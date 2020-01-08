Карамельный total look. Первое публичное появление Меган Маркл после канадских каникул

И первым официальным выходом членов королевской семьи Великобритании стало посещение Дома Канады и кухни общественного питания, сотрудников которого приехали поздравить монаршие особы.

Для своего первого публичного появления в 2020 году Меган Маркл выбрала образ в карамельных и бежевых оттенках, который сразу же облетел все модные рубрики ведущих изданий, заслужив немало лестных отзывов. Фешен-журналисты отметили, что цвета прекрасно оттеняют золотистую кожу герцогини Сассекской.

Образ в теплых тонах Меган Маркл удачно дополнила лодочками из замши оттенка шоколадного бархата.