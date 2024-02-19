Вместо НАТО: почему в ЕС заговорили о новом оборонном союзе и пригласят ли туда Украину

Если Дональд Трамп победит на выборах США, он может ослабить американские гарантии безопасности в НАТО. Это ставит под угрозу ЕС, где уже говорят о необходимости создать альтернативный оборонный союз. Фокус выяснил, о чем идет речь и позовут ли Украину присоединиться.

Чиновники в Европе обсуждают возможность создания "общеконтинентального дополнения" НАТО. Такой союз мог бы работать одновременно с американскими гарантиями безопасности, но при этом служить своеобразной альтернативой Альянсу. Об этом пишут в издании Washinghton Post.

Основная причина таких разговоров — возможная победа кандидата президенты США Дональда Трампа.

Политик ни единожды заявлял, что намерен ослабить роль США в Альянсе. А недавно отметил, что готов "поощрять" Россию атаковать любую страну-члена НАТО, которая не выполняет финансовые обязательства перед альянсом.

"Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и наблюдать, как Россия нападет на союзников по НАТО, мы должны переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США по Европе и Украине", — цитирует одного из чиновников ЕС WP.

Собеседники американского издания говорят, что альтернативный план по защите европейских территорий от угрозы со стороны РФ сопровождается дискуссиями в кругу союзников. Так Франция и Германия не могут решить, кто будет платить за новый Союз. А страны Восточной Европы сомневаются в готовности Западной Европы противостоять российским угрозам.

Противостоять влиянию США

Про общеевропейские вооруженные силы говорят десятилетиями, объясняет Фокусу эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. Столкнувшись с перспективой президентства Дональда Трампа и возможным выходом США из НАТО, либо уменьшением американских обязательств в Альянсе, перед европейскими странами встал серьезный вопрос — как защитить свои территории от потенциальной угрозы.

"Даже если США не выйдут из Альянса, так как это процедура сложная — президент без поддержки Конгресса не может этого сделать, Трамп, если выиграет выборы, может уменьшить гарантии безопасности американцев перед европейцами. Это будет большой вызов для ЕС. Европейцы это понимают и знают, что РФ с ядерным оружием — не легкий противник. Однако в нынешнем состоянии Европа противостоять России не сможет. Поэтому логичный шаг в этом направлении — усилить свои возможность, чтобы, в случае войны с РФ, дать отпор — хоть с НАТО, хоть без", — рассуждает в беседе с Фокусом Хара.

По словам политолога Олега Постернака, экономически сильные страны ЕС — Германия и Франция — заинтересованы в подобной перспективе, так как европейский военный блок усилил бы их влияние на континенте. Кроме того, альтернативный НАТО союз помог бы минимизировать необходимость ЕС поддерживать внешнюю политику США.

"Европа давно хочет создать такой блок, чтобы уменьшить влияние США на континент. Последняя наиболее ясная инициатива звучала от президента Франции Эмануэля Макрона. Он пытался выстроить европейское политическое сообщество с военной составляющей. Первым шагом в этом направлении должно стать введение должности еврокомиссара по вопросам обороны", — говорит Фокусу Постернак.

Собеседники Фокуса добавляют, что пока что речь не идет о союзе, который станет полной альтернативой НАТО. Политолог Владимир Фесенко отмечает, что, скорее всего, обсуждается европейская автономия в составе НАТО.

"У европейцев будут общие подразделения, общее командование. Также могут решать, в какой стране лучше производить артиллерию, а в какой — ракеты", — рассуждает Фесенко.

Украину не пригласят

Несмотря на перспективы, которые открываются перед военным союзом ЕС, реализовать такую идею непросто, считает Хара. У членов Европейского союза разное понимание приоритетности угроз, и договориться о том, чтобы увеличить траты на обороны, может быть сложно. Кроме того, это станет серьезным вызовом для европейской экономики.

Поскольку военный блок ЕС — не альтернативна НАТО, а скорее проект, направленный на то, чтобы усилить возможности обороны и сотрудничества между европейскими государствами, Украину могут пригласить туда только в качестве партнера. Вряд ли речь пойдет о полноправном членстве, считает Хара.

Политолог Владимир Фесенко добавляет, что перспективы присоединения Киева к любому западному оборонному союзу зависят от результатов войны.

"Все боятся воевать, и европейцы не исключение. И если обстоятельства сложатся так, что Россия нападет на страны ЕС, и возникнет третья мировая война — а это открыто обсуждалось в Мюнхене, формализация Украины как члена любого союза — вопрос времени", — отмечает Фесенко.

Фокус ранее писал, что, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуcа, Европе и НАТО нужно готовиться к "худшему сценарию" — возможной войне с Россией.

Также Фокус отмечал, что Украине в 2024 году не стоит ждать приглашения вступить в НАТО. Главным приоритетом Альянса является оказание помощи для обеспечения безопасности Украины, а не формальное приглашение.