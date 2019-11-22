Очень дорого и слишком роскошно: 15 самых дорогих домов в мире, которые можно купить уже сейчас

Сейчас не время продавать недвижимость, слишком нестабильная экономическая ситуация, богатые и знаменитые стали осторожней тратить деньги, но эти 15 особняков – вне конкуренции. Цена на них не снижается, и они твердо держат звание самых дорогих в мире и ждут своего заветного покупателя, который выложит целое состояние за уникальность и удобство. За что такие деньги – узнавал Фокус.

Pumpkin Key, Ки-Ларго, Флорида – 95 миллионов долларов

За эти деньги покупатель может приобрести частный остров рядом с побережьем Флориды. Главное достоинство острова – что счастливый владелец может уединиться, жить отшельником, рыбачить и пить коктейли, прогуливаясь по пустынным пляжам, но если ему наскучит жизнь современного Робинзона, то он может сесть на катер и за считанные минуты оказаться на побережье Ки-Ларго с его ресторанами и ночными клубами. Катер есть, где припарковать, также как и яхту – на Тыквенном рифе есть 20-метровый причал. Также на острове имеется главный дом с тремя спальнями, два домика для смотрителей, апартаменты для гостей и теннисный корт.

The Pinnacle (вершина), Башня Вулворта, Нью-Йорк – 110 миллионов долларов

Апартаменты, располагающиеся в историческом и одном из самых известных небоскребов Нью-Йорка, площадью в 9 710 квадратных футов. Все это о пентхаузе The Pinnacle, расположенном в знаменитой неоготической Башне Вулворта на Бродвее. Апартаменты занимают пять этажей, и здесь имеется собственный лифт, шикарная терраса и личная обсерватория, из которой открывается роскошный вид на Нью-Йорк. Эти апартаменты появились на рынке недвижимости в 2017 году и все еще не нашли хозяина. Если пенхауз все-таки купят, то нового владельца ждет несколько бонусов: доступ к винному погребу, сауне и бассейну, а апартаменты будут отделаны по его вкусу.

Owlwood Estate, Холмби, Калифорния – 115 миллионов долларов

Имения занимает десять акров, главный дом построен в итальянском стиле и передает «дух Старого Голливуда». Также тут имеются четыре гаража, олимпийский бассейн и теннисный корт. Шикарным имением владели в разное время звезда фильма «В джазе только девушки» Тони Кертис, поющие супруги Сонни и Шер, а также Джо Шенк, глава киностудии 20th Century Fox. Не смотря на размеры и местоположение, имение вполне себе уединенное и счастливому будущему владельцу не будут мешать шумные соседи.

Palazzate, St. Peter, Барбадос – 125 миллионов долларов

Шесть этажей, 20 спален и пять бассейнов. Будущий владелец может поделить имение на четыре поменьше, или же наслаждаться своим имуществом самолично. Строительство Palazzate было завершено только в 2015 году и особняк является самым дорогим в Карибском бассейне. Также тут есть огромный аквариум, фитнесс-зал с сауной, гараж на 18 машин и стоянка для яхт.

Villa l’Echauguette, Монако – 125 миллионов долларов

Прелестный розовый особнячок, прицепившийся к скале, был построен в 1860 году для основателя знаменитого монакского казино Франсуа Бланка. С террасы на крыше можно любоваться суперяхтами в марине Порт-Эркюль, а в мае с собственного балкона можно болеть за фаворитов в Гран-при Монако. На шести этажах виллы располагаются шесть спален, гостиная с огромной террасой, винный погреб, узкий плавательный бассейн, сауна и гараж на две машины. Но главное – это атмосфера, именно на этой вилле владелец прочувствует себя настоящим жителем роскошного княжества.

Gemini, Маналапан, Флорида – 137,5 миллионов долларов

Хорошие новости, цена на это 15-акровое поместье упала. Еще в 2016 году оно стоило 195 миллионов. Имение расположено неподалеку от Палм-Бич. В главном доме – 12 спален, есть также гостевая резиденция на семь спален под названием Mango House, а также два пляжных коттеджа и еще один гостевой дом. Судя по всему, гостей предыдущие хозяева любили принимать, раз понастроили столько мини-резиденций. Владел имением медиамагнат Уильям Зифф, который умер в 2006 году. Теперь резиденция принадлежит трем его сыновьям. Удивительно, но семья Зиффа купила эту недвижимость в 1985 году всего за 5 миллионов долларов.

90 Jule Pond Drive, Саутгемптон, Нью-Йорк – 145 миллионов долларов

Магнат Генри Форд II купил это имение еще в 1960-м. Владельцу принадлежит также четверть мили океанского побережья. А также такие милые радости, как два поля для гольфа, бассейн, домик у бассейна и теннисный корт. Сейчас поместьем владеет Бренда Эрл, владелица контрольного пакета акций Zweig-Dimenna. Она приобрела поместье в 2002 году.

Billionaire, Бель-Эйр, Калифорния – 150 миллионов долларов

Имение с настолько красноречивым названием появилось на рынке в 2017 году и с того времени цена упала на 100 миллионов. Сейчас оно принадлежит магнату Брюсу Маковски. И покупатель получит современный, многофункциональный дом из стекла, стали и бетона. Кроме банальных спален и ванных комнат здесь есть свои изюминки – например боулинг на четыре дорожки и 40-местный кинотеатр, вертолетная площадка, бассейн и гараж с автомобилями на 30 миллионов долларов. Но машины, вероятно, Брюс заберет с собой, когда будет съезжать.

Villa Firenze, Беверли-парк, Калифорния – 165 миллионов долларов

Вилла Firenze является одной из самых популярных вилл в Городе Ангелов. Этот обширный жилой комплекс сейчас принадлежит американскому миллиардеру Стивену Удвар-Хейзи, генеральному директору компании Air Lease Corporation. Дом стилизован под итальянское палаццо, на территории есть гараж на 30 машин, гроты и патио с фонтаном. Соседями нового хозяина станут Сильвестр Сталлоне, Дензел Вашингтон и прочие звезды, которые проживают на приличном расстоянии и не будут доставлять никаких неудобств.

Chartwell Estate, Бель-Эйр, Калифорния - 195 миллионов долларов

Этим легендарным поместьем владел покойный миллиардер, магнат СМИ Джерри Перренчио; он владел испанским телевизионным конгломератом Univision. Построенный в 1930-х годах элегантный французский неоклассический замок в стиле 18-го века площадью 25 000 квадратных футов был спроектирован архитектором Самнером Сполдингом. Он комфортен и уютен, а также тут есть идеально распланированный сад, огород, виноградник, гараж-галерея на 40 автомобилей, винный погреб на 12 000 бутылок и 75-футовый бассейн. А в 60-е годы здесь снимался комедийный сериал The Beverly Hillbillies. Недоброжелатели шутят, что именно поэтому имение никак не удается продать.

Mesa Vista Ranch, Пампа, Техас - 250 миллионов долларов

Ранчо в течении полувека строил нефтяной магнат Т. Бун Пикенс. Территория огромна - более 100 квадратных миль, и, согласно утверждениям риелторов, тут "лучшая охота на перепелов". Видимо именно поэтому тут, кроме обычных удобств имеется и псарня на сорок охотничьих собак. 91-летний Пикенс также предлагает частный аэропорт со взлетно-посадочной полосой и терминалом, поле для гольфа и домашний кинотеатр. Охота, спорт и место, где можно смотреть любимые фильмы – ранчо однозначно стоит своих денег.

Gateways Canyons, Гейтуэй, Колорадо - 279 миллионов долларов

Ранчо в живописнейшем месте построил основатель канала основателя Discovery Джош Хендрикс. Свой первый участок земли, с которого все началось, Джош купил еще 1990-годах и продолжал покупать, пока не стал владельцем огромного участка в 8700 акров. Кроме главного дома, будто слепленного из глины, на территории находятся спа-отель с 72-мя номерами, взлетно-посадочную полосу, самолетный ангар и две вертолетные площадки. Но изюминкой имения является автомобильный музей с 55 экспонатами. Ранчо популярно среди молодоженов и тут часто проводятся свадьбы. Хендрикс решил расстаться с имением, потому что стал реже тут появляться и не хочет, чтоб оно пустовало.

Villa Les Cеdres, Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция - 413 миллиона долларов

Эта недвижимость ранее принадлежала бельгийскому королю Леопольду II. Находится уютное имение на французском полуострове Кап-Ферра между Ниццей и Монако. С террас, которых тут несколько, открывается потрясающий вид на Средиземное море. Также тут имеется один из самых красивых парков Европы с 15 тысячами экзотических растений, маленькая часовня, бассейн, выдолбленный в гроте и конюшня на 30 лошадей. Поместье было приобретено в 2016 году итальянским гигантом напитков Campari, когда оно купило своего алкогольного конкурента Grand Marnier.

24 Middle Gap Road, Гонконг - 447 миллионов долларов

Удивительно, но это неприглядное здание с четырьмя спальнями и скромным бассейном, напоминающее советский санаторий, продается за баснословные 447 миллионов долларов, но дело тут не в доме, а его месторасположении. Ведь располагается оно в 10 минутах езды от делового центра Гонконга. Продавец даже не сомневается, что особнячок, построенный в 1991 году, будет снесен новым владельцем и тот воздвигнет на супердорогой земле что-то грандиозное.

The One, Бель-Эйр, Калифорния - 500 миллионов долларов

Полмиллиарда долларов. Именно столько стоит огромное суперсовременное поместье с шикарным видом на 360 градусов. Размеры особняка поражают – в нем 20 спален, 30 ванных комнат, галерея на 30 автомобилей, кинотеатр, боулинг, целых пять бассейнов и собственный ночной клуб. А еще имеется комната с потолком и стенами из аквариумов, в которых плавают медузы. Тут даже есть такой элегантный изыск, как холодильная комната для шампанского. И покупатель сможет свысока смотреть на Дженнифер Энистон и Илона Маска, которые живут ниже по холму.

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Как ранее писал Фокус:

Американский дизайнер и основатель бренда имени себя Tommy Hilfiger наконец нашел покупателя на свои роскошные апартаменты с четырьмя спальнями. Двухэтажный пентхауз располагается на 19 и 18 этажах этажах, а с личной террасы открывается вид на центральный парк и небоскребы Нью-Йорка.