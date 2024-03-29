В Одесской области школьник умер во время игры за компьютером: медики рассказали подробности

Тело 14-летнего внука обнаружила его бабушка — он сидел за игровым креслом возле компьютера без признаков жизни. Медики рассказали Фокусу, что пытались реанимировать ребенка, но безрезультатно.

В Одесской области нашли тело 14-летнего парня. Он умер, играя в компьютерные игры. Об этом сообщили в телеграм-канале "Х* Одесса".

Инцидент произошел 29 марта в селе Доброалександровка Овидиопольского района. Тело 14-летнего внука обнаружила его бабушка — он сидел за игровым креслом возле компьютера без признаков жизни.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области Фокусу информацию о смерти 14-летнего подростка подтвердили.

"Сегодня, 29 марта, около 8 часов утра диспетчер получил вызов о том, что ребенок 14 лет находится в бессознательном состоянии, и у него отсутствует дыхание. Сразу на место с пометкой "критический вызов" была отправлена ближайшая бригада экстренной медицинской помощи", — рассказали в Центре.

Медики, прибывшие на вызов, обнаружили парня уже без признаков жизни. Они пытались его реанимировать, но эти действия на дали результата, поскольку ребенок уже находился в состоянии биологической смерти.

Причина смерти подростка пока неизвестна, его тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту смерти 14-летнего парня полиция открыла уголовное производство.

Напомним, что в Кривом Роге подросток умер после визита к стоматологу. Подростку вырвали зуб, после чего его самочувствие начало ухудшаться. Сообщается, что мальчик впал в кому и вскоре умер.

Ранее сообщалось, что в Польше 18-летний подросток из Украины потерял на работе 2 ноги. В тот день его просто затянул промышленный станок для измельчения древесины. В результате украинцу до колен отрезало ноги.