с государством о пересчете пенсии", — отмечает Жданов.

Мобилизуют только по специальности

Все военные пенсионеры стоят на учете и подлежат мобилизации. Однако призывать на службу во время войны их могут только по военно-учетной специальности и только на конкретную должность, согласно военному рангу.

"Если военный в запасе — его не мобилизуют, пока нет места по его военно-учетной специальности. За исключением добровольцев, которые по желанию могут согласиться на любую должность. В том числе ниже их звания", — добавляет Жданов.

Что касается цифры, озвученной нардепом Третьяковой о том, что в стране насчитывается 156 тысяч военных пенсионеров, часть из которых не работает вообще, а другая часть работает, но не на военной службе, Жданов отмечает, что неизвестно, какое число из этих людей, в целом, трудоспособны.

Полковник запаса добавляет, что сегодня ВСУ уже столкнулись с проблемой: половина особого состава — мужчины 50 лет. Средний возраст бойцов — старше 30–40 лет.

"Общество пугают цифрой 156 тысяч военных пенсионеров, которые не служат и не работают, а сколько из них трудоспособных? Люди в таком возрасте, военные пенсионеры, часто уже не могут похвастаться здоровьем, и даже сторожем не могут пойти работать, живут на пенсию", — отмечает Жданов.

Фокус ранее разбирался, какие ключевые нормы содержит правительственный законопроект о мобилизации. Одна из задач новых норм — усилить призыв.

Также Фокус рассказывал, кто из военнослужащих не будет платить военные сборы из своего денежного обеспечения.