В синем платье с вышивкой: Елена Зеленская встретилась с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине
Супруга президента поздравила представительство ЮНИСЕФ в Украине с 30-летием Конвенции о правах ребенка и встретилась с Лоттой Сильвандер, главой представительства ЮНИСЕФ в Украине. Об этом сообщают в Instagram первой леди.
Они обсудили достижения и планы в сфере защиты прав украинских детей. Поговорили о реформе школьного питания, инициированной первой леди, и о проблеме буллинга в школах и соцсетях.
Фото: Офис президента
А также договорились о рабочей встрече. Для встречи с госпожой Сильвандер первая леди выбрала сдержанное темно-синее платье с вышивкой и черные лодочки. А на гостье был наряд, украшенный аппликациями-радугами.
Фото: Юнисеф
Как ранее писал Фокус:
- Посольство Японии поблагодарило супругов Зеленских за участие в церемонии интронизации императора. Японские дипломаты отдельно похвалили наряды первых лиц Украины, отметив, что их одежда произвела положительное впечатление как о супругах Зеленских, так и об Украине в целом.
- В Японии Елена Зеленская посетила Центр Здоровья в токийском районе Минато, где узнала, как в Японии поддерживают беременных и детей. А потом первую леди ждал увлекательный визит в младшую школу Когай.