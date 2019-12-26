Самые стильные первые леди мира. Модные образы 2019 года

На прошлой неделе Палата представителей проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Белый дом назвал этот историческое событие "самым позорным политическим эпизодом в истории нации". Однако, беспрцедентное фиаско в карьере президента США не отменяет того факта, что Америка не видела более стильной первой леди, чем Мелания Трамп, со времен Джеки Кеннеди. Дизайнеры ведущих модных домов мира стоят в очереди, чтобы предложить супруге Дональда Трампа свои творения для очередного публичного появления, а в модных редакциях авторитетных изданий за Меланией Трамп давно закрепилась слава "самой стильной первой леди в истории".

Правда, на этом модном "олимпе" Мелания не одинока. Ей успешно составляют конкуренцию королева Рания, королева Летиция, с недавних пор, первая леди Украины Елена Зеленская, не говоря о Карле Бруни и, как ни странно, супруге президента Сирии Башара Асада — Асме. Несмотря на существенные отличия в политических карьерах мужей, эти дамы всегда остаются образцом для подражания миллионов женщин во всем мире. Фокус собрал самые удачные модные образы 2019 года первых леди мира.

Мелания Трамп

За 2019 год президентская чета США трижды встречалась с королевской семьей Великобритании. Первый раз — в июне, в ходе официального визита президента и первой леди в Великобританию, за которым последовала встреча в Нормандии по случаю памятных событий высадки союзников, а затем в ноябре, на саммите 29 государств НАТО в Лондоне.

Как минимум два модных образа первой леди США, в которых она позировала фотографам в обществе королевы Елизаветы, можно назвать иконическими.

Дональд и Мелания Трамп на государственном банкете в Букингемском дворце

Дональд и Мелания Трамп на саммите 29 стран НАТО в Лондоне

Королева Летиция

Супруга короля Испании давно завоевала титут "одной из самых стильных женщин планеты". Ее образы часто сравнивают с модными решениями Кейт Миддлтон, королевы Рании и других авторитетных модниц мира. Не говоря о том, что бывшая ведущая испанского телевидения часто выступает модным трендсеттером.

К слову, первая женщина Испании неоднократно появлялась на публике в одежде демократичных брендов, стоимость которых не превышала 100 евро за единицу. Правда, когда речь заходит о значимых событиях на уровне монархий, Летиция выбирает творения ведущих дизайнеров мира.

Так, королева блистала в элегантном белом платье итальянского модного дома Gucci на церемонии Ордена подвязки в Лондоне в июне 2019 года. На событие были приглашены многие главы монархий мира, в том числе король и королева Испании. Тогда Летиция оказалась в центре обсуждения СМИ по причине не самого корректного обращения с ней со стороны Кейт Миддлтон. Выходя из автомобиля, герцогиня Кембриджская не сделала реверанс в присутствии королевы Летиции, хотя, согласно протоколу, супруга принца Уильяма должна была поступить именно так.

Правда, позже выяснилось, что герцогиня и королева уже встречались в этот день ранее, и Кейт соблюдала все правила церемониала во время общения с королевой.

Королева Летиция и Кейт Миддлтон на церемонии Ордена подвязки в Лондоне

Еще одним, не менее значительным светским выходом королевы можно считать присутствие супруги короля Филиппа на церемонии интронизации императора Японии, где королева появилась в элегантном платье в крупный цветочный принт. Тогда Летиция заслужила похвалу в прессе за идеально подобранный образ по случаю "высокого" события.

Королева Летиция на церемонии интронизации императора Японии

Елена Зеленская

Гостьей этого значительного монаршего события стала и украинская президентская чета. Первая леди Украины также продемонстрировала на красной дорожке эффектные дизайнерские творения, правда, Елена Зеленская предпочла присутствовать на событии в наряде, созданном украинским дизайнером Иваном Фроловым.

Стиль Елены часто подвергается критике со стороны пользователей социальных сетей, в то время как отечетсвенные глянцевые СМИ и онлайн-издания хвалят первую леди Украины за хороший вкус и желание продвигать украинских флагманов модной индустрии.

Несколько модных образов Елены в уходящем году заслужили всеобщее безапелляционное одобрение, в числе которых белоснежный комплект с вышивкой и кейпом, созданный для первой леди Артемом Климчуком по случаю инаугурации президента Украины. А также голубой костюм бренда Elenareva для официального визита во Париж, где супруге Владимира Зеленского предстояла встреча с первой леди Франции — Брижит Макрон.

Елена и Владимир Зеленские перед церемонией инаугурации президента Украины

Владимир и Елена Зеленские во время официального визита в Париж

Княгиня Монако Шарлен

На старте романтических отношений с князем Монако будущая супруга монарха часто переживала модные провалы, которые активно обсуждались в СМИ. Некоторые представители fashion-журналистики даже считал, что платья будущей герцогини больше напоминали купальники, которые подчеркивали все недостатки фигуры возлюбленной князя Альбера. Но со временем княгине Шарлен удалось преодолеть этот компрометирующий недостаток. Сейчас ее гардероб состоит из элегантных костюмов и платьев, а сама Шарлен ежегодно попадает в рейтинги самых стильных женщин мира.

В этом году княгиня Шарлен не раз становилась центром внимания модных СМИ, причем чаще в аспекте позитивных отзывов модных критиков. Один из наиболее ярких образов герцогиня продемонстрировала в мае, во время турнира по регби Saint Devote. В тот день Шарлем выбрала довольно неформальное модное решение: бежевые брюки-карго от Louis Vuitton и кожаную куртку.

Асма Аль-Асад

Супруга одного из самых скандальных президентов в мире довольно редко появляется на публике, предпочитая закрытый образ жизни. Однако это не мешает первой леди Сирии вести страничку в Instagram, где она регулярно выкладывает свои стильные образы. Супруга президента Асада — сторонница лаконичных образов, которые она любит дополнять массивными украшениями и бижутерией.