Какая вы мода? Квест для определения своего индивидуального стиля

В мире давно уже нет никакой общей моды. Взамен пришло множество разных мод, среди которых каждый выбирает ту, которая по душе. Но хотя направлений в моде и много, среди них выделяют четыре, охватывающие основной спектр стилевого разнообразия. Названы эти стили географически, по названиям стран, их породивших. Каждый имеет свою историю, мифологию, модную неделю. Вместе они обслуживают ключевые образы жизни в современном мире: сдержанный английский, элегантный французский стиль, сексуальный итальянский и практичный американский.

Первый подходит тем, кому по вкусу классика, кто умеет сохранять себя в бешено несущемся водовороте событий, но любит ощущать связь времён. Английская мода содержит бездну идеальных классических решений, доказавших свою эффективность временем.

Со вторым всё ясно. Франция экспортирует элегантность вот уже сотни лет, прочно держа пальму первенства в производстве этого сложного товара. Французский стиль для тех, кто тонко разбирается в нюансах, умеет играть с полутонами и способен добиться эффектности системой продуманных шагов. Звучит немного сложновато, зато результат превосходит ожидания.

Итальянский стиль подходит тем, кто ценит жизнь во всех её проявлениях, обожает тепло, солнце и хочет, чтобы они всегда присутствовали в его жизни, хотя бы посредством стиля одежды. Мягкая расслабленность и ленивая небрежность — вот девиз этого стиля, созданного для сибаритов.

Наконец, американская мода придумана для прагматиков, не любящих перегружать жизнь лишними деталями и ненужными нюансами. Только то, что необходимо, удобно и практично — всё остальное не имеет права на жизнь.

Что ж, как говорится в тестах, проверьте: какая вы мода?

Французский стиль

Французский шарм — одна из загадок, над которой человечество бьётся много веков. Посмотрите на эти элементы гардероба: казалось бы, самая обычная одежда, ничего особенного, но всё вместе выглядит замечательно!

Секрет французского стиля — в элегантности силуэта, сдержанных тонах, приятных фактурах и точно выверенных пропорциях. Ничего лишнего и всё на месте. Никаких особенных эффектов, всё безупречно продумано, гармонизировано, собрано. Но самое главное — это стиль, не стремящийся показывать одежду. Наоборот, его задача — стать фоном, чтобы показать самого человека: его красоту, индивидуальные особенности, личность.

Ещё один из секретов французского стиля — дорогие и продуманные аксессуары: обувь, сумка и украшения. Не верьте, будто кроссовки украшают элегантную женщину. Никто ещё не придумал ничего лучше лаконичных лодочек на изящном среднем каблуке, делающих любую ногу стройнее, а силуэт — эффектнее. Наоборот, чем больше вокруг спортивного стиля, casual и небрежной уличной моды, тем эффектнее контраст, тем больше внимания обратят на себя негромкий стук каблуков и точная походка. То же касается и сумки. Возможно, бесформенная торба удобнее, однако кожаная сумка строгой минималистской формы на классическом длинном ремне всегда будет беспроигрышным дополнением истинно элегантного образа.

Итальянский стиль

Если посмотреть, как одеваются современные женщины, иногда может показаться, что они объявили войну платьям. Впрочем, даже если и так, мы точно знаем, где именно в этом мире платья найдут убежище и огромную армию сторонниц, которые никогда не откажутся от них. Эта страна — Италия. Её мода — безусловное прибежище истинных женщин, не желающих идти на поводу ускоряющегося мира. Итальянская мода для тех, кто даже в наше сложное время не забыл о dolce vita и её удовольствиях.

Лёгкое, воздушное, женственное платье яркого цвета сразу изменит ваше настроение, переставит жизненные приоритеты и сдвинет акценты. Сейчас в моде длина миди, и это замечательно — платья становятся ещё больше. Подчеркнуть классический ансамбль можно с помощью сапог на каблуке — в конце концов, не всё же время ходить в кроссовках.

К сожалению, далеко не везде климат позволяет женщинам ходить в платье круглый год. Чтобы надёжно защитить эту красоту, вам понадобится тёплое пальто, почти такое же длинное и тёмное, как наша зима. Но всё это время вы будете знать: там, под ним, цветёт своей красотой ваше платье. Да и прохожие на улице будут догадываться об этом по яркому, струящемуся подолу.

Английский стиль

Став королём, принц Эдуард VIII вскоре отрёкся от престола, чтобы жениться на разведённой американке Уоллис Симпсон. Он был непревзойдённой иконой стиля в Британии 1930-х годов, придумал носить к смокингу гольф вместо сорочки с бабочкой, брюки с отворотами и вообще невероятно повлиял на мужскую моду. Многие его идеи актуальны и поныне. Мы, конечно, не в Англии, да и не все мы принцы, но сама по себе идея отличная, даже если вместо смокинга надеть шерстяное пальто.

Дополнительную "британскость" образу придаёт обувь — кожаные дерби. История происхождения этого фасона ботинок точно неизвестна, но название отсылает нас к графу Дерби, английскому аристократу XVIII века, а традиция носить к городскому костюму массивную обувь на толстой подошве происходит от британской молодёжной субкультуры "Тедди-бойз". Это дерзкие молодые ребята из пригородов, желавшие выглядеть и одеваться, как их кумир Тедди — так сокращённо звучит имя того самого принца Эдуарда. Ценой больших усилий им удавалось скопить на элегантный костюм, пальто и непременный белый шарф, но обувь они носили "свою" — там, где они жили, туфли на тонкой кожаной подошве были обречены на быструю гибель. Сегодня толстая подошва и крепкая кожа с успехом спасают от холодной, мокрой осенней погоды.

Американский стиль

"Практичность и ещё раз практичность" — девиз этого образа. Долой всё, что может помешать чувствовать себя удобно в городе. А что же взамен? Нет ничего проще. На помощь придёт спортивный стиль.

Вообще-то мода на спортивную одежду как на городскую была всегда, но наблюдалась она лишь в определённых замкнутых сообществах. Никто не знает почему, но постепенно ей стало тесно в узких кругах, и она распространилась на всю одежду, включая вечернюю одежду и одежду сегмента luxury, породив определение sport chic.

Сегодня элементы спортивной моды — неотъемлемый атрибут городской одежды, поскольку противиться её комфорту нет сил. Однако по-настоящему модными они стали лишь в последнее время, спровоцировав развитие новых правил микса: абсолютно спортивный образ в городе смотрится не слишком уместно, а строгий — архаично. Тут важны пропорция и к тому же нюансы. Так, одежда может содержать лишь элементы спортивного стиля, как, например, штаны с поясом-резинкой, которые удобно и быстро надевать, они не мнутся и не теряют форму. А кожаные кеды на меху лишь снаружи выглядят как кеды. На самом деле это тёплая обувь для осени и даже нехолодной зимы.