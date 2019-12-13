Нью-Йорк, знаменитости и афганская девочка: на аукционе продадут уникальную коллекцию фотографий

17 декабря на аукционе Bonhams в Нью-Йорке с молотка пустят уникальные фотографии из коллекции режиссера и коллекционера Питера Феттермана. Об этом пишет The Guardian.

На аукционе под названием "Прекрасная жизнь" представлены фотографии Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Боба Дилана, а также большой выбор снимков Нью-Йорка от известных фотографов.

Боб Дилан и Сюзи, 1966 год, фото: Дон Ханстейн

Модели в шляпках для британского Vogue, 1949, фото: Норман Паркинсон

Хоровод на Амстердам-авеню, Нью-Йорк, 1946, фото: Тодд Уэбб

Пасхальное воскресение в Гарлеме, 1940, фото: ВиГии

Девушки в окнах, 1960, фото: Ормонд Жигли

Театр Селвина, 42-я улица, Нью-Йорк, 1955, фото: Уильям Кляйн

Над Нью-Йорком, 1963, фото: Мелвин Сокольски

Нью-Йорк, 1956, фото: Эллиот Эрвитт

Платья Чарльза Джеймса, Нью-Йорк, 1948, фото: Сесил Битон

Таймс-сквер, 1955, фото: Сабин Вайс

Сбегал за пепси, Гарлем, Нью-Йорк, 1955, фото: Уильям Кляйн

Кэти из Бруклинской банды у сигаретного автомата, 1959, фото: Брюс Дэвидсон

Первая любовь, Кони-Айленд, Нью-Йорк, 1951, фото: Мартин Элкорт

Небо Нью-Йорка, 1955, фото: Уильям Кляйн

Но особое внимание привлекает всемирно известный снимок афганской девочки фотографа Стива Маккарри, который он сделал в лагере для беженцев и который появился на обложке журнала National Geographic.

Афганская девочка, 1984, фото: Стив Маккари

Позже выяснилось, что девочку с зелеными глазами звали Шарбат Гула, она вышла замуж за пекаря и родила трех дочерей. За этот снимок на аукционе планируют выручить не менее 15 тысяч долларов.

Питер Феттерман родился в Лондоне, пробовал себя в качестве режиссера, но, в итоге, посвятил жизнь коллекционированию фотографий. Часть из них экспонируется в галерее Феттермана в Санта-Монике. Собрание Фетттерамана называют одним из самых значительных в мире.

Как ранее писал Фокус:

Британское Королевское метеорологическое общество отобрало лучшие снимки погоды. Задача была нелегкой: более двух тысяч фотографов со всего мира прислали более 5700 снимков.