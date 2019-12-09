Что приготовить на новогодний стол 2020

Новый год – один из самых любимых праздников для украинцев, большинство из которых готовятся к застолью основательно и не жалея денег. В этот день столы ломятся от угощений, а выпивка льется рекой. Чтобы провести праздник с пользой для души и без вреда для тела, стоит заранее подготовить меню на новогодний стол 2020.

Символом 2020 года по китайскому календарю считается белая металлическая Крыса, которая ассоциируется с богатством и избытком. Китайцы верят, что можно привлечь удачу, если на праздничном столе будут блюда, приходящиеся крысе по вкусу. Например, орехи и всевозможные виды сыра. Впрочем, побеспокоиться стоит и о собственном самочувствии. Если это возможно, отдавайте предпочтение легким блюдам, включите в меню на новогодний стол 2020 достаточное количество овощей и фруктов, избегая жирной, сладкой и острой пищи, а также полуфабрикатов.

Что обязательно должно быть на столе

Нежирные виды мяса (индейка, курица, кролик)

Овощи, зелень

Рыба

Рис

Сладости

Сырная тарелка с виноградом и орехами

Что не стоит готовить на новогодний стол 2020

Блюда из говядины (знак Быка дружественный Крысе)

Соления

Десерты из желе

Тушенная или квашеная капуста

Полуфабрикаты

Чтобы не испытывать тяжести и дискомфорта в желудке, делайте перерывы во время празднования – вставайте из-за стола между приемами пищи. И главное – придерживайтесь нормального режима питания на протяжении всего дня.

Блюда на новогодний стол 2020. Вкусные рецепты от диетолога Светланы Фус

Картофельная галета с грибами

Ингредиенты:

картофель - 750 гр.

лук средний - 1 шт.

яйцо куриное - 1 шт.

грибы (желательно смесь) - 600 гр.

зеленый лук - несколько перьев

чеснок - 1 зубчик

пармезан натертый - 1 ст. л.

масло оливковое - 2 ст. л.

соль, перец - по вкусу

Способ приготовления. Картофель и лук очистить, а затем натереть на терке. В отдельной миске взбить куриное яйцо и добавить его к тертым овощам и перемешать. Смазать сковородку, подходящую для духовки, оливковым маслом. Выложить в сковороду приготовленную массу и разровнять. Жарить около 10 минут, а потом поставить сковороду в предварительно разогретую до 160 С духовку. Готовить блюдо в духовке 15 минут. В это время в другой сковороде смазанной оливковым маслом обжаривать предварительно обработанные грибы в течение 10 минут, добавив очищенный и выдавленный чеснок, соль и перец. Перемешать. В конце готовки добавить нарезанный зеленый и еще раз перемешать. Переложить картофельную галету на тарелку, сверху выложить грибы и присыпать пармезаном.

Рыба, запеченная с помидорами, моцареллой и базиликом

Ингредиенты:

филе рыбы белых сортов - 2 шт. по 200 г

оливковое масло - 1 ст.л.

морская соль - по вкусу

свежемолотый черный перец - по вкусу

красные и желтые томаты черри - 2 горсти

базилик - по вкусу

моцарелла - 1 большой шарик - 100 г

тертый сыр пармезан - 30 г

Способ приготовления. Выложите филе в форму. Взбрызгните оливковым маслом. Приправьте солью и перцем. Сверху выложите нарезанные томаты, рубленый базилик и тертый сыр моцарелла. Посыпьте пармезаном и отправьте в предварительно разогретую до 200 C духовку на 15-20 минут.

Шампиньоны, фаршированные зеленью с яйцами

Ингредиенты:

очень крупные шампиньоны - 1,5 кг

разнообразная зелень (зеленый лук, петрушка, кинза, укроп, рукола) - 100 г

чеснок - 3 зубчика

яйца - 2-3 шт.

мелко натертый твердый сыр - 50-70 г

крошки из цельнозернового хлеба - 2 ст. л.

соль - по вкусу

Способ приготовления. У шампиньона выломать (аккуратно, чтобы не повредить шляпки) ножки - ножки здесь не понадобятся, их можно отложить для другого блюда. Шляпки протереть бумажными полотенцами, на каждой шляпке сделать крестообразный надрез (неглубокий, всего на пару миллиметров). Посолить шляпки изнутри. Очень мелко нарезать зелень, удалив все жесткие ножки. Раздавить, очистить и измельчить чеснок. Взбить яйца, добавить чеснок, зелень, тертый сыр и 2 ст. л. хлебных крошек, посолить, перемешать. Должна получиться довольно плотная масса. Если она жидковата, добавить еще хлебных крошек. Духовку нагреть до 180 С. Выпекать минут 15. Время запекания зависит от функциональных особенностей вашей духовки.

Кобб-салат

Рецепт оригинального салата, ингредиенты которого каждый гость может подбирать для себя сам. Заправкой к кобб-салату служит ароматный соус из оливкового масла, горчицы, меда и бальзамика.

Ингредиенты:

помидоры - 150 г

стебель сельдерея или огурец - 80 г

куриное филе обжаренное - 180 г

сыр моцарелла (в идеале) - 100 г

листья салата - 80-100 г

яйца куриные - 2 шт. (или перепелиные 8-9 шт.)

авокадо - 1 шт.

масло оливковое - 2 ст.л.

бальзамик - 1 ст.л.

горчица в зернах - 1 ч.л.

мед - 1 ч.л.

соль - по вкусу

чеснок - 1 зубчик

Способ приготовления. Дно блюда выстелите измельченными листьями салата. Нарежьте стебель сельдерея и выложите на листья салата (сельдерей можно заменить свежим огурцом). Яйца отварите, очистите и разрежьте (перепелиные) на четыре части (а если вы используете куриные яйца - тогда режем на 8 частей). Выложите на листья салата. Небольшими пластинками нарежьте помидоры и обжаренное куриное филе. Выложите на листья салата. Очистите и нарежьте авокадо. Нарежьте небольшими брусочками сыр и выложите на листья салата.

Приготовьте заправку: оливковое масло смешайте с зерновой горчицей, солью, бальзамиком, медом и натертым чесноком. Подавайте салат на блюде, не перемешивая и не заправляя его, чтобы каждый гость смог взять те ингредиенты, которые ему по душе.

Куриная грудка в пикантном маринаде

Ингредиенты:

куриная грудка - 400-500 г

оливковое масло - 2 ст. л.

дижонская горчица - 1 ст. л.

соевый соус - 50 мл

чеснок 2-3 - зубчика

имбирь корень - 10 г

гвоздика - 10 г

апельсиновый сок - 50 мл

черный молотый перец - 0,5 ч. л.

соль - по вкусу

красный лук - 1 шт.

авокадо - половинка шт.

руккола - 30-40 г

Способ приготовления. Подготовить посуду для приготовления маринада. Добавить в миску соевый соус, дижонскую горчицу, черный молотый перец и гвоздику. Выдавить в маринад сок апельсина и налить масло. Отдельно нарубить меленькими кусочками чеснок и имбирь. Высыпать их в миску с маринадом и тщательно перемешать. Хорошо промыть под струей воды куриную грудку. Поместить ее в миску с маринадом и немного помять руками. Накрыть содержимое миски пищевой пленкой и поставить мариноваться в холодильник не менее чем на 45 минут.

Не рекомендовано мариновать курицу более 2 часов. Для того чтобы температура курицы приблизилась к комнатной, ее необходимо вынимать из холодильника за 20 минут до начала приготовления. Разогреть решетку для гриля. Слегка смазать поверхность оливковым маслом и обжарить мясо в течение 4 минут с каждой стороны. Перед подачей на тарелку выкладывают листья рукколы. На подушку из зелени размещают приготовленное мясо. Блюдо украшают дольками авокадо и кольцами красного лука.

Оформление/сервировка: как украсить новогодний стол 2020

Для сервировки стола в год Крысы подойдут металлические детали, серебро и белые элементы. Не ограничивайтесь мишурой и снежинками. Вы можете украсить новогодний стол 2020 с помощью цветочных композиций из бисера и камней. Купите несколько фигур с изображением хозяйки года.

Для создания праздничной и гостеприимной атмосферы также используйте тематические салфетки с кольцами, зеркальные шары, стеклянные подсвечники, посуду с новогодней тематикой, ароматические серебряные или белые свечи. Салфетки должны перекликаться по дизайну с посудой или скатертью.

Бокалы для шампанского украсьте рассыпчатыми блестками (глиттером), а под тарелками спрячьте листочки с новогодними пожеланиями. Большие елочные шары можно положить в прозрачную вазу и декорировать композицией стол. Используйте конфетти, чтобы добавить немного блеска скатерти. В вазу с конфетами или фруктами положите палочки корицы.