Новая война с Молдовой? Что будет в случае пророссийского референдума в Приднестровье

Депутаты Приднестровья готовят обращение к российскому президенту. Аналогичное собрание было в 2006 году, итогом которого стал референдум. Тогда более 97% жителей анклава высказались за будущее с Россией. Фокус разбирался в последствиях мероприятия и стоит ли ожидать нового вооруженного конфликта.

Президент России Владимир Путин 29 февраля планирует выступить с посланием к Федеральному собранию. Глава государства непременно презентует свою предвыборную программу и расскажет о "достигнутых результатах" полномасштабного вторжения в Украину, писали росСМИ.

За день до послания произойдет еще одно событие: 28 февраля депутаты-сепаратисты из Приднестровья хотят попроситься в состав России. Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба сообщил, что в указанный день назначен съезд депутатов всех уровней в Тирасполе и не исключает, что такую команду дали в Кремле.

Путин в свою очередь 29 февраля должен объявить о просьбе сепаратистов в обращении к Федеральному собранию. Москва в ускоренном порядке удовлетворит просьбу политиков, рассчитывает Чорба.

Объявленный на 28 февраля съезд будет седьмым по счету. Предыдущее собрание проводили в марте 2006 года, в его итоговой декларации содержалась просьба к Госдуме России признать независимость Приднестровья и провести референдум. В том же году референдум состоялся: более 97% жителей Приднестровья высказались за вхождение республики в состав России. Какие решения хотят принять 28 февраля — неизвестно.

Кишинев считает отделение Приднестровья малореальным, но предостерегает Тирасполь от "необдуманных шагов". Правительство следит за событиями на левом берегу Днестра, в постоянном контакте с ОБСЕ и международными партнерами.

"По имеющейся у нас информации, нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться. Мы убеждены, что Тирасполь осознает, какие последствия ожидаются в случае необдуманных шагов", — заявили в Бюро по вопросам реинтеграции Молдовы.

Будет ли война РФ с Молдовой

Опрошенные Фокусом военные эксперты и политологи уверены, что говорить о будущем вооруженном конфликте рано. Сперва нужно разобраться, кто инициировал съезд депутатов "ПМР" (Приднестровская Молдавская Республика): если местные власти, то Москва просто выразит благодарность без военной активности, полагает содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов "Центра Разумкова" Алексей Мельник.

Но если указание на проведение собрания сепаратистов последовало из Кремля, о чем говорил приднестровский оппозиционер Чорба, неминуем сценарий по аналогии с признанием независимости "Л/ДНР" 21 февраля 2022 года и последующее вторжение в Украину.

"Второй вариант сопряжен с подготовкой дестабилизации ситуации в Молдове. Будем надеяться, что это локальная инициатива из "ПМР" для поднятия информационного шума", — подчеркивает Мельник.

О серьезном положении в пророссийском анклаве предупреждает и военный аналитик Олег Жданов. Проведение референдума в марте маловероятно, Москве никто не даст коридор в "ПМР" для перемещения товаров, военных грузов и личного состава, чтобы поддержать военный контингент.

"Наблюдаем очередной политический шантаж Запада от Путина. События в Приднестровье в начале российского вторжения в Украину показали, что желающих воевать за Россию там нет. Люди доставали румынские и молдавские паспорта. Наблюдались большие очереди на КПП, чтобы выехать из анклава", — объясняет он Фокусу.

Москва хочет добиться предоставления коридора в Приднестровье для снабжения военной базы. Это может сделать Румыния, но тогда для Украины откроется второй фронт, рассуждает эксперт.

Мельник не видит, каким образом Россия могла бы применить военную силу в регионе. Возможности перебрасывания сил по воздуху, земле и море заблокированы.

"Москва вполне может атаковать Молдову ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами Shahed. Вероятность проведения наземных операций или высадки десанта нулевая", — подчеркивает он.

Проблема также состоит в том, что в Молдове усиливаются пророссийские настроения. Соцпартия "Шор" периодически проводит протесты в Кишиневе с середины сентября 2023 года. Некоторые члены партии открыто выступают за вмешательство России в дела Молдовы. Риск раскола в обществе из-за будущего курса Молдовы может усилиться.

Вход в Одесскую область — чем грозит Украине конфликт в "ПМР"

Российские войска в Приднестровье находятся в постоянной боевой готовности, их численность оценивается на уровне 1700 человек. Главная задача группировки — охранять крупный склад оружия в поселке Колбасна и аэродром в Тирасполе. Есть в "ПМР" и незаконные вооруженные формирования, их насчитывается 7-8 тысяч человек или четыре мотострелковых бригады неполного состава. Две из них стоят в Тирасполе и Бендерах, еще две — в Дубоссарах и на севере в Рыбнице.

Регулярные части ВС РФ 23 декабря 2023 года провели учения без согласования с Кишиневом: выстрелы продолжались около 40 минут в районе Гиска и Коржова на левом берегу Днестра. В ходе тренировок было инсценировано нападение на блокпост.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко приводит статистику наличия военной техники у военных РФ в Приднестровье. Группировка имеет на вооружении 11 танков Т-64Б/БВ и Т-72, около 150 боевых машин, до 60 единиц ствольной артиллерии и 20 РСЗО, но далеко не все экземпляры в боеспособном состоянии.

"Если представить себе, что эта группировка, которую сложно назвать ударной, вторгнется в Украину, ее полное уничтожение займет до двух недель и не более", — отмечает эксперт.

С другой стороны группа ВС РФ боеспособнее армии Молдовы, поэтому угроза свержения законной власти в Кишиневе сохраняется, уверен Коваленко.

Угроза от Приднестровья для Украины почти отсутствует. Аналогии с аннексиями временно оккупированных территорий Донбасса и юга Украины тут неуместны. У "ПМР" нет общей границы с РФ и выхода к морю. Перебросить туда дополнительное вооружение не выйдет. ВСУ могут нанести контрудар по российским военным, тогда Тирасполь точно не устоит.

Напомним, командир третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин допускал возможность присоединения Приднестровья к России. По его мнению, Молдова могла бы попросить помощь в решении этого вопроса у Украины.

Фокус ранее писал, что возможное наступление россиян на Одесскую область из Приднестровья станет самоубийством региона. При таком сценарии в выигрыше будут как Молдова, так и Украина.