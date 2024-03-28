Время нестандартных подходов: Воздушные силы рассказали, как защитить Харьков от авиабомб (эксклюзив)

Военные ВСУ часто ищут нестандартные подходы в борьбе с воздушными угрозами. Проблему с носителями управляемых авиабомб можно решить в воздушной дуэли с истребителями F-16, которых до сих пор нет. В итоге Киеву приходится упрашивать Запад отправить больше систем ПВО.

Российские военные пытаются найти дешевые и массовые средства поражения украинских городов. Проводится модернизация советских бомб ФАБ-250, запасы которых на складах РФ исчисляются сотнями тонн. Об этом рассказал Фокусу спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Илья Евлаш.

"Видим применение нового типа управляемых авиабомб по Харькову. Это были модернизированные снаряды, запущенные ориентировочно с расстояния 70-80 километров от места попадания", — констатировал военный.

Евлаш подчеркивает, что ВС ВСУ в состоянии бороться с угрозами от управляемых аваиабомб и делали это ранее. В первую очередь надо бороться с носителями — истребителями Су-34 и Су-35.

"Это будет намного эффективнее, позволит отогнать вражескую авиацию от линии соприкосновения. Мы пытаемся закрыть небо на самых опасных направлениях, но линия фронта и территория Украины очень большая. Приходится искать нестандартные подходы, маневрировать, чтобы имеющимися силами и средствами бороться с воздушными угрозами", — комментирует спикер ВС ВСУ.

По его словам, еще один новый вызов — это применение врагом гиперзвуковых ракет "Циркон", которые долетают до Киева из Крыма с несколько минут.

"Именно поэтому первые лица Украины и просят у Запада больше систем ПВО", — подытожил Евлаш.

Фокус ранее подробно описывал последствия первой с начала большой войны с РФ бомбардировки Харькова снарядами УМПБ Д-30СН. Удар авиабомбой произошел одновременно с распространением слухов о намерении России "окружить" город.

Напомним, истребители F-16 должны сбивать бомбардировщики ВС РФ, несущие управляемые авиабомбы. Сброс сотен планирующих бомб в день разрушает оборону ВСУ и позволяют продвигаться штурмовым группам россиян.