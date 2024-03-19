Ядерное оружие — последний козырь Путина: почему Навальная подыгрывает тирану, — Несвитайлов (видео)

Несмотря на то, что мужа Юлии Навальной замучили в тюрьме, у нее не хватает смелости на реальное протестное действие. Запад выскажется о не легитимности Путина, но продолжит с ним контакты из-за наличия у РФ ядерного оружия, говорит эксперт.

Только активные российские оппозиционеры с оружием в руках, вроде РДК, Легиона "Свобода России" или "Сибирского батальона" могут изменить путинский режим. После так называемых выборов в РФ Западу придется общаться с Путиным даже не признавая его легитимность. Об этом в интервью Фокусу рассказал политический обозреватель и эксперт Максим Несвитайлов.

По его словам, единственным действительно мощным козырем в руках Путина остается ядерное оружие. Именно оно, к сожалению, делает его политически легитимным на международной арене, потому что хоть в каком-то виде, но с ним нужна коммуникация для сохранения шаткой архитектуры безопасности.

"Конечно, публично Запад выскажется о не легитимности Путина, но продолжит с ним контакты, — говорит эксперт, — Только Вооруженные силы Украины и российские добровольческие подразделения смогут что-то реально изменить в этом аспекте".

В существование так называемых "Боевых отрядов Навального" Несвитайлов попросту не верит и считает их проектом ФСБ, который должен в очередной раз напугать россиян. Это обычное российское ИПСО, считает эксперт.

"Всем давно известно, что реальная российская оппозиция беззуба, — говорит Несвитайлов, — Единственное, на что у них хватает смелости — пройти и постоять на избирательных участках. При взгляде на Юлию Навальную я поражаюсь: твоего мужа замучили в тюрьме, а ты до сих пор не набралась смелости отказаться от трусливой парадигмы российского либерализма".

По мнению эксперта, своими призывами "прийти на выборы и просто постоять" российская оппозиция только подыгрывает Путину, создавая для него картинку массовости выборов и явки избирателей. Главное, говорит Несвитайлов, было бы добиться пустых участков, чтобы максимально показать бессмысленность нарисованных результатов. Сознательно ли подыгрывает Путину оппозиция, или по своей глупости — остается большим вопросом, отмечает Несвитайлов.

Напомним, что политолог Виктор Небоженко назвал российские выборы 17 марта акцией с предрешенным результатом.