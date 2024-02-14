Полномасштабная война — не АТО: почему сегодня военные не могут выйти на пенсию раньше

Военные могут выйти на пенсию в любом возрасте, отслужив 25 календарных лет. Сокращается этот срок, если служба проходила в "горячих точках". Но пока эти нормы не распространяются на защитников, которые сейчас на фронте.

Недавно нардеп Галина Третьякова опубликовала информацию о том, какое количество военных пенсионеров проживает в Украине. Оказалось, в нашей стране насчитывается 367 644 таких людей. Тех, кто младше 60 лет — 177 тысяча 181 человек. Из них 156 тысяч — не находятся на военной службе или вообще не работают.

На пенсию — за выслугу лет

Военные пенсионеры — лица, получающие пенсию по нормам Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". К ним относятся те, кто получает пенсию за выслугу лет и в связи с инвалидностью.

По словам юриста ОО "Юридическая сотня" Ирины Дмитренко, на пенсию за выслугу лет можно выйти в любом возрасте после увольнения со службы при наличии не менее 25 лет календарной выслуги. Или если есть 25 лет страхового стажа, из которых 12,5 лет — служба в силовых структурах, можно выйти на пенсию в 45 лет.

"Важно, что к выслуге лет относится не только военная служба, но и, например, служба в полиции, судебной охране, органах и подразделениях гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службе, время работы в государственных органах в случае перехода на военную службу в силовые структуры, а также время обучения в вузах, если по окончании учебы присвоено офицерское (специальное) звание", — говорит Фокусу Дмитренко.

Размер пенсии за выслугу лет зависит от размера денежного довольствия, получаемого во время службы, и выслуги. По закону, выполнение работ, связанных с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участие в украинской миротворческой миссии в Ираке, время участия в АТО/ООС считается как один месяц за три месяца.

Есть также периоды, которые учитываются как один месяц службы за два месяца выслуги — это пребывание на летной работе в реактивной и турбовинтовой авиации, на должностях водолазов, время службы в некоторых отделениях военных госпиталей и судебно-медицинских учреждениях.

Пребывание в должностях, где исполнение обязанностей связано с систематическими прыжками с парашютом, служба в подразделениях специального назначения СБУ, МВД и НГУ, в зонах безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения, на должностях саперов, дает право на исчисление выслуги как один месяц службы за полтора месяца.

"Во время действия правового режима военного положения период участия в боевых действиях не считается льготным исчислением, поскольку отсутствует об этом указание в законодательстве. В настоящее время в парламенте находится законопроект, призванный поправить эту ситуацию. В частности, предлагается в льготном исчислении считать период участия в боевых действиях и пребывания в плену. Законопроект не рассмотрен Верховной Радой", — добавляет Дмитренко.

Половина от зарплаты

Что касается размера пенсии, то при наличии 20 лет выслуги пенсионер получает 50% от сумы денежного довольствия. При выслуге более 20 лет – дополнительно плюс 3% за каждый год.

Если человек ушел на пенсию в связи с достижением предельного возраста или по состоянию здоровья, размер пенсии составляет 55% денежного довольствия.

"Закон, конечно, определяет минимальный и максимальный размер пенсии за выслугу лет. Пенсия не может быть меньше размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, и более 70% денежного довольствия", — отмечает юрист.

Для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 1 категории максимальный размер установлен на 100%.

Что касается пенсии по инвалидности, то для ее получения важны два условия: наличие инвалидности, связанной с исполнением обязанности военной службы или с прохождением военной службы, и увольнения со службы.

Возраст человека, претендующего на такой вид пенсии, не имеет значения, поскольку инвалидность может наступить в любом возрасте.

Размер пенсии по инвалидности, как и пенсии за выслугу лет, зависит от размера денежного довольствия и составляет 100% для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы. Вторая и третья группы имеют право соответственно на 80% и 60%.

Другие же лица с инвалидностью I группы имеют право на 70%, II — 60%, III группы — 40% соответствующих сумм денежного довольствия.

К обоим видам пенсий предусмотрено установление надбавок и доплат. Например, прибавка за содержание нетрудоспособных членов семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, на каждого человека.

Кроме того, военные пенсионеры имеют право на перерасчет пенсий в связи с изменением размера денежного довольствия. То есть каждый раз, когда у действующих военных увеличивается денежное довольствие, военные пенсионеры могут рассчитывать на перерасчет пенсий.

Фокус ранее писал, подлежат ли военные пенсионеры мобилизации.

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