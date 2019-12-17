Первая леди Украины. Лучшие модные образы Елены Зеленской - 2019

Принято считать, что первая леди страны — главное женское лицо государства. Она, по определению, должна быть олицетворением уместности, умеренности, красоты и стиля. Стоит отметить, что жена Владимира Зеленского неплохо справляется с новыми задачами в том числе с точки зрения моды и эстетики.

Елена Зеленская неоднократно признавалась, что не привыкла быть публичной персоной и ей приходится осваиваться с ролью первой леди государства. Возможно, именно этим обстоятельством объясняются некоторые модные промахи супруги президента Украины на первых порах. Однако в последнее время пользователи социальных сетей и стилисты отмечают очевидный прогресс стиля первой леди.

В развернутом интервью для украинского Vogue Елена Зеленская отметила, что рада представлять отечественных дизайнеров за рубежом, в ходе официальных визитов, в которых она сопровождает своего супруга. За время пребывания в статусе первой леди, Елена Зеленская успела появиться в одежде дизайнеров Артема Климчука, Ивана Фролова, брендов Elenareva, SIX, Dafna May, украшениях GUZEMA Jewellery и творениях других отечественных деятелей fashion-индустрии. Фокус собрал самые эффектные публичные появления Елены Зеленской в статусе первой леди Украины.

Красный костюм на избирательном участке

В день первого тура президентских выборов Елена Зеленская сопровождала мужа на избирательном участке в красном костюме, состоящем из пиджака оверсайз и укороченных брюк. Многие стилисты отметили, что цвет выбран неслучайно, а в качестве символа победы ее супруга.

По мнению модных экспертов, все оттенки красного очень идут первой леди Украины. Они подчеркивают ее хрупкую фигуру и натуральную красоту.

Белый костюм для церемонии инаугурации президента

Для церемонии инаугурации Елена Зеленская выбрала элегантный белый костюм с кейпом и эффектной вышивкой ручной работы на спине. Автором этого более чем удачного модного образа первой леди выступил украинский дизайнер Артем Климчук. Тогда модные эксперты в один голос заявили, что образ подобран уместно и символизирует "правильные вещи". Более того, комплект наследовал все модные тенденции сезона.

Бежевый брючный костюм во время первого зарубежного визита в Брюссель

Для первого зарубежного визита Елена Зеленская выбрала брючный костюм дизайнера Юлии Богдан и ее бренда SIX, созданного в 2017 году. По словам автора костюма, комплект был создан специально для первой леди , правда, речь шла именно о размере и эксклюзивно подобранной ткани. Вообще этот костюм можно приобрести на сайте бренда. Лаконичный кежуал-образ для визита в столицу Бельгии первая леди дополнила сумкой бренда Staud.

Голубой костюм для официального визита во Францию

Для встречи с супругой французского президента в ходе официального визита в Париж Елена Зеленская остановила выбор на небесно-голубом костюме, состоящем из пиджака и юбки-миди украинского бренда elenareva, который дополнила элегантными телесными лодочками из замши.

Розовый пиджак для зарубежного рабочего визита в США

Еще одно творение украинского дизайнера Артема Климчука, который, похоже, пришелся по душе Елене Зеленской. Эффектный приталенный розовый пиджак, который первая леди Украины выгодно дополнила черной юбкой-футляром и туфлями-лодочками в тон.

Белое платье с поясом для официальной встречи с супругой премьер-министра Изариля

Для встречи с супругой премьер-министра Израиля, который стал первым зарубежным гостем Владимира Зеленского на посту президента Украины, первая леди выбрала белое платье с поясом украинского бренда Dafna May.

Впрочем, многие пользователи сети отметили, что образ был выбран неуместно, по причине слишком тяжелой костюмной ткани платья при высокой температуре. Кто-то упрекнул Елену в желании подражать супруге президента США, Мелании Трамп. А мы, в свою очередь, относим белоснежный образ к удачным модным решениям Елены Зеленской. К слову, стоимость этого наряда составляет около 12 тыс. гривен.

Желтое и голубое платье для церемонии интронизации императора Японии

Для ответственных публичных появлений на красной дорожке церемонии интронизации императора Японии, Елена выбрала два платья в пол светло-желтого и небесно-голубого цветов. В этот раз первая леди Украины изменила ключевым предпочтениям и остановила выбор на творениях другого украинского дизайнера — Ивана Фролова.

Пользователи сети разразились гневными тирадами относительно цвета платья Елены. Они утверждали, что согласно протоколу в желтом цвете на церемонии может присутствовать только сам император. Однако позже выяснилось, что оттенок платья тоже имел значение и лимонно-желтый — допустимый оттенок для нарядов гостей императора Японии.

Посольство страны восходящего солнца выразило официальную благодарность президентской чете Украины за идеально подобранные образы для присутствия на церемонии интронизации императора Нарухито.

Месяц спустя первая леди передала свое "нашумевшее" желтое платье для продажи на аукционе благотворительного фонда Tabletochki.

Второй образ Елены, созданный Иваном Фроловым для банкета по случаю интронизации японского императора небесно-голубого цвета, заслужил одобрительные комментарии в модных СМИ. Верхняя часть платья была стилизована под фрак. Таким образом создатель образа сделал отсылку к брючным костюмам, которые Елена Зеленская часто выбирает для своих пуличных появлений.

Белые брюки и терракотовая блуза для официального визита в Эстонию

К одним из самых эффектных модных решений года стоит отнести первый образ Елены Зеленской для визита в Эстонию. Первая леди Украины выбрала широкие белые брюки и терракотовую блузу, которые дополнила эффектным белоснежным кардиганом. Многие онлайн-издания отметили, что выбор был сделан весьма удачно.

Образ для участия в фотосессии украинского журнала Vogue

Елена Зеленская стала героиней декабрьского выпуска украиского Vogue, и мы не смогли пройти мимо образа Елены для участия в стильной фотосессии.