Привлекли даже посла в США: в Ukr.net рассказали, как удалось разблокировать работу домена

По данным компании, благодаря совместным усилиям Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Оксаны Маркаровой, команды УКРНЕТ и неравнодушным пользователям проблему удалось решить в кратчайшие сроки.

В ночь на 7 марта регистратор доменных имен Network Solutions внезапно заблокировал доступ к домену ukr.net без предупреждений. В течение периода с 01:35 до 17:00 по киевскому времени пользователи были отсечены от ленты новостей на портале UKR.NET и возможности использовать электронную почту @UKR.NET. Об этом Фокусу рассказали в компании УКРНЕТ.

По данным регистратора, причиной блокировки стало наличие на портале UKR.NET трех материалов, публикация которых была запрещена решением Высшего суда штата Калифорния округа Лос-Анджелес от 23 января 2024 года по иску Станислава Кондрашова и компании Telf AG.

"С двух часов ночи команда УКРНЕТ пыталась выяснить обстоятельства блокировки. Сразу подключился один из владельцев бизнеса, предприниматель из Кремниевой долины. До 05:30 утра по киевскому времени из своего офиса в Токио он вел коммуникации со службой поддержки регистратора. Впоследствии нашел и привлек к решению вопроса руководство компании, пытаясь донести самое важное: проблема имеет национальный масштаб и затрагивает стратегические для Украины интернет-сервисы", — рассказали в компании.

В завершение рабочего дня в Штате Флорида, США, компания объявила о наличии юридических оснований для блокировки домена UKR.NET. Поэтому дальше нужна юридическая команда, которая будет готова действовать на следующий рабочий день.

"Осознавая, что утром миллионы пользователей, среди которых много военных и защитников нашей страны, не смогут работать со своей почтой и читать новости, владелец компании начал искать помощь среди друзей", — добавил представитель компании в комментарии Фокусу.

Рано утром стало очевидным, что миллионы пользователей, включая военнослужащих, находятся в условиях ограниченного доступа к своим почтовым ящикам и новостным ресурсам. Владелец компании начал искать помощь среди своих знакомых. Ему посоветовали обратиться к Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в США Оксане Маркаровой.

"Госпожа Оксана отреагировала молниеносно — как только начался ее рабочий день, она пообещала оказать любую возможную помощь и поддержку, которая в компетенции Посольства, и сразу запросила всю информацию и начала действовать", — рассказали в компании.

В то же время многие люди проявили свою поддержку УКРНЕТ. Некоторые начали тэгировать тех, кто может оказать помощь, а другие обращались в службу поддержки регистратора с просьбой о скорейшем восстановлении. Об инциденте также были уведомлены корпорация ICANN, СНБО, Министерство цифровой трансформации Украины, администратор домена .UA, компания "Хостмастер", Интернет Ассоциация Украины, интернет-провайдеры, СБУ и украинские СМИ.

С началом нового рабочего дня в США в 16:15 по киевскому времени представитель регистратора сообщил, что они активно изучают проблему. Через полчаса блокировка была успешно снята. Посольство Украины в США не прекратило свои усилия: Оксана Маркарова заявила, что ожидают второй ответ от компании по анализу причин блокировки домена UKR.NET с целью избежания подобных ситуаций в будущем.

Команда УКРНЕТ убеждена, что этот результат был достигнут благодаря совместным усилиям. Мы благодарны всем, кто присоединился, помогал и поддерживал. Наша сила всегда заключалась в единении! Это вдохновляет нас продолжать работать на благо миллионов интернет-пользователей, с любовью создавая украинские интернет-сервисы.

Напомним, утром 7 марта пользователи заметили, что не могут воспользоваться сервисом электронной почты и обновлением ленты новостей от агрегатора Ukr.net. При попытке зайти на сайт в браузере появлялось сообщение, что такого доменного имени не существует.

В тот же день компания предоставила комментарий Фокусу и объяснила, что сайт агрегатора новостей Ukr.net не работает в результате блокировки домена, которую осуществила компания-регистратор из США.