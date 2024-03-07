"Мечты до 2025 года": в ВСУ анонсировали контрудар по армии РФ, реальны ли планы без помощи Запада

Командование Сухопутных войск ВСУ планирует наступательные операции, испытывая проблемы с комплектацией боевых частей. Россия тем временем накапливает силы возле Авдеевки, Часового Яра и на Лиманском направлении. Опрошенные Фокусом военные аналитики сомневаются, что Киев отдаст приказ действовать: без военной помощи США возможна лишь оборона и редкие контратаки.

Вооруженные силы Украины планируют скоро стабилизировать ситуацию на фронте. Российским оккупантам стоит ожидать контрудар уже в 2024 году, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

Задача украинской армии на ближайшее будущее заключается в максимальном уничтожении скопления вражеских сил. Также надо перегруппировать части и вывести тех, кому нужно восстановиться. Далее по плану — создание ударной группировки, отметил военачальник.

Наибольшие силы ВС РФ сосредоточены возле Авдеевки, Часового Яра, села Терны и на Лиманском направлении. Силы обороны Украины уверенно держатся и наносят врагу огромные потери. Павлюк уверен, что россиянам поставили задачу захватить максимум украинских территорий до выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта.

Практически одновременно с высказыванием командующего ВСУ вытеснили российские войска из села Тоненькое к западу от Авдеевки. Как сообщает военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке, украинская армия вернула полный контроль над населенным пунктом, но россияне обстреливают его из РСЗО.

Оборона или редкие контратаки. Какие операции на фронте возможны без помощи Запада

Озвученные Павлюком планы контрудара ВСУ в 2024 году оперативно обоснованы, но без помощи союзников их реализация замедлится, полагают аналитики Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы экономят материальные средства, а неопределенность в отношении будущей помощи, вероятно, ограничивает украинское оперативное планирование", — говорится в сводке за 6 марта.

Также вспоминается заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Россией новой наступательной операции к лету 2024 года. Вероятное наступление ВС РФ еще сильнее задержит возможности Украины начать контрнаступательную операцию.

Кроме этого, по всей линии фронта наблюдаются проблемы с комплектацией боевых подразделений ВСУ, рассказывает Фокусу военный обозреватель Олег Жданов.

"Планирование и мечты о контрнаступлении в будущем — это да. Наши партнеры заявляют, что в 2025 году при их активной помощи все получится. Если говорить о контрударах, то это локальные прорывы. К примеру, контрнаступательные действия в районе Марьинки с целью возврата нескольких позиций. Контрудар в масштабе одной бригады или батальона", — объясняет он.

Уровень падения западной помощи за счет прекращения поставок из США критический. Вряд ли Киеву за время полномасштабной войны удалось накопить достаточный объем поставленного Западом вооружения, отмечает эксперт.

В условиях открытости информации сделать это нереально. В качестве примера эксперт привел подготовку летнего контрнаступления ВСУ 2023 года. Тогда источники издания The Economist узнали о планах бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного создать три армейских корпуса на 60 000 военных.

"Правда я не увидел эти три корпуса. Сформировали 12 бригад Нацгвардии, они в основном и пошли в наступление", — комментирует Жданов.

Без военных поставок от США Украина не сможет формировать военные резервы для масштабных контрнаступательных операций. С текущим запасом прочности можно рассчитывать максимум на системные контратаки на отдельных локациях, говорит Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Восстановить уровень помощи США надо к уровню середины 2023 года. Иначе стоит говорить про оборону и редкие контратакующие ситуации", — оценил положение аналитик.

Однако одиночные контратаки имели успех и ранее. В юго-западном районе Бахмута ВСУ реализовали контратакующий сценарий: освободили Клещеевку и Андреевку. У россиян была угроза потери контроля над логистической артерией — трассой, ведущей в Горловку.

Повторить удачные атаки еще можно в районе Авдеевки. Россиянам не удалось создать там полноценную буферную зону безопасности. На юге в Херсонской области операций по продвижению ожидать не стоит, пока не начнется лето, замечает Коваленко.

Нападение на Покровск

Украинские войска на востоке окапываются, чтобы остановить более укомплектованные российские оккупационные силы, пишет газета The Wall Street Journal.

К западу от Авдеевки экскаваторы копают противотанковые рвы и траншеи. Солдаты говорят, что назначенные для выполнения боевых задач части вынуждены рыть траншеи под обстрелом.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин рассказал журналистам об опасениях по поводу нападения россиян на город Покровск Донецкой области в ближайшие недели. Линии обороны на западе города достаточно развиты, чтобы выдержать натиск.

"Я не уверен, что они смогут долго поддерживать такой темп наступления. Их потери просто сумасшедшие, но пока им хватает сил", — сказал Жорин.

Напомним, украинские военные ранее говорили о приостановке продвижения оккупантов в районе Авдеевки. В основном российская армия атакует села Бердычи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Ранее издание The New York Times писало, что нехватка помощи Запада и боеприпасов влияют на продвижение ВС РФ за Авдеевкой. Другая причина — слабая подготовка линий обороны к западу от города.