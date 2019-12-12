Pornhub подвел итоги 2019 года: в топе любительское порно, хентай и покемоны

Известный порноресурс с откровенным содержанием последовал примеру все вокруг и подвел итоги 2019 года. Они оказались весьма интересны.

Так, если верить статистике, за 2019 год Pornhub пользователи посетили 42 миллиарда раз, в среднем это – около 115 миллионов посещений в день. Загружено было 6,83 миллионов новых видеороликов.

Самый популярный запрос в 2019 году — любительское порно. На втором месте оказались инопланетяне благодаря штурму "Зоны 51" — шуточному предложению захватить военную базу в США, чтобы посмотреть на пришельцев, которое воплотилось в реальность. На третьем – порно от первого лица.

Четвёртое место заняла косплеерша Белль Дельфин, создавшая аккаунт на Pornhub, но выложившая туда ролики вполне невинного содержания. Порно с Белль нет. Зато она недавно продавала воду, в которой купалась, за 30 долларов за баночку. На остальных позициях оказалось порно от первого лица, косплей, порно со зрелыми и бисексуалы.

Если сравнивать с 2018 годом, то порно с японскими актрисами сместило MILF из тройки популярных категорий. Хентай и лесбиянки по-прежнему остаются в топе, хотя и поменялись местами. На несколько категорий выше поднялись ролики с корейскими и азиатскими актрисами, аниме и порно на публике.

Среди порноактрис на первое место вышла Лана Роудс, которая в 2018 году оказалась на третьем. За ней идут закончившая карьеру Миа Халифа и Райли Рид.

В списке стран, жители которых чаще остальных заходят на Pornhub, Украина оказалась на 16 месте. На первом месте – США, на втором – Япония, на третьем – Великобритания.

Больше всего времени на Pornhub за один заход проводят жители Мексики, украинцы оказались на 14 месте, россияне – самыми "быстрыми": они на последнем месте.

Интересно, но женщины проводят на Pornhub на 23 секунды дольше, нежели мужчины. Чаще всего туда заходят в воскресение с 22.00 и до полуночи. В пятницу наблюдается самый низкий трафик.

Чаще всего в Украине предпочитают смотреть хентай, а в США – видео с лесбиянками. Средний возраст посетителя Pornhub – от 25 до 34 лет. И чаще всего приобщаются к "прекрасному" со смартфонов, на втором месте ноутбуки, на третьем – планшеты. И пользователей айфонов больше, нежели пользователей техники на Андроиде. Чаще всего заходят с браузера Chrome.

А самой популярной знаменитостью, чьи откровенные ролики искали пользователи стала уже упоминаемая Белль Дельфин, на втором месте – Ким Кардашьян, на третьем – Карди Би. Замыкает топ канадский певец Шон Мендес.

Cписок самых популярных сериальных и киноперсонажей уверенно возглавляют "Мстители", правда, Гарри Поттер, Скуби Ду и Ходячие мертвецы также не сдают позиций.

Игровых персонажей также ищут: в топ попали покемоны, супербратья Марио и Лара Крофт.

Как ранее писал Фокус:

В Хмельницком на огромном уличном экране в центре города транслировали видео для взрослых. Отмечается, что днем на большом телевизоре возле местной филармонии вместо привычной рекламы появился видеоролик в жанре порно. Инцидент сняли на видео очевидцы.