По соседству с королевой и премьер-министром: топ-6 самых дорогих домов Лондона

Лондон прочно удерживает позиции в рейтинге самых городов мира и цены на недвижимость здесь также не уменьшаются. Чтобы приобрести особняк по соседству с королевой, или премьер-министром в квартале миллионеров – требуется пара десятков миллионов фунтов стерлингов.

Но за эти деньги покупатель получит вид на Парламент, Биг-бен, и почетный статус жителя Лондона. Daily Mail считает, что вся эта очень дорогая недвижимость может быть куплена китайскими миллионерами, именно они проявляют наибольшую заинтересованность.

55 000 000 фунтов стерлингов. Buckingham Gate, Парк Сент-Джеймс

Этот роскошный таунхаус занимает семь этажей и расположен совсем рядом с Букингемским дворцом. Здесь, само собой, есть столовая, гостиная, комната для развлечений, пять гардеробных, восемь спален, бассейн и такой приятный бонус как подземная парковка и сразу два внутренних дворика.

40 000 000 фунтов стерлингов, Merton Lane

Особняк в два этажа со стеклянным лифтом и террасой с шикарным видом расположен на участке в два акра. Рядом расположено знаменитое лондонское кладбище Хайгейт и парк Хэмпстед-Хит. Когда-то тут проживал Зигмунд Фрейд, так что новый жилец сможет посещать его дом-музей так часто, как только пожелает.

32 500 000 фунтов стерлингов, Wellington Court, Найтсбридж

Пентхауз с шестью спальнями расположен прямо напротив Гайд-парка, а если этого мало, то рядом есть. Музей естествознания и Музей Альберта и Виктории. В самой квартире имеются две террасы с видом. А покупатель также получает круглосуточный доступ в спа.

29 950 000 фунтов стерлингов, особняк на Коули-стрит в Вестминстере

Очаровательный особняк с семью спальнями, построенный в начале 20 века был до 2011 года штаб-квартирой Либерально-демократической партии. Из окон открывается прелестный вид на Биг-бен, Палату лордов и Вестминстерское аббатство. Дизайном занимались те же мастера, что обустраивали и Виндзор, а если и это не впечатлит покупателя, то ему точно понравится терраса на крыше.

28 500 000 фунтов стерлингов, Примроуз-Хилл

Скромный особняк с восемью спальнями и винным погребом. Также есть отдельный домик для прислуги и лифт. Рядом парк и Лондонский зоопарк. В агентстве недвижимости заверяют, что соседи тихие приличные люди и не доставят никаких неудобств.

28 000 000 фунтов стерлингов, таунхаус в Белгравии

Этот скромный снаружи, но великолепный внутри таунхаус с шестью спальнями, когда-то принадлежал барону Майклу Хеселтину, важному политику времен Маргарет Тэтчер. Рядом когда-то жил менеджер группы "Битлз", который устраивал шикарные вечеринки, но сейчас тут тихо и безопасно. А еще покупатель пешком может дойти до мишленовских ресторанов, которые находятся буквально за углом.

Как ранее писал Фокус:

Американский дизайнер и основатель бренда имени себя Tommy Hilfiger наконец нашел покупателя на свои роскошные апартаменты с четырьмя спальнями. Двухэтажный пентхауз располагается на 19 и 18 этажах этажах, а с личной террасы открывается вид на центральный парк и небоскребы Нью-Йорка.