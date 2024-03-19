Верблюдовод важнее инженера ВПК? Каких работников могут забронировать от службы в ВСУ

В правительстве считают, что верблюдоводство, выращивание сахарного тростника, табака и цитрусовых — это критически важные виды деятельности во время войны. Работники указанных сфер подлежат бронированию наравне с предприятиями ОПК. Фокус поговорил с народными депутатами и экономистами и выяснил, соответствуют ли планы Кабмина военному времени.

Кабинет Министров Украины планирует обновить перечень критически важных для экономики и безопасности страны видов деятельности во время военного положения. Полный список опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Исходя из содержания документа можно сделать вывод, что правительство всерьез считает верблюдоводство, выращивание сахарного тростника, табака и цитрусовых очень важными в военное время отраслями.

"Это выглядит не смешно, а совершенно абсурдно. Разведение верблюдов или производство сериалов теперь экономически важнее тех, кто обеспечивает наш ВВП и способность вести войну?" — задает вопрос Гончаренко.

В перечень видов деятельности включены охота и лесоводство. Но есть и действительно необходимые в любое время сферы: выращивание зерновых культур, разведение крупного рогатого скота — все, что связано с сельским хозяйством и животноводством.

В список входят издание книг и журналов, радио и телевещание, киноиндустрия, и предоставление различных информационных услуг. Отметим, что работникам стратегически важными для Украины отраслей деятельности полагается бронь от мобилизации.

Новый перечень отраслей Гончаренко получил от своих источников, список действительно находится в плане на рассмотрение и его собираются одобрить, отмечает он в беседе с Фокусом.

"Все приведенные примеры всерьез рассматриваются. Компании, занимающиеся данными видами деятельности, получат право бронировать часть сотрудников. Это не окончательный вариант, в документ могут и другие виды деятельности внести", — рассказывает Гончаренко.

Тем не менее народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорит, что не видел новые критерии. Договоренности с Министерством обороны и Минэкономики предполагают запрет публикаций нового порядка бронирования и сфер деятельности.

"Список должен быть доступен после того, как мы примем закон [Вениславский имеет в виду рассматриваемый парламентом законопроект о мобилизации, — ред.]. Проект соответствующего постановления [Кабмина] готовится, но он даже не направлен на межведомственное согласование. Поэтому обсуждать любые списки пока нет смысла", — объяснил он Фокусу.

Почему виноделов и маляров нужно бронировать от службы в ВСУ?

Критерии, по которым предприятия, учреждения и организации относят к критически важными для жизнедеятельности страны, отображены в постановлении Кабмина № 76. Бизнесу нужно отвечать хотя бы трем нижеперечисленным требованиям:

общая сумма всех платежей, кроме таможенных, в государственный и местные бюджеты за отчетный налоговый год должна превышать 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за налоговый год превышает эквивалент 32 миллиона евро;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины;

нет долгов по уплате единого взноса;

размер средней заработной платы застрахованных работников за последний календарный квартал должен быть на уровне показателя четвертого квартала 2021 года (более 14 тысяч гривен);

предприятие является резидентом Дія.City.

По словам главы Центра анализа и стратегий, эксперта Игоря Чаленко, речь идет о расширении критериев бронирования для предприятий частного сектора. Оборонные предприятия и промышленность получают бронь без очереди.

"Точно оценить важность деятельности разводчиков верблюдов, производителей винограда и цитрусовых в военное время — задача нелегкая. Где-то в Украине предприятие такого типа может оказаться "общинообразующим", единственным плательщиком налогов в территориальной общине. Я не уверен, что организация выполнит другие критерии", — замечает эксперт.

Разведение верблюдов, выращивание табака и цитрусовых — явно не критически важные сферы во время войны. Даже в мирное время таким бизнесом мало кто занимался в Украине, подчеркивает глава благотворительного фонда "Новая Украина", экономист Андрей Новак.

"Видимо, кто-то решил неудачно пошутить над темой бронирования? Виноградарство — более понятно, нежели верблюдоводство, но насколько оно важно сейчас. Что касается авиакосмической сферы, тут можно дискутировать. Спутниковая связь и авиамеханизмы важны для ВПК, фактически это полуоборонные предприятия", — комментирует специалист Фокусу.

Малярные, штукатурные и другие строительные работы, приведенные в перечне Кабмина, могут показаться не самыми важными сферами, но возникает проблема: кто восстановит разрушенные объекты инфраструктуры и жилой фонд после российских обстрелов, если строителей не забронировать?

"Вопрос в нахождении баланса между потребностями армии и гражданской жизни. Напомню, что именно гражданский сектор финансирует армию", — резюмирует Новак.

Напомним, в Верховной Раде обсуждают идею ввода брони для украинцев в зависимости от их доходов. В Офисе президента предлагали установить порог в 35 000 гривен.

Фокус ранее писал, что от службы в ВСУ могут забронировать менеджеров, IT-специалистов и работников в сфере продаж. Работники данных сфер могут зарабатывать более 35 000 гривен в месяц.