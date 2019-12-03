Джорджио Армани, Джулия Робертс и Кейт Бланшетт на церемонии British Fashion Awards – 2019

Но титул "модной иконы" достался Наоми Кэмпбелл

В Лондоне прошла одна из главных модных церемоний года —Fashion Awards — 2019. По традиции главные модные инсайдеры собрались в лондонском Альберт-холле, чтобы узнать имена лучших дизайнеров и моделей 2019 года. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Триумфатором вечера стали Bottega Veneta: бренд взял 2 награды в номинациях "Бренд года", "Лучшие аксессуары", а креативный директор модного дома Дэниел Ли был назван "Лучшим дизайнером женской одежды" и "Дизайнером года". Свою первую статуэтку как человек моды получила Рианна, которая основала марку Fenty в мае 2019 года. Певицу и дизайнера отметили в номинации "Городской люкс".

Наоми Кэмпбелл

Рианна, Джулия Робертс и Алисия Сильверстоун

Лора Кармайкл, Эмилия Кларк и Рита Ора

"Лучшим дизайнером мужской одежды" назвали креативного директора Dior Кима Джонса, а победителем в номинации "Дизайнер дизайнеров" стал Кристофер Кейн. Восходящими звездами в моде признали Реджину Пайо (женская одежда) и Бетани Уильямс (мужская одежда), "Лучшим бизнес-лидером" — главного исполнительного директора Moncler Ремо Руффини.

Рианна и A$AP Rocky; Джорджио Армани и Джулия Робертс

Роузи Хантингтон-Уайтли, Донателла Версаче и Наоми Кэмпбелл

Валери, мать Наоми Кэмпбелл

Ирина Шейк

Нуми Рапас

Наоми Уоттс

Натали Эммануэль

Эмма Робертс

Том Круз

Титул "Модная икона" в этот раз достался супермодели Наоми Кэмпбелл, а награду за выдающиеся заслуги вручили Джорджио Армани. Награду имени Изабеллы Блоу унес Сэм Макнайт, а звание "Первопроходца" получила креативный директор Alexander McQueen Сара Бертон.

Как ранее писал Фокус:

Модный бред Balenciaga выпустили капсульную коллекцию одежды в поддержку борьбы с голодом. Коллекция была выпущена совместно с фондом ООН World Food Programme.