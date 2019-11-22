В синем платье с вышивкой: Елена Зеленская встретилась с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине

Супруга президента поздравила представительство ЮНИСЕФ в Украине с 30-летием Конвенции о правах ребенка и встретилась с Лоттой Сильвандер, главой представительства ЮНИСЕФ в Украине. Об этом сообщают в Instagram первой леди.

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Они обсудили достижения и планы в сфере защиты прав украинских детей. Поговорили о реформе школьного питания, инициированной первой леди, и о проблеме буллинга в школах и соцсетях.

Фото: Офис президента

А также договорились о рабочей встрече. Для встречи с госпожой Сильвандер первая леди выбрала сдержанное темно-синее платье с вышивкой и черные лодочки. А на гостье был наряд, украшенный аппликациями-радугами.

Фото: Юнисеф

Как ранее писал Фокус:

Посольство Японии поблагодарило супругов Зеленских за участие в церемонии интронизации императора. Японские дипломаты отдельно похвалили наряды первых лиц Украины, отметив, что их одежда произвела положительное впечатление как о супругах Зеленских, так и об Украине в целом.