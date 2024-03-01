Заказным письмом и через соседей: топ-5 самых хитрых способов вручения повесток

Чтобы выполнить мобилизационный план, военкомы прибегают к «нестандартным» способам вручения повесток. Например, наклеивают их на двери квартиры или в телефонном разговоре представляются сотрудниками газконторы, чтобы узнать, когда человек точно будет дома. Фокус собрал истории очевидцев и попросил юристов объяснить законность подобных уведомлений.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация — действие военного положение продлили до 13 мая. Фронту нужны люди, а военкоматам — выполненные планы. А потому перед сотрудниками ТЦК и СП по-прежнему стоит непростая задача — найти и обязать мужчин в возрасте 18-60 лет обновить данные и пройти военно-врачебную комиссию.

Силовые методы, к которым прибегают военкомы, вызывают непонимание и возмущение в обществе. Так, например, в конце января 2024 года в Киевской области работники ТЦК избили военнообязанного, недавно получившего повестку, на глазах полиции.

А потому сотрудники ТЦК и СП изобретают другие хитрые способы вручения повесток, чтобы не искать военнообязанных на улицах и не применять силу. Среди популярных вариантов — заказные письма, звонок под видом сотрудников газконторы, а также "ловушки" в общественных местах.

Повестка по звонку

"У меня был случай: студент обратился в ТЦК и СП по почте, чтобы ему предоставили право на отсрочку. Он категорически не хотел лично идти в военкомат, так как боялся, что сразу отправят на фронт. Тем более подобные истории, когда студентам не давали отсрочку, когда они приходили в военкомат — не редкость. Военкомат письмо студента игнорировал, и никакого решения не принимал. Тогда парень обратился в суд. На первом заседании, как только он приехал, ему вручили повестку прямо на входе в здание суда", — рассказывает Фокусу адвокат юридической компании Riyako & Partners Николай Максимов.

Одна из актуальных проблем, с которой не могут справиться военкомы — где и как искать военнообязанных. Отсюда рейды по торговым центрам, спортзалам, патрулирование улиц, маршруток, проверка документов у прохожих. Иногда у сотрудников ТЦК и СП есть информация о месте проживания человека, но его не могут застать дома. Тогда военкомы прибегают к хитрому способу — клеят повестку на двери квартиры. Иногда просят соседей передать уведомление.

Максимов отмечает, что подобный способ незаконный и больше используется в качестве психологического давления. Человек может обратиться в суд и оспорить правомерность вручения такой повестки.

Есть и более ухищренные способы уведомления военнообязанных. Например, сотрудники ТЦК и СП звонят по телефону и представляются работниками газовой службы или электриками. Говорят, что собираются прийти с проверкой счетчиков и спрашивают, когда человек будет дома в конкретный день. В назначенное время по адресу приходит военком с повесткой.

Другой пример — проверка в метро. Были случаи, когда военнообязанных останавливала полиция и просила пройти с ними, якобы для проверки сумки или рюкзака ("уж очень она подозрительнаяʼ). Естественно, мужчины без лишних подозрений следовали просьбе правоохранителя. Но в комнате полиции их уже поджидали сотрудники ТЦК и тут же выписывали повестки.

Оспорить через суд

Еще один способ вручения повестки, чтобы не бегать за военнообязанным по улицам — почта. Киевлянин Олег рассказал Фокусу, что на днях ему пришло уведомление от "Укрпошти". В отделении заверили, что письмо выдают лишь после предъявления документа и под личную подпись. Мужчина попросил хотя бы назвать адресанта, но работники почты отказали в этом и продолжали настаивать на том, что выдать письмо могут лишь после подписи. Учитывая что Олег не ждал ни от кого посылки и уж тем более письма, не стал рисковать и забирать конверт. Но мужчина твердо уверен что это была повестка.

Юристы говорят Фокусу, что почта — не самый надежный способ для ТЦК и СП. Как только военнообязанный увидит, кто отправитель, он не станет забирать письмо. А военкомы не смогут доказать в суде, что должным образом уведомили человека.

"Проблема в том, что в военкомат должен вернуться корешок с подписью получателя. А если человек увидит, кто отправитель, он не станет подписывать", — говорит Максимов.

Юрист Олег Леонтьев рассказывает Фокусу, что "хитрые" повестки обычно не имеют правовой силы, так как в суде, как показывает практика, человек может оспорить неправомерные действия военкомов.

"Человек получает повестку, чтобы явиться туда, куда его вызывают. Но если его не уведомили должным образом — например, наклеили повестку на дверь, где он не живет, или отправили по почте — толку от этого не будет", — отмечает эксперт.

Леонтьев добавляет, что по закону повестку можно направить по телефону или по почте, если человек уведомил ТЦК заранее о подобном способе коммуникации с ним.

Неявка по повестке влечет за собой административную ответственность. Обычно, как только человек не пришел в ТЦК, в военкомате выносят постановления и направляют его в департамент государственной исполнительной службы. Там не разбираются в обстоятельствах дела и блокируют банковские счета военнообязанного. В какой-то день человек узнает, что у него не работает банковская карточка и выясняет, что причина в неоплаченном штрафе за неявку по повестке.

"Госисполнительная служба, как только получает постановление от военкомата, арестовывает счета военнообязанного. И получается следующая история: повестку наклеили на дверь, человек ее проигнорировал, через три недели ему заблокировали банковскую карту. В итоге он выясняет, что военкомат через Госисполнительную службу наложил штраф — 1700 грн. Как только человек оплатит штраф — карточку разблокируют. Но поскольку речь идет об административной ответственности, он захочет обратиться в суд", — продолжает Леонтьев.

Адвокат отмечает, что у военнообязанного есть 10 дней, чтобы обжаловать постановление военкомата, с того момента, как он выяснил, по какой причине ему заблокировали банковский счет.

"ТЦК должны в суде доказать, что они правы. Но ни один суд не примет решение, что повестка на двери была выдана правильно ", — отмечает эксперт.

Напомним, в Верховной Раде готовят к рассмотрению во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации. По словам народного депутата Федора Вениславского, профильный комитет обсуждает все санкции, которые могут применить для уклоняющихся от службы граждан. Речь идет о блокировке счетов и запрете на вождение.

Также Фокус писал, что, по мнению командира батальона К-2 54-й ОМБр Кирилла Вереса, бойцов Сил обороны нужно заменить, потому что они уже истощены, а удачная мобилизация поможет не потерять территории, которые сейчас контролирует Украина.