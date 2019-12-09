Тэйлор Свифт и Metallica: кто вошел в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Forbes посчитал доходы самых популярных в мире музыкантов за 2019 год. И самой высокооплачиваемой стала певица Тэйлор Свифт. Замыкает десятку рок-группа Metallica. Об этом пишет Hypebeast.
Леди Гага стала только 32-й со доходом в 39,5 миллионов долларов, Дженнифер Лопес оказалась на 26 месте с 43 миллионами, а Ариана Гранде и Пол Маккартни заработали по 48 миллионов.
Но наибольший интерес представляет именно первая десятка, где наблюдается самая большая разница в доходах. Примечательно также, что четыре из десяти исполнителей в топ-10 — это рэпперы.
Итак, на первом месте - Тейлор Свифт. Ее заработок за год благодаря новой сделке с лейблом, рекламным контрактам и финальной части гастрольного тура составил 185 миллионов долларов.
На втором месте Канье Уэст, рэппер и супруг Ким Кардашьян — 150 миллионов долларов.
Британский певец и лауреат премии Grammy Эд Ширан на третьем месте — 110 миллионов долларов.
Ветераны рок-сцены группа The Eagles на четвертом — 100 миллионов.
Британец Элтон Джон на пятом — 84 миллионов долларов.
Шестое место разделили рэппер Jay-Z — 81 миллионов долларов, и его жена Бейонсе — 81 миллионов.
Рэппер Drake — 75 миллионов на восьмом.
Ветеран рэпа Diddy заработал 70 миллионов и оказался на девятом.
А группа Metallica с 68,5 миллионами замыкает десятку.
Последнее, 40-е место у хип-хоп трио Migos с доходом в 36 миллионов долларов.
Как ранее писал Фокус:
- С лета рейтинг несколько изменился. Тогда в десятку попадали Кэти Перри и Пинк. Сейчас они сдали позиции.
- Также журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года. Список возглавил американский дуэт The Chainsmokers, состоящий из музыкантов Эндрю Таггарта и Алекса Полла. Их доход до вычета налогов составил 46 миллионов долларов.